Uruguay se consolida como uno de los destinos favoritos del verano para los argentinos que buscan paisajes naturales a pocas horas. Con más de 600 kilómetros de costa, el país vecino ofrece tres playas que combinan naturaleza y descanso y son perfectas para visitar en 2026: ¿cómo llegar?

Arena suave, aguas transparentes y un ambiente seguro convierten a las playas uruguayas en una opción perfecta para descansar, desconectarse y disfrutar de la naturaleza. De cara al año que está por llegar, estos tres balnearios se destacan por su belleza, su propuesta relajada y su encanto único.

Ya sea para descansar, explorar paisajes únicos o disfrutar del mar con menos ruido, estos escenarios placenteros combinan naturaleza, tranquilidad y experiencias auténticas, posicionándose como opciones ideales para planificar el verano 2026.

Punta del Diablo mantiene un encanto especial que la diferencia del resto de la costa uruguaya. Sus casas coloridas, los barcos de pescadores sobre la arena y el sonido constante del mar crean un clima relajado y auténtico.

Las playas La Viuda, Del Rivero y Los Pescadores se caracterizan por:

Olas suaves, ideales para nadar o caminar por la orilla.

Atardeceres intensos que tiñen el cielo y el mar de tonos anaranjados.

Paradores rústicos, ferias artesanales y gastronomía local.

Es un destino perfecto para quienes buscan descanso, contacto con la naturaleza y una vida costera simple, sin grandes multitudes.

José Ignacio: sofisticación, calma y paisajes abiertos

A pocos kilómetros de Punta del Este se encuentra José Ignacio, uno de los balnearios más exclusivos y tranquilos de Uruguay. Su faro icónico, sus casas bajas y sus playas amplias lo convierten en un refugio elegido por viajeros que buscan calidad, silencio y buen servicio.

Las playas Brava y Mansa ofrecen:

Aguas cristalinas y arena extensa.

Paradores de alta gama y restaurantes reconocidos.

Un ambiente sofisticado, sin ruido ni aglomeraciones.

José Ignacio es ideal para quienes desean descansar en un entorno natural cuidado, con vistas abiertas al océano y un toque chic.

Cabo Polonio: dunas, silencio y cielo estrellado

Cabo Polonio es uno de los destinos más singulares de Uruguay y de Sudamérica. Sin autos ni calles asfaltadas, el acceso se realiza únicamente en camiones autorizados, atravesando enormes dunas.

Sus playas La Calavera y Sur se destacan por:

Mar abierto y olas intensas.

Una reserva natural con lobos marinos.

Caminatas interminables entre médanos.

Noches con un cielo estrellado único, sin contaminación lumínica.

Es el lugar ideal para desconectarse por completo, leer, caminar y volver a lo esencial.

