Estas tres playas de Uruguay combinan naturaleza con descanso y son perfectas para visitar en 2026: cómo llegar

Balnearios con identidad propia, ideales tanto para una escapada corta como para unas vacaciones prolongadas.

Por
El país vecino ofrece tres playas que combinan naturaleza y descanso y son perfectas para visitar en 2026: ¿cómo llegar?.

El país vecino ofrece tres playas que combinan naturaleza y descanso y son perfectas para visitar en 2026: ¿cómo llegar?.

  • Uruguay cuenta con más de 600 kilómetros de costa, con playas muy distintas entre sí, ideales para escapadas de verano y vacaciones largas.
  • Es uno de los destinos preferidos por los argentinos por su cercanía, seguridad, orden y buena gastronomía.
  • La gastronomía de alto nivel y los paradores exclusivos convierten a José Ignacio en un refugio chic sin multitudes.
  • Tres playas uruguayas permiten elegir entre relax, aventura suave y contacto pleno con la naturaleza.

Uruguay se consolida como uno de los destinos favoritos del verano para los argentinos que buscan paisajes naturales a pocas horas. Con más de 600 kilómetros de costa, el país vecino ofrece tres playas que combinan naturaleza y descanso y son perfectas para visitar en 2026: ¿cómo llegar?

Arena suave, aguas transparentes y un ambiente seguro convierten a las playas uruguayas en una opción perfecta para descansar, desconectarse y disfrutar de la naturaleza. De cara al año que está por llegar, estos tres balnearios se destacan por su belleza, su propuesta relajada y su encanto único.

Ya sea para descansar, explorar paisajes únicos o disfrutar del mar con menos ruido, estos escenarios placenteros combinan naturaleza, tranquilidad y experiencias auténticas, posicionándose como opciones ideales para planificar el verano 2026.

playa uruguay

Cómo son las tres playas de Uruguay que son perfectas para el 2026

Punta del Diablo: naturaleza, color y espíritu bohemio

Punta del Diablo mantiene un encanto especial que la diferencia del resto de la costa uruguaya. Sus casas coloridas, los barcos de pescadores sobre la arena y el sonido constante del mar crean un clima relajado y auténtico.

Las playas La Viuda, Del Rivero y Los Pescadores se caracterizan por:

  • Olas suaves, ideales para nadar o caminar por la orilla.
  • Atardeceres intensos que tiñen el cielo y el mar de tonos anaranjados.
  • Paradores rústicos, ferias artesanales y gastronomía local.

Es un destino perfecto para quienes buscan descanso, contacto con la naturaleza y una vida costera simple, sin grandes multitudes.

José Ignacio: sofisticación, calma y paisajes abiertos

A pocos kilómetros de Punta del Este se encuentra José Ignacio, uno de los balnearios más exclusivos y tranquilos de Uruguay. Su faro icónico, sus casas bajas y sus playas amplias lo convierten en un refugio elegido por viajeros que buscan calidad, silencio y buen servicio.

Las playas Brava y Mansa ofrecen:

  • Aguas cristalinas y arena extensa.
  • Paradores de alta gama y restaurantes reconocidos.
  • Un ambiente sofisticado, sin ruido ni aglomeraciones.

José Ignacio es ideal para quienes desean descansar en un entorno natural cuidado, con vistas abiertas al océano y un toque chic.

playa uruguay

Cabo Polonio: dunas, silencio y cielo estrellado

Cabo Polonio es uno de los destinos más singulares de Uruguay y de Sudamérica. Sin autos ni calles asfaltadas, el acceso se realiza únicamente en camiones autorizados, atravesando enormes dunas.

Sus playas La Calavera y Sur se destacan por:

  • Mar abierto y olas intensas.
  • Una reserva natural con lobos marinos.
  • Caminatas interminables entre médanos.
  • Noches con un cielo estrellado único, sin contaminación lumínica.

Es el lugar ideal para desconectarse por completo, leer, caminar y volver a lo esencial.

Cómo llegar a las playas de Uruguay desde Argentina

  • Punta del Diablo: se puede llegar en auto desde Montevideo por la Ruta 9 o en ómnibus desde Montevideo o Punta del Este.
  • José Ignacio: acceso directo por ruta desde Punta del Este o Maldonado.
  • Cabo Polonio: se llega hasta el acceso del Parque Nacional y desde allí en camiones 4x4 habilitados.
