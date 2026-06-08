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8 de junio de 2026 Inicio

La lesión de Araújo complicó a Uruguay y culparon a Marcelo Bielsa: "Gracias por lesionar jugadores"

A días del debut mundialista, la lesión del defensor encendió las alarmas en el combinado oriental. Su hermano Maikel responsabilizó públicamente al DT por la situación y encendió una polémica en la previa del estreno celeste ante Arabia Saudita.

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Ronald Araujo viajó a España para realizar un tratamiento por su lesión. 

Ronald Araujo viajó a España para realizar un tratamiento por su lesión. 

A días del debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la lesión del defensor del Barcelona, Ronald Araujo complicó al seleccionado uruguayo dirigido por Marcelo Bielsa. Maikel, el hermano del futbolista responsabilizó públicamente al DT por la situación y encendió una polémica en la previa del estreno celeste ante Arabia Saudita.

Uruguay integra el Grupo H en el Mundial 2026 junto con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.
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La lesión de Araújo fue comunicada de manera oficial a través de las redes sociales de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En los primeros días de junio, el jugador tuvo un desgarro en plena concentración que le requirió un tratamiento especial en España y su presencia en el mundial peligra hasta nuevo aviso. "Gracias por lesionar jugadores", posteó en su historia de Instagram.

Maikel Araujo - posteo IG

Araújo es una pieza fija en la última línea de la Celeste y lo demostró en las Eliminatorias, arrancando de titular en los últimos tres amistosos y en tres de los últimos cuatro partidos oficiales. Durante el comando de Marcelo Bielsa, tuvo 27 presencias y un gol con la camiseta uruguaya.

Por ahora, el ex Rentistas y Boston River se fue a España para atender la molestia muscular que lo tiene a maltraer y con la incertidumbre de su presencia en el mundial. Si bien no hay desgarro confirmado, el dolor lo pone en duda para el debut contra Arabia Saudita. Igual, no está descartado de la lista y la esperanza es que pueda estar frente a Cabo Verde y, sobre todo, contra España.

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