El Ministerio de Salud negó desfinanciamiento en el sector y le atribuyó la marcha federal un "tinte político"

Saúl Flores, secretario de Gestión Sanitaria de la cartera, dejó en claro que “de ninguna manera” hay reducción de fondos, sino que planteó una "configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo, que es el ahorro en los manejos de los recursos”.

El secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, Saúl Flores, cuestionó este miércoles la Marcha Federal impulsada por profesionales, organizaciones sociales, sindicatos y pacientes, le atribuyó un “tinte político” y negó desfinanciamiento en el sector. Sobre este punto, el funcionario dejó en claro que “de ninguna manera” hay reducción de fondos, sino que planteó una "configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo, que es el ahorro en los manejos de los recursos ”.

“Tiene un tinte netamente político, tanto por los que lo convocan, como se viene configurando y sobre todo porque da cuenta que finalizando esta marcha mañana también tienen otra convocatoria de lanzamiento de una línea política. Por otra parte, también hay que aclarar que no existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento , sí existe una configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo esa eficiencia que es el ahorro en los manejos de los recursos”, cuestionó Saúl Flores sobre las movilizaciones previstas en todo el país.

En una entrevista con Radio Mitre, el secretario puso como ejemplo la situación en del Hospital Garrahan donde ser realizó una inversión de $30 mil millones “como producto del mejor manejo de los fondos”.

A su vez, recordó el envío de transferencias "en cuanto a atención de los pacientes” y ejemplificó: “En el 2025, se invirtieron $136.269.000.000, lo que significa para este año, con respecto a ese monto, un 66% de aumento en el presupuesto. Obviamente que los presupuestos son finitos y la planificación que estamos realizando da cuenta de eso".

En este punto, destacó que Nación “va a financiar el aumento en esa cobertura, tanto de pacientes oncológicos y como aquellos con enfermedades poco frecuentes”.

Sobre el final, Flores cuestionó a la administración bonaerense y las deudas que mantiene con los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad), los cuales son de financiamiento compartido con Nación. Según detalló, la mora alcanza los $644.700.000.000.

Residentes del Hospital Posadas reclamaron contra el ajuste del Gobierno en salud

Los residentes del Hospital Posadas realizaron este miércoles una jornada de protesta frente al establecimiento para visibilizar el impacto del ajuste en el sistema de salud. Con carteles, guardapolvos y testimonios, denunciaron una situación crítica que combina la caída del poder adquisitivo, sobrecarga laboral, despidos y falta de recursos básicos para la atención.

En diálogo con C5N, Eugenia, una médica residente de terapia intensiva, describió la situación en términos críticos. “No llegamos a fin de mes después de haber estudiado más de 10 años para estar en este lugar. Atendemos pacientes en terapia intensiva que están al borde de la muerte y reclamamos por las condiciones en las que estamos trabajando”, expresó.

La profesional apuntó además contra la extensión de las jornadas laborales: “Hacemos guardias de 24 horas y ahora pretenden que trabajemos media jornada más, es decir, 30 horas atendiendo a los mismos pacientes sin dormir. Necesitamos estar lúcidos y así no podemos”. En ese sentido, remarcó el deterioro salarial: “Mi sueldo no llega al millón de pesos. Antes decíamos que no llegábamos a fin de mes y ahora no llegamos ni a la mitad”.

Crisis en los hospitales universitarios: "En un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando"

Los hospitales universitarios llevaron a cabo este martes una nueva protesta y reclamo por el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de Financiamiento, sobre el cual advirtieron que "de seguir así, en un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando".

Norberto Lafos, director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari de la Ciudad de Buenos Aires, describió al periodista de C5N Adrián Salonia la dramática situación que atraviesan los centros de salud. "Junto con los directivos del Hospital de Clínicas, hemos convocado esta mañana a una conferencia de prensa para alertar sobre la problemática que estamos viviendo, que es el no cumplimiento de la partida presupuestaria del Presupuesto 2026, que tiene un ítem para gastos operativos de los hospitales universitarios".

"Los mismos, en su carácter anual, son de $80 mil millones para todos los hospitales universitarios, no solamente para la UBA. Hay en Córdoba, Mendoza y La Rioja. Estamos en mayo y todavía no recibimos fondos correspondientes al año en curso. Ya con la inflación acumulada en estos cuatro meses, más el 30% del año pasado, imagínate cómo se hace para pagar a los proveedores con la deuda que tenemos y lo que vamos a cobrar. En estos cuatro meses ya perdimos mínimo un 10%", señaló el profesional.

En este sentido, hizo énfasis en que el reclamo al Gobierno no es una ayuda financiera: "Es lo que nos corresponde por la ley de Presupuesto. De seguir así, en un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando".