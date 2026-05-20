El Gobierno rechazó la denuncia de Evo Morales sobre asistencia militar al oficialismo en Bolivia "Usan los Hércules para movilizar tropas", había asegurado el expresidente en una entrevista con el Gato Sylvestre en Radio 10 sobre los aviones enviados por el Ejecutivo para transportar alimentos. La desmentida llegó por boca del canciller Pablo Quirno: “Las acusaciones demuestran lo que es el eje del mal”. Por Agregar C5N en









El Gobierno rechazó la denuncia de Evo Morales sobre la asistencia militar al oficialismo en Bolivia, en el marco de las protestas y la violencia que atraviesa al país. "No es verdad para nada, evidentemente esto comprueba lo que es ese eje del mal", aseguró el canciller Pablo Quirno.

Durante una entrevista con Radio 10, el expresidente Evo Morales aseguró que el Gobierno argentino habría enviado “dos aviones Hércules” con material antidisturbios y recursos para las fuerzas de seguridad bolivianas. “Hay fotografías donde se ve descargando material antidisturbios. Los aviones también fueron usados para trasladar policías y militares bolivianos a La Paz”, aseguró.

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La denuncia de Evo Morales, ex Presidente de Bolivia, sobre la ayuda de Javier Milei al gobierno de Rodrigo Paz Pereira.#MañanaSylvestre con @Gatosylvestre pic.twitter.com/i60EpGxUNZ — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) May 19, 2026 Ante esta acusación, el canciller argentino Pablo Quirno expresó que los dichos de Evo Morales buscan "justificar acciones de la oposición de Bolivia para desestabilizar un Gobierno".

En esa línea explicó que Argentina envió un avión Hércules a pedido del gobierno de Rodrigo Paz Pereira "para ayudar a transportar alimentos, ya hemos transportado más de 80 toneladas de alimentos bolivianos para justamente poder saltar el bloqueo que está realizando la gente que simpatiza con Evo Morales".

Quirno también rechazó rotundamente que el avión Hércules transportara gases lacrimógenos u elementos para reprimir a los manifestantes: "Son acusaciones totalmente falsas que buscan generar una tensión entre el pueblo boliviano y argentina en un momento en que estamos ayudando a un gobierno democráticamente electo".