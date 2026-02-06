Así es Santiago Vázquez, el pueblo uruguayo que guarda secretos y es ideal para una escapada de fin de semana Naturaleza y tradición se encuentran en un destino que muy pocas personas lo visitan. Una propuesta cercana para descansar y recorrer sin apuros. Por + Seguir en







Una alternativa atractiva para quienes buscan una escapada de fin de semana distinta. Montevideo Oeste

Santiago Vázquez es un destino poco conocido del oeste de Montevideo, ideal para una escapada corta.

El pueblo se destaca por su entorno natural, marcado por los Humedales del Santa Lucía y la vida al aire libre.

Historia, identidad rural y actividades náuticas conviven en una localidad con fuerte arraigo cultural.

Su cercanía con la capital uruguaya lo convierte en una opción accesible para quienes buscan tranquilidad sin alejarse demasiado. Santiago Vázquez es un pequeño pueblo uruguayo que sorprende por su riqueza natural, su historia y su identidad rural. Ubicado en el extremo occidental de Montevideo, se afianza como una alternativa atractiva para quienes buscan una escapada de fin de semana distinta, lejos del ritmo urbano y del turismo masivo.

Conocido por muchos como una joya poco explorada, este rincón del país vecino mantiene vivas las tradiciones gauchescas mientras convive con paisajes dominados por humedales, ríos y áreas protegidas. Su entorno privilegiado lo ubica como un punto de interés creciente dentro del mapa turístico uruguayo.

La integración entre patrimonio cultural, actividades recreativas y un entorno natural bien conservado le da a Santiago Vázquez una personalidad propia, donde la calma del pueblo se mezcla con propuestas ligadas a la naturaleza y al río.

Santiago Vázquez, Uruguay Montevideo Oeste Cómo es Santiago Vázquez, el pueblo de Uruguay que es perfecto para una escapada Santiago Vázquez se encuentra en el oeste del departamento de Montevideo, rodeado por el Parque Natural Humedales del Santa Lucía, uno de los ecosistemas más valiosos del país por su biodiversidad. Esta ubicación le permite mantener un equilibrio entre el acceso rápido a la capital y la tranquilidad de una comunidad con baja densidad poblacional.

Entre sus atractivos se destaca el puerto deportivo, donde se concentran embarcaciones recreativas, y la reconocida pista de regatas que convoca a aficionados de los deportes náuticos. A pocos kilómetros, el Parque Lecocq amplía la oferta con un espacio dedicado a la conservación de especies autóctonas, ideal para recorridos al aire libre.

El pueblo también guarda historias ligadas a la cultura uruguaya, con construcciones tradicionales, referencias a figuras emblemáticas y un estilo de vida marcado por la cercanía entre vecinos. Las calles permiten tener caminatas tranquilas, mientras que el entorno natural favorece actividades como senderismo, pesca deportiva y observación de aves. Santiago Vázquez Montevideo Oeste Lejos de los circuitos turísticos más concurridos, Santiago Vázquez ofrece una experiencia ligada a la vida rural, donde el tiempo parece transcurrir con otro ritmo. Para llegar, desde Argentina se puede ingresar a Uruguay por Colonia o Fray Bentos y luego dirigirse hacia Montevideo. Desde la capital, el acceso es sencillo por la Ruta 1 en dirección oeste. La distancia desde el centro montevideano es de unos 20 kilómetros. También hay servicios de transporte público que realizan el trayecto en alrededor de 40 minutos.