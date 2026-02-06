6 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Así es Santiago Vázquez, el pueblo uruguayo que guarda secretos y es ideal para una escapada de fin de semana

Naturaleza y tradición se encuentran en un destino que muy pocas personas lo visitan. Una propuesta cercana para descansar y recorrer sin apuros.

Por
Una alternativa atractiva para quienes buscan una escapada de fin de semana distinta.

Una alternativa atractiva para quienes buscan una escapada de fin de semana distinta.

Montevideo Oeste
  • Santiago Vázquez es un destino poco conocido del oeste de Montevideo, ideal para una escapada corta.
  • El pueblo se destaca por su entorno natural, marcado por los Humedales del Santa Lucía y la vida al aire libre.
  • Historia, identidad rural y actividades náuticas conviven en una localidad con fuerte arraigo cultural.
  • Su cercanía con la capital uruguaya lo convierte en una opción accesible para quienes buscan tranquilidad sin alejarse demasiado.

Santiago Vázquez es un pequeño pueblo uruguayo que sorprende por su riqueza natural, su historia y su identidad rural. Ubicado en el extremo occidental de Montevideo, se afianza como una alternativa atractiva para quienes buscan una escapada de fin de semana distinta, lejos del ritmo urbano y del turismo masivo.

Es un pueblo famoso por sus gastronomía y sus fiestas nacionales. 
Te puede interesar:

Vacaciones en Salta 2026: el pueblito que te enamora con sus peñas y celebraciones tradicionales

Conocido por muchos como una joya poco explorada, este rincón del país vecino mantiene vivas las tradiciones gauchescas mientras convive con paisajes dominados por humedales, ríos y áreas protegidas. Su entorno privilegiado lo ubica como un punto de interés creciente dentro del mapa turístico uruguayo.

La integración entre patrimonio cultural, actividades recreativas y un entorno natural bien conservado le da a Santiago Vázquez una personalidad propia, donde la calma del pueblo se mezcla con propuestas ligadas a la naturaleza y al río.

Santiago Vázquez, Uruguay

Cómo es Santiago Vázquez, el pueblo de Uruguay que es perfecto para una escapada

Santiago Vázquez se encuentra en el oeste del departamento de Montevideo, rodeado por el Parque Natural Humedales del Santa Lucía, uno de los ecosistemas más valiosos del país por su biodiversidad. Esta ubicación le permite mantener un equilibrio entre el acceso rápido a la capital y la tranquilidad de una comunidad con baja densidad poblacional.

Entre sus atractivos se destaca el puerto deportivo, donde se concentran embarcaciones recreativas, y la reconocida pista de regatas que convoca a aficionados de los deportes náuticos. A pocos kilómetros, el Parque Lecocq amplía la oferta con un espacio dedicado a la conservación de especies autóctonas, ideal para recorridos al aire libre.

El pueblo también guarda historias ligadas a la cultura uruguaya, con construcciones tradicionales, referencias a figuras emblemáticas y un estilo de vida marcado por la cercanía entre vecinos. Las calles permiten tener caminatas tranquilas, mientras que el entorno natural favorece actividades como senderismo, pesca deportiva y observación de aves.

Santiago Vázquez

Lejos de los circuitos turísticos más concurridos, Santiago Vázquez ofrece una experiencia ligada a la vida rural, donde el tiempo parece transcurrir con otro ritmo. Para llegar, desde Argentina se puede ingresar a Uruguay por Colonia o Fray Bentos y luego dirigirse hacia Montevideo. Desde la capital, el acceso es sencillo por la Ruta 1 en dirección oeste. La distancia desde el centro montevideano es de unos 20 kilómetros. También hay servicios de transporte público que realizan el trayecto en alrededor de 40 minutos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Casualidad, el pueblo fantasma que sorprende al turismo en Salta.

Turismo en Argentina en febrero 2026: el pueblo fantasma que llama la atención por su nombre

Costa Atlántica 2026.

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: las mejores 3 playas secretas que podés conocer

El espacio se aleja de los formatos habituales de la escena porteña y recupera la lógica de los patios interiores.

Este patio colonial está por Chacarita y es una salida única para hacer en Buenos Aires: como se llama

Naguan Tica, en Córdoba.

Turismo en Argentina: la reserva natural para descansar con camping y arroyos

Los destinos de Turismo en Uruguay que te dejarán asombrados

Cuál es la playa de Uruguay que cada día deja más de lado a Punta del Este

Un entorno natural tranquilo y apartado para pasar el Día de los enamorados. 

La escapada cerca de Buenos Aires para festejar San Valentín con un atardecer soñado

Rating Cero

Se separó Ricardo Centurión.

Ricardo Centurión se habría separado de su novia para volver con su ex

Rosa Rodríguez ganó el mayor premio de Pasapalabra

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que se hizo millonaria en Pasapalabra

Pese a estar separados, hay una modelo que no le gusta nada a Evangelina.

Quién es la ex de Martín Demichelis que llena de furia a Evangelina Anderson

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2017 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de Invierno con la realeza.
play

Invierno con la realeza es la película romántica que llegó a Netflix y es furor: de qué se trata

Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

Llegó a la gran N roja.
play

La Ciudad de los Sueños llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia: de qué se trata

últimas noticias

Se separó Ricardo Centurión.

Ricardo Centurión se habría separado de su novia para volver con su ex

Hace 10 minutos
Cuál es el origen de la tradición de intercambiar anillos de boda y cuál es la razón actual

Esta joven pareja se estaba casando pero al momento de dar el sí, faltaban las alianzas: como fue el momento que se viralizó

Hace 13 minutos
El diagnóstico inesperado que recibió el hombre que tenía problemas para ir al baño

Sentía un dolor constante y cuando fue a la guardia no podían creer lo que mostró la radiografía: ¿qué tenía?

Hace 20 minutos
Cómo reacciona el cuerpo a la falta de comida y cuál es su impacto en la salud. 

Esto le pasa al cuerpo cuando dejamos de comer: hay que prestar mucha atención

Hace 21 minutos
Rosa Rodríguez ganó el mayor premio de Pasapalabra

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que se hizo millonaria en Pasapalabra

Hace 26 minutos