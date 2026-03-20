20 de marzo de 2026 Inicio
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La escapada de Buenos Aires para el finde largo de marzo 2026: el destino uruguayo para pasear sin auto

Es un pintoresco rincón detenido en el tiempo invita a recorrer sus calles empedradas y disfrutar de atardeceres mágicos sobre el río.

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Un destino ribereño a una hora de Buenos Aires. 

Un destino ribereño a una hora de Buenos Aires. 

  • Colonia es el destino ideal para el fin de semana largo de marzo 2026, gracias al feriado del martes 24 y el lunes puente.
  • Ubicada frente a Buenos Aires, esta ciudad uruguaya es Patrimonio de la Humanidad y destaca por su arquitectura colonial portuguesa y española.
  • El Barrio Histórico ofrece atractivos icónicos como la Calle de los Suspiros, el Faro y las antiguas ruinas del convento.
  • La forma más rápida de llegar es mediante ferry desde Puerto Madero, un trayecto de poco más de una hora que desembarca a pasos del centro.

Durante la última semana del mes de marzo, el calendario marca un fin de semana largo para miles de argentinos. Gracias al feriado inamovible del martes 24 de marzo y el puente turístico del lunes 23, se conforma un finde de cuatro días ideal para recargar energías cerca de Buenos Aires.

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Tras el inicio del ciclo lectivo y el regreso a la rutina laboral, estas pausas se convierten en el momento perfecto para organizar una escapada a un destino cercano de la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, Colonia del Sacramento se posiciona como una de las opciones para conocer en esta época del año.

Este destino uruguayo queda a menos de 500 kilómetros de la Ciudad y es el punto donde la historia colonial, la gastronomía rioplatense y la tranquilidad uruguaya se fusionan para ofrecer una experiencia cargada de tradición.

Dónde queda Colonia del Sacramento

Colonia del Sacramento

Esta joya histórica se ubica en el suroeste de Uruguay, en la ribera izquierda del Río de la Plata. Se encuentra a unos 177 kilómetros de Montevideo, la capital uruguaya, y justo frente a las costas de la Ciudad de Buenos Aires.

Su ubicación estratégica, en una pequeña península que se interna en el río, la convirtió en un punto de disputa entre las coronas de España y Portugal durante siglos, lo que hoy le otorga esa arquitectura híbrida tan particular que la llevó a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Qué se puede hacer en Colonia del Sacramento

El corazón de la experiencia en Colonia del Sacramento es, sin dudas, el Barrio Histórico. Caminar por la emblemática Calle de los Suspiros, con sus adoquines originales y sus casas de adobe con techos de teja, es una actividad obligatoria.

Colonia del Sacramento faro

Los visitantes pueden subir al Faro para obtener una vista panorámica de 360 grados de la ciudad y el río, visitar las Ruinas del Convento de San Francisco o cruzar el imponente Portón de Campo, que marca la antigua entrada fortificada levantada en el siglo XVIII para proteger la ciudad.

Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza y el aire libre, la Rambla de Colonia ofrece kilómetros de caminata frente al agua. Es el punto de encuentro para disfrutar del atardecer.

Durante este fin de semana largo de marzo, el clima suele ser ideal para alquilar un carrito de golf o una bicicleta y llegar hasta la Plaza de Toros Real de San Carlos, una estructura centenaria recientemente renovada que hoy funciona como centro cultural y de espectáculos. La clave en este destino es recorrer a pie o en bicicleta.

Colonia del Sacramento

La propuesta se completa con una oferta gastronómica variada; desde cenar en antiguos caserones iluminados con faroles coloniales hasta disfrutar de una tarde de té en las cafeterías del casco viejo.

Cómo llegar a Colonia del Sacramento

Llegar a Colonia desde la Ciudad de Buenos Aires en auto requiere un trayecto de aproximadamente 470 kilómetros. El recorrido implica salir por la Autopista Buenos Aires - La Plata, continuar por la Ruta Nacional 2 hasta Gualeguaychú, y cruzar a Uruguay a través del Puente Internacional General San Martín que une con Fray Bentos.

Desde allí, se debe tomar la Ruta 2 uruguaya y luego la Ruta 21 hacia el sur hasta ingresar a la ciudad. Es una opción elegida principalmente por quienes planean continuar su viaje hacia otras localidades uruguayas.

Sin embargo, la opción más rápida y popular es el ferry, que parte desde las terminales de Puerto Madero y llega al puerto de Colonia en aproximadamente una hora y cuarto. Esta alternativa es ideal para quienes viajan sin vehículo, ya que la terminal portuaria en Uruguay se encuentra a escasos metros del Barrio Histórico.

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