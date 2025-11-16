Este parque oculto de Buenos Aires tiene un rosedal único y se puede llegar fácilmente: dónde se encuentra

El Rosedal de Palermo es uno de los espacios verdes más representativos de Buenos Aires y un punto de encuentro que atrae de inmediato a quienes lo recorren. Con más de 8.000 rosales distribuidos en 97 especies distintas, combina naturaleza, historia y encanto cultural en un entorno único. Sus rincones más visitados, como el lago con botes, el Puente Griego, el Paseo de los Poetas y el Patio Andaluz, lo consolidan como un clásico infaltable dentro del paisaje porteño.

Pese a la notoriedad y el brillo del Rosedal de Palermo, muchos habitantes y turistas desconocen que existe otro jardín de rosas dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Este segundo espacio floral se presenta como una alternativa más tranquila, íntima y de menor escala, ideal para quienes buscan disfrutar de un entorno cuidado sin la afluencia masiva de los parques más célebres. Funciona como un pequeño refugio urbano que invita a una experiencia más serena.

Este rosedal alternativo se encuentra en el moderno barrio de Puerto Madero, dentro de la Plaza del Huerto. Su presencia incorpora un toque romántico y natural a una zona dominada por edificios contemporáneos y la estética de los diques. Aunque su tamaño y trayectoria no se equiparan al emblemático jardín de Palermo, el Rosedal de la Plaza del Huerto ofrece un paseo encantador y complementa la oferta de espacios verdes de la ciudad con una propuesta más relajada y personal.

El atractivo principal de este rosedal surge de su escala reducida. A diferencia del amplio diseño palermitano, el jardín de Puerto Madero ofrece un trazado compacto y contemporáneo . Su carácter joven y su menor circulación de visitantes lo convierten en un sitio perfecto para paseos apacibles, momentos de lectura o para contemplar el color y el aroma de las rosas en un ambiente relajado.

La ubicación en Puerto Madero aporta un plus distintivo. El barrio, conocido por sus diques, su arquitectura moderna y sus espacios gastronómicos, genera un contraste interesante con la estética clásica del jardín de rosas. El Rosedal se integra sin esfuerzo dentro de la Plaza del Huerto, ofreciendo un oasis natural accesible para quienes transitan a diario por esta zona financiera y turística.

Rosedal Puerto Madero

Aunque ocupa un espacio menor, el diseño del Rosedal de la Plaza del Huerto presenta una planificación detallada. Los parterres incluyen variedades seleccionadas que garantizan una gama de colores intensa y una floración escalonada durante gran parte del año, especialmente en la primavera. Su cercanía al paseo costero y a la Reserva Ecológica invita a ampliar la visita más allá del jardín.

Para quienes disfrutan de la fotografía o buscan un escenario visual atractivo, este rosedal ofrece un marco excelente. Su diseño reciente y su atmósfera tranquila permiten capturar imágenes únicas, muchas veces acompañadas por la silueta moderna de los edificios de alrededor, lo que genera un diálogo muy especial entre lo natural y lo urbano.

En definitiva, el Rosedal de la Plaza del Huerto se presenta como una opción ideal para una pausa romántica, un paseo distinto o el descubrimiento de un rincón floral poco explorado. Este jardín demuestra que la belleza de las rosas en Buenos Aires no se limita a un solo parque y brinda a sus visitantes un espacio de calma y encanto en pleno corazón de Puerto Madero.