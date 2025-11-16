16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este parque oculto de Buenos Aires tiene un rosedal único y se puede llegar fácilmente: dónde se encuentra

El parque reúne 2.500 árboles pertenecientes a 150 especies diferentes y más de 40.000 plantas en total.

Por
Este parque oculto de Buenos Aires tiene un rosedal único y se puede llegar fácilmente: dónde se encuentra
El rosedal de Palermo no es el único que se encuentra en CABA.

El rosedal de Palermo no es el único que se encuentra en CABA.

  • El Rosedal de Palermo destaca por sus más de 8.000 rosales y sus espacios emblemáticos, convirtiéndose en un clásico de Buenos Aires.
  • Existe otro rosedal menos conocido en la Ciudad: un jardín más íntimo y sereno, ideal para quienes buscan tranquilidad.
  • Este segundo rosedal está en Puerto Madero, dentro de la Plaza del Huerto, y ofrece una experiencia moderna y relajada.
  • Su diseño compacto, su entorno urbano y sus variedades florales seleccionadas lo convierten en un paseo visualmente atractivo y distinto.

El Rosedal de Palermo es uno de los espacios verdes más representativos de Buenos Aires y un punto de encuentro que atrae de inmediato a quienes lo recorren. Con más de 8.000 rosales distribuidos en 97 especies distintas, combina naturaleza, historia y encanto cultural en un entorno único. Sus rincones más visitados, como el lago con botes, el Puente Griego, el Paseo de los Poetas y el Patio Andaluz, lo consolidan como un clásico infaltable dentro del paisaje porteño.

Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país
Te puede interesar:

Turismo en las Fiestas: cuánto cuesta vacacionar en los principales destinos del país

Pese a la notoriedad y el brillo del Rosedal de Palermo, muchos habitantes y turistas desconocen que existe otro jardín de rosas dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Este segundo espacio floral se presenta como una alternativa más tranquila, íntima y de menor escala, ideal para quienes buscan disfrutar de un entorno cuidado sin la afluencia masiva de los parques más célebres. Funciona como un pequeño refugio urbano que invita a una experiencia más serena.

Este rosedal alternativo se encuentra en el moderno barrio de Puerto Madero, dentro de la Plaza del Huerto. Su presencia incorpora un toque romántico y natural a una zona dominada por edificios contemporáneos y la estética de los diques. Aunque su tamaño y trayectoria no se equiparan al emblemático jardín de Palermo, el Rosedal de la Plaza del Huerto ofrece un paseo encantador y complementa la oferta de espacios verdes de la ciudad con una propuesta más relajada y personal.

Cuál es el rosedal que no está en Palermo y es ideal para visitar

Rosedal Puerto Madero

El Rosedal de Palermo concentra gran parte de la atención por su magnitud histórica y sus miles de rosales, pero dentro de la Ciudad de Buenos Aires existe otro jardín floral menos difundido y con un encanto propio. Se trata del Rosedal de la Plaza del Huerto, un espacio moderno y sereno ubicado en el elegante barrio de Puerto Madero. Es una alternativa ideal para quienes buscan una experiencia más íntima y alejada de las multitudes.

El atractivo principal de este rosedal surge de su escala reducida. A diferencia del amplio diseño palermitano, el jardín de Puerto Madero ofrece un trazado compacto y contemporáneo. Su carácter joven y su menor circulación de visitantes lo convierten en un sitio perfecto para paseos apacibles, momentos de lectura o para contemplar el color y el aroma de las rosas en un ambiente relajado.

La ubicación en Puerto Madero aporta un plus distintivo. El barrio, conocido por sus diques, su arquitectura moderna y sus espacios gastronómicos, genera un contraste interesante con la estética clásica del jardín de rosas. El Rosedal se integra sin esfuerzo dentro de la Plaza del Huerto, ofreciendo un oasis natural accesible para quienes transitan a diario por esta zona financiera y turística.

Rosedal Puerto Madero

Aunque ocupa un espacio menor, el diseño del Rosedal de la Plaza del Huerto presenta una planificación detallada. Los parterres incluyen variedades seleccionadas que garantizan una gama de colores intensa y una floración escalonada durante gran parte del año, especialmente en la primavera. Su cercanía al paseo costero y a la Reserva Ecológica invita a ampliar la visita más allá del jardín.

Para quienes disfrutan de la fotografía o buscan un escenario visual atractivo, este rosedal ofrece un marco excelente. Su diseño reciente y su atmósfera tranquila permiten capturar imágenes únicas, muchas veces acompañadas por la silueta moderna de los edificios de alrededor, lo que genera un diálogo muy especial entre lo natural y lo urbano.

En definitiva, el Rosedal de la Plaza del Huerto se presenta como una opción ideal para una pausa romántica, un paseo distinto o el descubrimiento de un rincón floral poco explorado. Este jardín demuestra que la belleza de las rosas en Buenos Aires no se limita a un solo parque y brinda a sus visitantes un espacio de calma y encanto en pleno corazón de Puerto Madero.

Noticias relacionadas

La investigación se centró en adultos mayores de distintos países europeos y comparó su estado físico y cognitivo con su nivel de dominio lingüístico.

Un estudio reveló que hablar varios idiomas beneficia a la longevidad: ¿a qué se debe?

La interacción con felinos mejora funciones cerebrales vinculadas al bienestar.

¿Sabías por qué tener gatos ayuda a bajar la ansiedad y el estrés? Te va a sorprender

El estilo de vida es clave para controlar el colesterol, pero también hay factores genéticos.

Por qué tengo colesterol alto si llevo una vida saludable: las respuestas a este problema

Su aporte de omega-3, magnesio y zinc retrasa el deterioro cognitivo.

Esto le pasa al cuerpo si comés nueces todos los días: tenés que saberlo

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que hacen sorrentinos de carne braseadas

Este pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de la provincia es uno de los destinos más elegidos por sus atractivos espirituales.

Viajar a Córdoba: el destino totalmente diferente en el que se viven experiencias únicas

Rating Cero

Sus notas olfativas se caracterizan por una apertura de almendra amarga y azafrán.

Este es el perfume favorito de Belinda: cuánto sale en Argentina

Presenta a un equipo de médicos jóvenes y veteranos que deben lidiar con la saturación del sistema sanitario.
play

El drama médico que se roba todas las miradas en Netflix: tiene 8 capítulos

Sus tres hijos adolescentes —Cayden, Hayes y Grace— atraviesan una etapa compleja, por lo que el actor busca conservar tradiciones y generar nuevos recuerdos familiares.

Cuál es el curioso problema que atraviesa Kevin Costner para sus primeras fiestas tras su divorcio

Johnny Depp y su divertida noche porteña con amigos, música y gastronomía argentina

Johnny Depp y su divertida noche porteña con amigos, música y gastronomía argentina

Ahora llegó a la gran N roja, una película estreno de este sitio web, se trata de Superinteligencia, una producción estadounidense que fue furor en el 2020 en cines y ahora lo está siendo en esta plataforma.
play

Cuál es la trama de Superinteligencia, la comedia sobre fin del mundo e IA que es furor en Netflix

Su presencia en distintos programas encendió el interés del público, que no tardó en comentar su nueva imagen.

La impresionante transformación física de Rosalía: "Me encanta hacer pesas"

últimas noticias

Diego Santilli acelera la ronda con gobernadores para asegurar el Presupuesto 2026 y las reformas clave

Diego Santilli acelera la ronda con gobernadores para asegurar el Presupuesto 2026 y las reformas clave

Hace 18 minutos
Nicolás Maduro ordenó vigilia permanente en Venezuela ante el avance militar de Estados Unidos

Nicolás Maduro ordenó "vigilia permanente" en Venezuela ante el avance militar de Estados Unidos

Hace 46 minutos
play

Detuvieron a un policía acusado de secuestrar y violar a una joven en el Parque Pereyra Iraola

Hace 1 hora
Este parque oculto de Buenos Aires tiene un rosedal único y se puede llegar fácilmente: dónde se encuentra

Este parque oculto de Buenos Aires tiene un rosedal único y se puede llegar fácilmente: dónde se encuentra

Hace 1 hora
La investigación se centró en adultos mayores de distintos países europeos y comparó su estado físico y cognitivo con su nivel de dominio lingüístico.

Un estudio reveló que hablar varios idiomas beneficia a la longevidad: ¿a qué se debe?

Hace 1 hora