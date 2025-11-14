Turismo en Argentina: el pueblo mágico con paisajes de montaña para despedir el 2025

Un rincón jujeño de altura conserva sus tradiciones entre cerros de colores, calles angostas y una comunidad que vive al ritmo del silencio.

Entre las montañas del norte argentino , existe un pueblo que parece suspendido en el tiempo. A 3.300 metros de altura , Caspalá se abre paso entre nubes y abismos, con una postal que mezcla historia, silencio y belleza extrema. Declarado en 2021 como uno de los Best Tourism Villages por la Organización Mundial del Turismo , este rincón jujeño es un ejemplo de sostenibilidad y preservación cultural.

Está cerca de Buenos Aires, es un pueblo rural con pocos habitantes y parece que está detenido en el tiempo

El viaje hasta allí no es sencillo. Aunque solo lo separan 110 kilómetros de Humahuaca , el recorrido puede demandar hasta seis horas debido al terreno montañoso. El camino, que llega a rozar los 5000 metros de altitud antes de descender nuevamente, serpentea entre precipicios y curvas cerradas. Pero quienes lo transitan coinciden en que el esfuerzo vale la pena: al llegar, el visitante encuentra un lugar donde la naturaleza y la vida comunitaria conviven sin artificios.

Casas de adobe, rebozos de colores y calles empinadas forman parte de un paisaje que parece inmune al paso del tiempo. Allí, los vecinos continúan cultivando, tejiendo y cocinando como lo hacían sus abuelos, mientras el Camino del Inca , Patrimonio Cultural de la Humanidad, atraviesa la zona como testigo de una historia milenaria.

El pueblo se encuentra en la ladera de un cerro, en plena Quebrada de Santa Ana , dentro del departamento Valle Grande, a unos 240 kilómetros de San Salvador de Jujuy . Aunque el trayecto puede tomar hasta diez horas, la travesía ofrece vistas únicas de los cerros y valles del norte argentino. El acceso principal es por la ruta provincial 73 , que conecta con Humahuaca y exige precaución por su trazado angosto y de montaña.

En el corazón de la Quebrada jujeña, Caspalá ofrece una experiencia de turismo cultural que conecta a los visitantes con la esencia andina de Argentina.

Caspalá invita a vivir una experiencia donde la cultura andina se funde con la vida cotidiana. Su principal atractivo es el Camino del Inca , que todavía utilizan los pobladores para llegar a los campos y que hoy también atrae a senderistas de todo el mundo. En el recorrido se pueden observar cóndores sobrevolando los cerros y descubrir formaciones como el Cerro de los 14 Colores o la Cascada del Silencio .

Las familias del pueblo reciben a los visitantes en hospedajes familiares, ofreciendo platos típicos como locro, guiso de papa verde y charqui. En la plaza principal, antiguo cementerio del pueblo, se venden tejidos y bordados elaborados con tinturas naturales. Las tejedoras tiñen la lana de llama con raíces y plantas locales, logrando una paleta vibrante que refleja la identidad del lugar.

Además, desde Caspalá parten excursiones hacia comunidades vecinas como Santa Ana y Valle Colorado, conectadas por antiguos senderos de altura que revelan paisajes imponentes y una profunda conexión con la historia del norte argentino. Durante las festividades patronales, el pueblo se llena de música, danzas y rituales que conservan tradiciones ancestrales, convirtiendo la visita en una inmersión auténtica en la cultura jujeña.

Cómo llegar a Caspalá

Caspala Jujuy Caspalá, el pequeño pueblo jujeño que fue reconocido por la Organización Mundial del Turismo. Youtube

Para llegar a Caspalá desde Buenos Aires, el trayecto más común comienza con un vuelo hasta San Salvador de Jujuy, capital provincial y punto de partida hacia la región de la Quebrada. Desde allí, se toma la ruta nacional 9 hasta Humahuaca y luego la ruta provincial 73, que atraviesa paisajes de montaña rumbo a Santa Ana y finalmente Caspalá. También es posible realizar el recorrido completo por tierra, aunque el viaje supera las 20 horas. En todos los casos, se recomienda conducir con precaución, ya que los últimos tramos del camino son de ripio y pueden verse afectados por las lluvias.