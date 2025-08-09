9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Este es el truco para fomentar la productividad: tiene que ver con un espacio de tu hogar

Un ambiente cuidado favorece la concentración: pequeños hábitos diarios mejoran el bienestar.

Por
Esta acción

Esta acción, aunque sencilla, puede potenciar la motivación y ayudar a alcanzar objetivos con mayor facilidad.

Pexels

La búsqueda de estrategias que permitan aprovechar mejor el tiempo y optimizar las tareas diarias es constante, especialmente para quienes dividen su día entre trabajo, responsabilidades personales y momentos de descanso. Un estudio realizado hace poco dejó en claro que una práctica simple dentro del hogar puede marcar una gran diferencia en el bienestar y en la eficiencia.

Existen cietos objetos que deben ser reciclados para evitar la contaminación.
Te puede interesar:

Este producto es habitual para mantener la higiene en tu casa y por eso es fundamental saber reciclarlo: de cuál se trata

Mientras el estrés y la falta de organización son factores que afectan la concentración y la energía, los especialistas señalan que el entorno físico influye directamente en la productividad. No se trata de fórmulas mágicas ni de cambios drásticos, sino de pequeños hábitos que, si se sostienen en el tiempo, mejoran la capacidad de enfocarse y facilitan la gestión de las actividades.

La clave, según diversas investigaciones, está vinculada a un aspecto del hogar que, al mantenerse en orden, favorece la calma mental y reduce distracciones. Esta acción, aunque sencilla, puede potenciar la motivación y ayudar a alcanzar objetivos con mayor facilidad.

TIPS LIMPIEZA

Cuál es el truco para mejorar tu productividad en el hogar

Expertos en neurociencia y comportamiento demostraron que el orden en los espacios de uso diario incide directamente en el rendimiento. Mantener algunos rincones, como el escritorio, libres de desorden evita la sobrecarga visual y reduce el cortisol, la hormona asociada al estrés. Un ambiente organizado no solo permite encontrar objetos con rapidez, sino que también ayuda a sostener la concentración por más tiempo.

Investigaciones publicadas en revistas como Nature Human Behavior y Harvard Business Review coinciden en que un entorno caótico perjudica la capacidad de tomar decisiones, interfiere en el descanso y aumenta la tendencia a postergar tareas. Incluso el desorden digital, como tener archivos dispersos en la computadora, provoca pérdida de tiempo y disminuye la eficiencia.

orden

Estudios realizados en la Universidad de Princeton muestran que el cerebro procesa mejor la información cuando el espacio físico está despejado. En estos casos, la mente dispone de más recursos para enfocarse en lo importante, mejorando el desempeño general. Por el contrario, un exceso de objetos en el hogar puede generar ansiedad, llevar a hábitos poco saludables y obstaculizar actividades cotidianas como cocinar o limpiar.

Un informe de IKEA junto al Consejo General de Psicología destaca que acciones simples, como ordenar la cocina, limpiar a diario y tender la cama, incrementan el bienestar y la sensación de calma. La acumulación de pertenencias innecesarias, en cambio, crea un “lado oscuro del hogar” que afecta la seguridad y reduce la percepción de control sobre el propio espacio. Mantener un entorno limpio y funcional no solo mejora el confort, sino que también se convierte en un impulso efectivo para trabajar con más energía y claridad mental.

Noticias relacionadas

Expertos sostienen que este es el peor horario para comer chocolate

Este es el peor momento del día para comer chocolate: muchos cometen este error

Qué se puede hacer en este tranquilo pueblo cercano a Buenos Aires.

Tiene túneles, glamping y comidas al disco: la escapada cerca de Buenos Aires perfecta

La ropa también puede ser una forma de comunicar identidad, estado mental e incluso nivel intelectual.

Cuál es el verdadero significado de que una persona siempre se vista con negro según la psicología

Qué dicen los expertos sobre la relación de la comida y la longevidad.

Cuál es el llamativo consejo de un experto en longevidad para incorporar un hábito en la alimentación

Cómo preparar estas deliciosas canastitas de zapallitos.

En 30 minutos: cómo resolver una cena rápida con canastitas de zapallitos verdes

Hacé que tu mate dure más tiempo caliente con estas simples hierbas

Con cualquiera de estos tres yuyos podés hacer que el mate caliente aún más tu cuerpo: cuáles son

Rating Cero

La tensión de la producción sueca aumenta mientras se desvelan las verdaderas intenciones de cada promesa.
play

Una película sueca con religión, promesas y engaños está dando que hablar en Netflix: de cuál se trata

En medio de un conflicto con su expareja, el ex Gran Hermano decidió cambiar su imagen y mostró el resultado en redes sociales.

La impresionante transformación de Thiago Medina en medio del escándalo con Daniela Celis: rotundo cambio de look

play

La noche de Graciela Alfano con Maradona, Charly García y Sabina: "Terminamos a las 4 de la tarde"

La ex-vedette de 72 años no ocultó su bronca contra Susana Giménez.

Graciela Alfano durísima contra Susana Giménez: "Me parece una vieja de m..."

La actriz aseguró que el éxito de la serie traerá una segunda y tercera temporada.

María Fernanda Callejón, sobre la segunda temporada de Viudas Negras: "Yo lo decreto"

Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky por un tema de salud.

La insólita razón por la que que Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky: los detalles

últimas noticias

Axel Kiciloff habló sobre el panorama político del peronismo. 

Axel Kicillof: "Pienso que en octubre tenemos que ir con una sola boleta"

Hace 23 minutos
Axel Kiciloff cuestióno a Javier Milei tras la cadena nacional. 

Kicillof cuestionó los anuncios en cadena nacional: "Milei es un desastre por dónde se lo mire"

Hace 1 hora
El Departamento de Policía de Nueva York intenta determinar las circunstancias del ataque. 

Tiroteo en el Times Square de Nueva York: un adolescente abrió fuego y dejó al menos tres heridos

Hace 1 hora
Esta acción, aunque sencilla, puede potenciar la motivación y ayudar a alcanzar objetivos con mayor facilidad.

Este es el truco para fomentar la productividad: tiene que ver con un espacio de tu hogar

Hace 1 hora
Julieta Prandi acusó a su exmarido Claudio Contardi.

El abogado de Julieta Prandi aseguró que habrá "un fallo histórico y bisagra"

Hace 1 hora