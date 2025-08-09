Este es el truco para fomentar la productividad: tiene que ver con un espacio de tu hogar

La búsqueda de estrategias que permitan aprovechar mejor el tiempo y optimizar las tareas diarias es constante, especialmente para quienes dividen su día entre trabajo, responsabilidades personales y momentos de descanso. Un estudio realizado hace poco dejó en claro que una práctica simple dentro del hogar puede marcar una gran diferencia en el bienestar y en la eficiencia.
Mientras el estrés y la falta de organización son factores que afectan la concentración y la energía, los especialistas señalan que el entorno físico influye directamente en la productividad. No se trata de fórmulas mágicas ni de cambios drásticos, sino de pequeños hábitos que, si se sostienen en el tiempo, mejoran la capacidad de enfocarse y facilitan la gestión de las actividades.
La clave, según diversas investigaciones, está vinculada a un aspecto del hogar que, al mantenerse en orden, favorece la calma mental y reduce distracciones. Esta acción, aunque sencilla, puede potenciar la motivación y ayudar a alcanzar objetivos con mayor facilidad.
Cuál es el truco para mejorar tu productividad en el hogar
Expertos en neurociencia y comportamiento demostraron que el orden en los espacios de uso diario incide directamente en el rendimiento. Mantener algunos rincones, como el escritorio, libres de desorden evita la sobrecarga visual y reduce el cortisol, la hormona asociada al estrés. Un ambiente organizado no solo permite encontrar objetos con rapidez, sino que también ayuda a sostener la concentración por más tiempo.
Investigaciones publicadas en revistas como Nature Human Behavior y Harvard Business Review coinciden en que un entorno caótico perjudica la capacidad de tomar decisiones, interfiere en el descanso y aumenta la tendencia a postergar tareas. Incluso el desorden digital, como tener archivos dispersos en la computadora, provoca pérdida de tiempo y disminuye la eficiencia.
Estudios realizados en la Universidad de Princeton muestran que el cerebro procesa mejor la información cuando el espacio físico está despejado. En estos casos, la mente dispone de más recursos para enfocarse en lo importante, mejorando el desempeño general. Por el contrario, un exceso de objetos en el hogar puede generar ansiedad, llevar a hábitos poco saludables y obstaculizar actividades cotidianas como cocinar o limpiar.
Un informe de IKEA junto al Consejo General de Psicología destaca que acciones simples, como ordenar la cocina, limpiar a diario y tender la cama, incrementan el bienestar y la sensación de calma. La acumulación de pertenencias innecesarias, en cambio, crea un “lado oscuro del hogar” que afecta la seguridad y reduce la percepción de control sobre el propio espacio. Mantener un entorno limpio y funcional no solo mejora el confort, sino que también se convierte en un impulso efectivo para trabajar con más energía y claridad mental.