¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena en Acuario del 9 de agosto?

El plenilunio en el grado 16 del signo rebelde, llega potenciada por el Portal del León para ayudarnos a soltar lo que nos limita, abrirnos a nuevas ideas y fortalecer la conexión con nuestra comunidad.

Acuario es el signo del Aguatero, el portador de aguas que limpia, renueva y trae ideas frescas para el colectivo. Este plenilunio se da muy cerca del Portal del León (8/8), potenciando el momento para liberar cargas. ¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena en Acuario del 9 de agosto?

Es una lunación con mirada amplia, ideal para desapegarse de dramas, conectar con la objetividad y sintonizar con causas y proyectos de impacto social. en cuanto a la energía emocional:

  • Puede traer cierta distancia afectiva, no para evitar sentir, sino para observar con claridad lo que nos pasa y actuar desde un lugar más consciente.
  • Es un ciclo para aceptar la realidad tal cual es, sin máscaras ni ilusiones, y desde ahí decidir qué se queda y qué se va.
  • Oportunidad para perdonar, no desde la emoción cruda, sino desde la comprensión de los procesos humanos.

Cuidado físico

  • Partes del cuerpo más sensibles: pantorrillas, tobillos, espinillas, talones, músculos del antebrazo y glándula tiroides.
  • Se recomienda no realizar cirugías en Luna Llena y cuidar articulaciones, evitando sobreesfuerzos.
Ritual recomendado para la Luna Llena en Acuario

1. Preparación del espacio

  • Busca un lugar con buena ventilación o al aire libre.
  • Elementos: una vela blanca o plateada, un cuarzo transparente o amatista, un bol con agua y sal marina, hojas y bolígrafo.

2. Purificación inicial

  • Lava tus manos y tobillos con agua y sal, visualizando que eliminas energías estancadas.
  • Si puedes, enciende la vela y coloca el cuarzo junto a ella.

3. Meditación de observador imparcial

  • Cierra los ojos, respira profundo y visualízate como un faro: observas todo lo que ocurre a tu alrededor sin juicio.
  • Permite que aparezcan recuerdos, emociones y pensamientos… y déjalos ir como si fueran globos que se alejan.

4. Escritura de liberación

  • En el papel, anota lo que ya no quieres en tu vida: miedos, hábitos, vínculos o compromisos que no te suman.
  • Sé concreto. La claridad potencia la energía de Acuario.

5. Acto simbólico

  • Dobla el papel y quémalo en un recipiente seguro, o sumérgelo en el bol con agua y sal hasta que se deshaga.
  • Imagina que esa energía se limpia y se transforma.

6. Activación creativa y social

  • Realiza una acción que beneficie a otros: comparte un consejo, apoya un proyecto comunitario, dona algo que no uses.
  • Esto ancla la energía acuariana de servicio colectivo.

7. Cierre

Agradece a la Luna, apaga la vela y deja el cuarzo toda la noche a la luz lunar para usarlo como amuleto de claridad mental.

