Acuario es el signo del Aguatero, el portador de aguas que limpia, renueva y trae ideas frescas para el colectivo. Este plenilunio se da muy cerca del Portal del León (8/8), potenciando el momento para liberar cargas. ¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena en Acuario del 9 de agosto?
Es una lunación con mirada amplia, ideal para desapegarse de dramas, conectar con la objetividad y sintonizar con causas y proyectos de impacto social. en cuanto a la energía emocional:
Ritual recomendado para la Luna Llena en Acuario
1. Preparación del espacio
- Busca un lugar con buena ventilación o al aire libre.
- Elementos: una vela blanca o plateada, un cuarzo transparente o amatista, un bol con agua y sal marina, hojas y bolígrafo.
2. Purificación inicial
- Lava tus manos y tobillos con agua y sal, visualizando que eliminas energías estancadas.
- Si puedes, enciende la vela y coloca el cuarzo junto a ella.
3. Meditación de observador imparcial
- Cierra los ojos, respira profundo y visualízate como un faro: observas todo lo que ocurre a tu alrededor sin juicio.
- Permite que aparezcan recuerdos, emociones y pensamientos… y déjalos ir como si fueran globos que se alejan.
4. Escritura de liberación
- En el papel, anota lo que ya no quieres en tu vida: miedos, hábitos, vínculos o compromisos que no te suman.
- Sé concreto. La claridad potencia la energía de Acuario.
5. Acto simbólico
- Dobla el papel y quémalo en un recipiente seguro, o sumérgelo en el bol con agua y sal hasta que se deshaga.
- Imagina que esa energía se limpia y se transforma.
6. Activación creativa y social
- Realiza una acción que beneficie a otros: comparte un consejo, apoya un proyecto comunitario, dona algo que no uses.
- Esto ancla la energía acuariana de servicio colectivo.
7. Cierre
Agradece a la Luna, apaga la vela y deja el cuarzo toda la noche a la luz lunar para usarlo como amuleto de claridad mental.