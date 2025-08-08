¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena en Acuario del 9 de agosto? El plenilunio en el grado 16 del signo rebelde, llega potenciada por el Portal del León para ayudarnos a soltar lo que nos limita, abrirnos a nuevas ideas y fortalecer la conexión con nuestra comunidad. Por







¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena en Acuario del 9 de agosto?.

Acuario es el signo del Aguatero, el portador de aguas que limpia, renueva y trae ideas frescas para el colectivo. Este plenilunio se da muy cerca del Portal del León (8/8), potenciando el momento para liberar cargas. ¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena en Acuario del 9 de agosto?

Es una lunación con mirada amplia, ideal para desapegarse de dramas, conectar con la objetividad y sintonizar con causas y proyectos de impacto social. en cuanto a la energía emocional:

Puede traer cierta distancia afectiva, no para evitar sentir, sino para observar con claridad lo que nos pasa y actuar desde un lugar más consciente.

Es un ciclo para aceptar la realidad tal cual es, sin máscaras ni ilusiones, y desde ahí decidir qué se queda y qué se va.

Oportunidad para perdonar, no desde la emoción cruda, sino desde la comprensión de los procesos humanos.

Cuidado físico

Partes del cuerpo más sensibles: pantorrillas, tobillos, espinillas, talones, músculos del antebrazo y glándula tiroides.

Se recomienda no realizar cirugías en Luna Llena y cuidar articulaciones, evitando sobreesfuerzos.