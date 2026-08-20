Se suma a Belgrano un nuevo restaurante donde descubrir la carne argentina desde el origen, el fuego y el vino Brava llegó al Bajo Belgrano con una propuesta que invita a recorrer el universo de la carne a través de la trazabilidad, la elección de distintas razas, los métodos de maduración, seis técnicas de cocción y una cuidada selección de vinos, en una experiencia donde cada corte cuenta su propia historia. Por Agregar C5N en









El corazón de la carta está dedicado a las carnes.

La escena gastronómica de Belgrano incorporó un nuevo protagonista con la apertura de Brava, un restaurante especializado en carnes que propone una manera diferente de acercarse a uno de los grandes productos de la cocina argentina. En esta apertura el foco no está únicamente en el corte servido en el plato, sino también en todo el recorrido que lo precede: el origen del animal, su raza, la alimentación, la maduración y el fuego como herramienta para construir distintas expresiones de sabor y textura. La propuesta invita a conocer cómo cada una de esas variables transforma la experiencia y convierte cada preparación en una oportunidad para descubrir nuevos perfiles de la carne argentina.

Cada detalle del restaurante acompaña esa filosofía: el salón combina una estética contemporánea con materiales inspirados en el universo de la carne y las brasas, una gran cava integrada al recorrido y una cocina de fuegos completamente abierta que permite observar el trabajo de los parrilleros. A esto se suma uno de los grandes diferenciales del proyecto: la trazabilidad de todas las carnes, garantizada por la empresa Muge, que certifica el origen, la alimentación y el sistema de crianza de cada pieza. Además, un sommelier de carne acompaña a los comensales explicando las características de los distintos cortes, las razas, los procesos de maduración y las técnicas de cocción para enriquecer la experiencia desde el conocimiento.

Qué pedir en Brava La experiencia comienza con una interesante selección de entradas frías y calientes que anticipan la impronta de la casa. Entre las primeras sobresalen el steak tartare, la bresaola de wagyu, la burrata con puré de berenjena ahumada y lengua con salsa criolla, mientras que entre las opciones calientes aparecen la humita en olla, la provoleta al hierro, las empanadas salteñas con yasgua, las mollejas de corazón con limón asado, los chinchulines y la chistorra.

El corazón de la carta está dedicado a las carnes, organizadas según las distintas técnicas de cocción utilizadas por la cocina. Brava trabaja con seis métodos diferentes —punta de llama, brasas, chapa, ahumador, cocción al gancho y horno de barro— además de procesos de maduración Wet Age y Dry Age, lo que permite apreciar cómo cada tratamiento modifica la personalidad de la carne. Entre los cortes más destacados aparecen el ojo de bife Angus y Wagyu, el bife de chorizo, la entraña, el T-Bone, el tomahawk, el flat iron, la picanha, el Denver BBQ, el pulpón de vacío y los chuletones de vaca vieja Angus y Hereford.

Las guarniciones también tienen protagonismo propio y acompañan cada preparación con recetas que combinan técnica y producto. Se pueden elegir la papa plomo al horno de barro con queso de cabra y rúcula, espinacas gratinadas con cebollas asadas, parmesano y queso azul, tomates quemados con stracciatella, morrones asados con alcaparras y ajo, además de papas fritas de triple cocción con emulsión de morrones asados, cremoso de papa con aceite de trufas y puré de boniato con praliné salado de maní.

Para el cierre dulce, la carta reúne clásicos muy bien ejecutados como el flan con dulce de leche y crema, el panqueque caramelizado con dulce de leche, el volcán de chocolate o de dulce de leche y el arroz con leche, junto a propuestas de autor como el cremoso de chocolate y el original flan de choclo, ideales para completar la experiencia. Para dialogar con las características de cada corte y construir maridajes que potencian los sabores, cuentan con una cava de aproximadamente 130 etiquetas provenientes de distintas regiones vitivinícolas del país, seleccionadas especialmente por el head sommelier Fernando Ferraro. Con esta mirada integral, Brava se posiciona como una de las aperturas gastronómicas más interesantes de Buenos Aires para quienes buscan descubrir la carne argentina desde una perspectiva diferente, donde el conocimiento y el disfrute se encuentran alrededor de la mesa. Dónde queda Brava Se ubica en Mariscal Antonio José de Sucre 676, Belgrano.