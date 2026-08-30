Alejandro Lerner hizo estallar las redes con una polémica declaración: "Argentina es como una mujer abusada" El cantautor defendió la gestión de Javier Milei con una metáfora sobre violencia de género que generó repudio inmediato en redes sociales y convirtió la mesa de Mirtha Legrand en escenario de un intenso debate político y social. "Hay que darle tiempo", sostuvo. Agregar C5N en









Alejandro Lernes estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y defendió la gestión libertaria.

Alejandro Lerner se convirtió en protagonista inesperado en las redes sociales tras un polémico comentario donde comparó a la Argentina con una mujer abusada para explicar la situación política y social del país. "Argentina es como una mujer abusada", dijo a la vez que aseguró que "hay que darle tiempo" al gobierno de Javier Milei para un cambio profundo en las políticas de Estado.

Como es costumbre desde hace 58 años, la Mesaza de Mirtha Legrand marca agenda política y en esta ocasión el cantante que divide su tiempo entre Argentina y Estados Unidos protagonizó una controversia al defender la gestión del Presidente libertario. El cantante hizo una polémica comparación que desató repudio inmediato en las redes.

Mientras los invitados debatían sobre la situación económica de los trabajadores y la necesidad de alcanzar acuerdos políticos a largo plazo, Lerner lanzó: " Un país que quiere cambiar, si no le damos un poquito de tiempo, una continuidad de un proyecto de país. A mí me gustaría tener claro qué proyecto de país queremos”. Y agregó: "Un país que ha sido violado... Argentina es como una mujer abusada por nuestros propios dirigentes, los que nos tendrían que haber dado un servicio”.

La metáfora, vinculada a la violencia de género, fue interpretada como una banalización de una problemática sensible y generó un inmediato rechazo entre usuarios y referentes sociales. "Es horroroso lo que dice! Yo no puedo creer cómo nadie le objeta nada", escribieron usuarios en repudio a sus comentarios.

-"Necesitamos tener mucha más paciencia"



+"¿Más paciencia?"



HASTA MIRTHA PARECE "ZURDITA" AL LADO DE LERNER #Mesaza pic.twitter.com/YOEhbaYo5n — Revolución Popular (@RPN_Oficial) August 30, 2026 Lejos de moderar su postura, el músico profundizó su descargo apuntando contra la clase dirigente de los últimos 50 años y cuestionando la falta de políticas de Estado en áreas clave como salud y educación. El cruce dejó a la mesa televisiva en el centro del debate y trasladó la discusión a las redes, donde la frase se convirtió en tendencia y multiplicó las críticas.