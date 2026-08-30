30 de agosto de 2026 Inicio
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A qué hora juega Banfield - River: formaciones y cómo verlo en vivo

El Millonario visita este domingo al Taladro por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, en el primer partido con Ponzio como entrenador interino tras la renuncia del Chacho Coudet.

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River enfrenta a Banfield en el debut de Ponzio tras la salida de Coudet: posibles formaciones y dónde ver el partido

River enfrenta a Banfield en el debut de Ponzio tras la salida de Coudet: posibles formaciones y dónde ver el partido

River afrontará este domingo un partido especial ante Banfield, en un encuentro que marcará el inicio del ciclo interino de Leonardo Ponzio. Desde las 15, el Millonario visitará al Taladro en el estadio Florencio Sola por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

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La salida de Eduardo “Chacho” Coudet se produjo luego de la eliminación de River de la Copa Sudamericana. El equipo quedó afuera en los octavos de final tras perder por penales frente a Independiente de Santa Fe, tras una definición por penales que terminó de precipitar la decisión del entrenador.

Con Ponzio al frente, River buscará dejar atrás rápidamente el golpe internacional y recuperar confianza en el campeonato local. El exmediocampista asumirá de manera interina mientras la dirigencia analiza alternativas para definir al próximo entrenador.

El encuentro tendrá además la particularidad de que contará con presencia de hinchas de River en el Florencio Sola. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Las posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; Alexander Machado.

Hora y dónde ver el partido

El partido comenzará a las 15 y será transmitido por ESPN Premium.

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