30 de agosto de 2026 Inicio
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Delegación del Vaticano llega a la Argentina para ultimar los detalles de la visita de León XIV

Una comitiva de la Santa Sede arribará este domingo al país para avanzar con la organización del viaje del Papa, previsto del 8 al 11 de noviembre. Recorrerán posibles escenarios en Buenos Aires y Córdoba y mantendrán reuniones con autoridades nacionales y eclesiásticas.

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Delegación del Vaticano llega a la Argentina para ultimar los detalles de la visita de León XIV

Delegación del Vaticano llega a la Argentina para ultimar los detalles de la visita de León XIV

La organización de la primera visita del papa León XIV a la Argentina entra en una etapa clave con la llegada de una delegación oficial de la Santa Sede al país para comenzar a definir el itinerario, la logística y las medidas de seguridad previstas para la visita del pontífice, programada para noviembre.

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La comitiva, conocida como delegación de avanzada, desarrollará durante los próximos días una serie de reuniones con autoridades argentinas y representantes de la Iglesia. Además, realizará recorridas por los lugares que podrían ser incluidos en la agenda papal con el objetivo de evaluar las condiciones para cada actividad.

La delegación estará encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos. A su arribo al país será recibida por funcionarios de la Cancillería y representantes de la Nunciatura Apostólica.

La agenda de la delegación del Vaticano

Las actividades comenzarán formalmente el lunes, con encuentros con integrantes de la Iglesia argentina y funcionarios involucrados en la organización del viaje. La agenda contempla además reuniones en el Palacio San Martín y encuentros con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

Durante su estadía en Buenos Aires, los enviados de la Santa Sede recorrerán diferentes sectores de la ciudad para analizar los posibles escenarios de las actividades de León XIV, así como los lugares destinados al contacto del Papa con los fieles.

La comitiva también viajará a Córdoba, provincia incluida en el recorrido previsto para noviembre. Allí mantendrá reuniones con autoridades eclesiásticas y visitará distintos espacios que podrían formar parte de la agenda del pontífice.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El recorrido contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, aunque el itinerario definitivo será establecido a partir de las próximas reuniones y evaluaciones realizadas por la delegación del Vaticano.

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