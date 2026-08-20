Abrió hace 28 años, está frente al río y es uno de los clásicos gastronómicos de Puerto Madero Con carnes maduradas, cocciones a la parrilla, al asador y en horno de barro, Estilo Campo viene construyendo desde 1998 una propuesta que celebra la cocina argentina en un escenario privilegiado de Puerto Madero. Qué probar en una de las parrillas con más historia de la zona. Por Agregar C5N en









Un espacio pensado tanto para un almuerzo o cena como para celebraciones y encuentros especiales.

En Buenos Aires hay lugares donde comer y otros donde reunirse alrededor de la mesa se convierte en ritual. Estilo Campo pertenece a esta segunda categoría. Frente al río, en Puerto Madero, el restaurante lleva 28 años reivindicando una de las costumbres más arraigadas de la cultura argentina: un buen asado. La propuesta combina la tradición de la cocina de campo con un ambiente cálido y elegante, donde la madera, el cuero y el hierro remiten a las antiguas caballerizas y conviven con un entorno urbano y una de las vistas más características del barrio.

La historia de Estilo Campo comenzó en 1998, cuando un grupo de empresarios que compartían largas sobremesas en el restaurante Ramona decidió embarcarse en un proyecto que inicialmente tenía un perfil inmobiliario y que terminó transformándose en una apuesta gastronómica. Desde entonces, el restaurante fue construyendo una identidad propia alrededor del fuego, el producto y la hospitalidad. Con capacidad para 400 personas y más de 1100 metros cuadrados, hoy ofrece un espacio pensado tanto para un almuerzo o cena como para celebraciones y encuentros especiales.

Qué probar en Estilo Campo La carta tiene a las carnes como protagonistas, con cortes seleccionados y madurados durante al menos 21 días mediante procesos de Dry Age o Wet Age, según las características de cada pieza. Entre los imperdibles aparecen el bife de chorizo —ganador del primer puesto en el Torneo Porteño del Bife de Chorizo en 2016—, el ojo de bife, la ceja de ojo de bife y el vacío. También se destaca el asado cocinado durante cuatro o cinco horas en horno de barro, luego de un proceso de maceración. La propuesta se completa con parrilla, asador y horno de barro, y guarniciones como papas fritas, croquetas de espinaca, espinaca a la crema y arroz carretero.

Más allá de las carnes, la carta recorre clásicos argentinos y preparaciones propias, desde empanadas, mollejas, chinchulines, chorizo y morcilla hasta milanesa de lomo, risotto, matambre relleno y ojo de bife al Malbec. También hay pastas artesanales elaboradas en el restaurante, como tallarines campestres, raviolón de espinaca y mascarpone y canelones. Para el final, la propuesta suma tiramisú, flan mixto, pavlova, mousse de chocolate y volcán de chocolate, acompañados por una selección de vinos argentinos y cócteles.

Con 28 años de trayectoria y reconocimientos como Restaurante Icónico de Buenos Aires y Sitio de Interés Turístico, el establecimiento mantiene una propuesta basada en buen producto, fuego, tiempo y hospitalidad, con el río como escenario. Una mirada sobre la gastronomía argentina que continúa vigente en Puerto Madero.

Dónde queda Estilo Campo Esta parrilla icónica de la ciudad se encuentra en la Av. Alicia Moreau de Justo 1840 en Puerto Madero.