30 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar River tras la victoria contra Banfield por el Torneo Clausura 2026

El Millonario, con el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino, derrotó al Taladro y volvió al triunfo tras la eliminación en la Copa Sudamericana. Ahora, se preparará para su próximo partido.

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River volvió al triunfo contra Banfield.

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Leonardo Ponzio, DT de River.
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Leonardo Ponzio debutó como DT interino de River.

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El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y la Lepra mendocina se produjo el 2 de marzo, cuando empataron 1-1 con goles de Gonzalo Ríos para Independiente Rivadavia y de Gonzalo Montiel para el Millonario por el Torneo Apertura 2026. En aquel partido debutó Marcelo Escudero como entrenador interino de River después de la salida de Marcelo Gallardo, mientras que después asumió Eduardo Coudet.

El campeonato local es clave para el Millonario debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora se sitúa en el noveno puesto con 36 puntos.

La frase del hijo de Ramón Díaz que ilusiona a los hinchas de River

River y Ramón Díaz protagonizaron el sábado un ida y vuelta que ilusiona a los hinchas del club, que vienen de recibir un duro golpe luego de la temprana eliminación por Copa Sudamericana, la cual precipitó la salida de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador.

Luego de que las redes oficiales del Millonario saludaran al riojano por su cumpleaños, Emiliano Díaz, hijo de Ramón y su ayudante de campo, se refirió al presente futbolístico del equipo y dejó una frase que alimenta las esperanzas de un posible regreso al banco del Monumental. "Es el momento de unirse por el bien de River", señaló en una entrevista con TyC Sports.

Ante la consulta sobre qué se siente que el hincha pida por la vuelta de Ramón Díaz, Emiliano explicó que son "sensaciones raras porque te da una felicidad enorme, porque es tu viejo, y a la vez sabemos que está un amigo tuyo sufriendo. Desde que nos fuimos esto no pasaba. La verdad que es agridulce la sensación".

"¿Cuánto tiempo pasó? ¿12 años? Ya es tiempo de unirse por el bien de River. Lo que se dice, estoy al tanto pero, trato de mantenerme un poco al margen. River estaba al margen, todo caminaba muy bien y ahora pasan estas cosas que te vuelven a hacer un cimbronazo", señaló el hijo de Ramón.

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