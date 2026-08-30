30 de agosto de 2026 Inicio
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Qué pasa con el Día del maestro: ¿es feriado en septiembre 2026?

Qué dice el calendario oficial y cómo funcionará la jornada para docentes, alumnos y trabajadores.

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Día del Maestro 2026: el 11 de septiembre será una jornada especial para la comunidad educativa

Día del Maestro 2026: el 11 de septiembre será una jornada especial para la comunidad educativa, aunque no está contemplado como feriado nacional.

  • Qué se conmemora el 11 de septiembre en Argentina.
  • Cómo será la jornada para docentes y alumnos.
  • Qué actividades funcionarán con normalidad.
  • Cuáles son los feriados que quedan en 2026.
  • Qué días no laborables habrá antes de fin de año.

Día del Maestro 2026: el viernes 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en Argentina, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. La fecha implica un asueto escolar que afecta el dictado de clases en distintos niveles educativos. ¿es feriado?.

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Sarmiento tuvo una extensa trayectoria como educador, escritor, periodista, político y presidente de la Argentina, y es recordado especialmente por su impulso a la educación pública. El Gobierno nacional reconoce oficialmente esta fecha como el Día del Maestro. En el nivel superior, como universidades e institutos terciarios, cada institución puede establecer su propio cronograma.

Por eso, se recomienda consultar el calendario académico correspondiente porque la aplicación concreta puede depender de la agenda escolar de cada jurisdicción.

Qué pasa con los feriados y el día del maestro

El Día del Maestro no es un feriado nacional incluido en el calendario oficial de feriados de 2026. Por lo tanto, el viernes 11 de septiembre será una jornada laboral habitual para la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, la fecha sí tiene un impacto directo en el ámbito educativo, ya que los calendarios escolares contemplan un asueto por el Día del Maestro.

Como este año cae viernes, los docentes y estudiantes alcanzados por el asueto podrán disfrutar de un descanso de tres días junto con el sábado y domingo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que se celebran en la fecha establecida por la ley y no pueden ser trasladados a otro día. En lo que queda de 2026, son:

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Es feriado nacional y, al caer lunes, genera un fin de semana largo de tres días.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María. Es feriado nacional y, al caer martes y estar precedido por el día no laborable con fines turísticos del lunes 7, permitirá un fin de semana largo de cuatro días.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad. Es feriado nacional y, al caer viernes, formará un fin de semana largo de tres días.

Feriados trasladables

Los feriados trasladables son aquellos cuya fecha puede modificarse de acuerdo con lo establecido por la legislación nacional. El objetivo del traslado es, entre otros motivos, favorecer la planificación de los descansos y los fines de semana largos.

  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. La fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero el feriado se traslada al lunes 23. De esta manera, habrá un fin de semana largo de tres días.

Feriados con fines turísticos

Son jornadas establecidas por el Gobierno nacional para promover el turismo interno y facilitar la creación de fines de semana largos. A diferencia de los feriados nacionales, tienen un régimen laboral diferente.

  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos. Se ubicará inmediatamente antes del feriado nacional del martes 8 de diciembre, por lo que permitirá conformar un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8.

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