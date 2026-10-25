25 de octubre de 2026 Inicio
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Este es el mejor truco para no volcar la leche cuando la servís y mantener la cocina limpia

Una práctica cotidiana puede volverse más sencilla con un utensilio habitual del hogar. La propuesta ganó popularidad en redes sociales por su facilidad y practicidad.

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El truco para servir la leche sin salpicar utiliza una cuchara sopera y busca evitar derrames y manchas en la cocina.
El truco para servir la leche sin salpicar utiliza una cuchara sopera y busca evitar derrames y manchas en la cocina.
  • El contenido fue compartido por un creador de TikTok.
  • La publicación despertó interés entre los usuarios.
  • La técnica busca facilitar una tarea frecuente en el hogar.
  • Existen otras recomendaciones para reducir los accidentes al manipular líquidos.

Un sencillo método que se viralizó en TikTok propone una forma diferente de servir la leche para evitar derrames y manchas en la cocina. El consejo utiliza un utensilio que todos suelen tener en casa y busca facilitar una tarea cotidiana. Este es el mejor truco para no volcar la leche cuando la servís y mantener la cocina limpia

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El método fue compartido por el usuario de TikTok @comprobandochuminas, que publica consejos y pruebas relacionadas con situaciones de la vida cotidiana. Según explicó el creador del contenido, este recurso ayuda a reducir las salpicaduras al momento de servir. La propuesta llamó la atención en las redes sociales por su sencillez y porque no requiere comprar accesorios especiales.

Con elementos que ya están en casa y algunos cuidados al manipular los recipientes, es posible reducir los derrames durante una actividad tan habitual como servir la leche.

Como servir la leche sin salpicar y no manchar la cocina

Para probar este truco, solo hace falta una cuchara sopera grande y el recipiente desde el que se va a servir la leche. Primero, hay que colocarla sobre la abertura del vaso. Después, se vierte la leche lentamente, procurando que el líquido pase por el utensilio antes de caer en el recipiente.

La idea es modificar la caída directa del chorro para intentar reducir las salpicaduras. De todos modos, el resultado puede variar según el tamaño de la cuchara, la forma del vaso y la velocidad con la que se sirve. Además de este método, existen algunos hábitos sencillos que pueden ayudar a mantener la cocina limpia y evitar que la leche termine sobre la mesada:

  • Acercar la botella al vaso: reducir la distancia entre ambos recipientes puede ayudar a controlar mejor el chorro.
  • Servir lentamente: inclinar el envase de manera gradual permite regular la cantidad de líquido que sale.
  • Evitar llenar el vaso hasta el borde: dejar espacio libre disminuye el riesgo de que la leche se derrame al moverlo.
  • Apoyar el vaso sobre una superficie firme: esto facilita la tarea y evita movimientos innecesarios mientras se sirve.

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