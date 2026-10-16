16 de octubre de 2026 Inicio
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Dónde comer sándwiches artesanales con inspiración francesa en Devoto

En la zona de las Seis Esquinas, a pocas cuadras de Plaza Arenales, Umbral propone una experiencia gastronómica que combina espíritu de barrio, panes artesanales e inspiración francesa con una carta pensada para desayunar, almorzar, merendar o resolver una comida al paso.

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Una experiencia gastronómica que combina espíritu de barrio

Una experiencia gastronómica que combina espíritu de barrio, panes artesanales e inspiración francesa.

Umbral abrió sus puertas a fines de julio en Devoto, a tres cuadras de Plaza Arenales, con una idea clara: crear un espacio cercano para los vecinos y convertir la comida en una excusa para encontrarse. El proyecto nació de Verónica Camejo y su pareja, que viven a pocas cuadras del local y decidieron traducir su sentido de pertenencia al barrio a una propuesta gastronómica centrada en los sándwiches de especialidad, elaborados con ingredientes de calidad y una marcada inspiración en la tradición francesa.

Una expansión que llevó a la marca a distintos puntos de la Argentina y también al exterior. 
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El espíritu de Umbral también se nota en el espacio: una esquina cálida, con fachada bordó, mesas de madera y una mezcla de tonos pistacho y borravino en el interior. Las fotos del barrio, las referencias a la gastronomía francesa y la música francesa terminan de armar la identidad, a mitad de camino entre Devoto y París.

Qué pedir en Umbral

El corazón de la propuesta son los sándwiches artesanales, desarrollados por el chef ejecutivo Juan Manuel Mastriota a partir de referencias de las sandwicheries y de la cocina cotidiana francesa. Se preparan con pan baguette o pan de molde y fiambres de Wapi, en combinaciones que van desde el Brie-Jambon Moutarde, con queso brie, jamón cocido y mostaza Dijon, hasta el Chèvre-Miel, con queso de cabra, miel, nueces picadas y rúcula. También aparecen el Croque-Monsieur en baguette, con jamón cocido, bechamel y gruyere, y el Jamón Cru-Camembert, con jamón crudo francés, camembert, rúcula y manteca sin sal.

Entre las opciones que se fueron convirtiendo en favoritas aparecen el Roast Beef-Roquette, con roast beef, champiñones, gruyere y mostaza a la antigua; el Ratatouille-Chèvre, con zucchini, berenjena y morrón rojo asados, queso de cabra, aceite de oliva y tomillo fresco; y el Saumon Fumé, con salmón ahumado, queso crema, eneldo, rúcula, jugo y ralladura de limón. La carta también incluye Nicoise y Poulet Crudités, mientras que todos los sándwiches pueden pedirse sin TACC. Para acompañar, hay chips de papa con sal marina o con mostaza y miel, además de chips de batata, también libres de gluten.

Para quienes buscan una alternativa más liviana, esta “esquina sandwichera” cuenta con una selección de ensaladas inspiradas en algunos de los protagonistas de la carta, como la Poulet Gruyere, con pollo grillado, gruyere, rúcula y tomate; la Roast Beef, con roast beef, gruyere y mostaza antigua; la Nicoise, con atún, huevo, tomate y aceitunas negras; y la Provenzal de vegetales asados y Chèvre, con vegetales grillados, queso de cabra y hierbas. La propuesta se completa con opciones como Chèvre, Nueces y Miel y Saumon Fumé, además de bebidas como limonada con menta y jengibre y jugo de naranja y cúrcuma, ambos preparados con ingredientes orgánicos, vermut La Fuerza, cerveza Stella Artois y café en distintos formatos.

La carta también acompaña los momentos más dulces del día, con cheesecakes de maracuyá, frutos rojos y dulce de leche, además de dos versiones de sándwiches dulces: Pan au Chocolat, con manteca sin sal y chocolate semiamargo, y Nutella-Banane aux Noix, con Nutella, banana, queso crema y nueces. Para desayunos y meriendas se suman medialunas de manteca o de jamón y queso, budín de limón, tostadas con queso crema y mermelada y un sándwich prensado de jamón y gruyere en pan de molde. El take away, especialmente durante la noche, completa una propuesta que busca integrarse a la rutina cotidiana de los vecinos de Devoto.

Dónde queda Umbral

Esta sandwichería de especialidad se encuentra en Vallejos 4312, zona de las Seis Esquinas, a tres cuadras de Plaza Arenales, Devoto.

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