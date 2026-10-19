20 de octubre de 2026 Inicio
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La Noche de las Embajadas 2026: qué palacios de Buenos Aires abren sus puertas al público

Participan 23 sedes diplomáticas, residencias y centros culturales. Direcciones, horarios y actividades exclusivas para hacer en cada una.

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El imponente Palacio Alvear

El imponente Palacio Alvear, sede de la Embajada de Italia.

Italia in Argentina

Este sábado 24 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires celebrará una nueva edición de La Noche de las Embajadas. Organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del programa BA24HS, el evento invita a vecinos y turistas a conocer por dentro palacios, casonas emblemáticas y residencias diplomáticas que habitualmente permanecen cerradas al público general, además de participar de distintos intercambios culturales para conocer más sobre cada país.

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Durante la jornada, más de 20 representaciones diplomáticas y centros culturales abrirán sus puertas con una propuesta integradora que incluye recorridos guiados por edificios de alto valor arquitectónico, degustaciones gastronómicas típicas, shows de música en vivo, espectáculos de danza, muestras de arte y proyecciones audiovisuales.

La actividad se desarrolla de 18 a 22 y es libre y gratuita. Sin embargo, debido a la alta demanda y la capacidad limitada de las sedes, la gran mayoría de las instituciones requieren inscripción y reserva previa a través de la plataforma Eventbrite. Algunas, como la Embajada de El Salvador, permitirán el acceso por orden de llegada hasta agotar cupos.

La Noche de las Embajadas 2026: todas las embajadas participantes y sus actividades

A continuación, el cronograma completo con direcciones, horarios y las propuestas culturales de cada una de las sedes participantes:

Argelia

  • Dirección: Montevideo 1889
  • Horario: 18 a 22
  • Actividades: Visita guiada, proyección audiovisual y degustación típica. (Requiere reserva previa)

Bolivia

  • Dirección: Av. Corrientes 545, piso 2
  • Horario: 18 a 22
  • Actividades: Recorrido exclusivo por las instalaciones de la Embajada. (Requiere reserva previa)

Chile

  • Dirección: Tagle 2762
  • Horario: 18 a 21
  • Actividades: Presentación sobre la historia del edificio, visitas guiadas por comedores, salones protocolares, el Salón Rojo y la terraza con vista a Plaza Chile. Acceso al Centro Cultural MATTA (CCMATTA). (Requiere reserva previa)

Colombia

  • Dirección: Carlos Pellegrini 1363, piso 3
  • Horario: 18 a 22
  • Actividades: Recorridos guiados sobre la historia diplomática con Argentina, exhibiciones históricas y proyecciones audiovisuales. (Requiere reserva previa)

Costa Rica

  • Dirección: Av. Córdoba 612, 1.º A
  • Horario: 18 a 22
  • Actividades: Recorrido guiado por las dependencias de la Embajada. (Requiere reserva previa)

El Salvador

  • Dirección: Av. Santa Fe 1385, piso 1
  • Horario: 18 a 20
  • Actividades: Degustación de café, presentaciones de coro y danzas tradicionales, taller de cocina y pintura de bolsas de tela. (Ingreso por orden de llegada, sin inscripción)

España (Residencia de la Embajada)

  • Dirección: Av. del Libertador 2075
  • Horario: 18 a 20
  • Actividades: Visitas guiadas por los históricos salones de la residencia oficial. (Requiere reserva previa)

Estados Unidos (ICANA - Instituto Cultural Argentino Norteamericano)

  • Dirección: Maipú 672
  • Horario: 18 a 22
  • Actividades: Recorrido por la biblioteca del Lincoln Center, exposición sobre los Padres Fundadores de EE. UU. y trivia interactiva por los 250 años de su independencia. (Requiere reserva previa)

Guatemala

  • Dirección: Paraguay 610, piso 5.º A
  • Horario: 18 a 22
  • Actividades: Música folclórica, espacios para fotografías, charlas, degustaciones de café e insumos típicos y entrega de souvenirs. (Requiere reserva previa)

Honduras

  • Dirección: Av. Santa Fe 936
  • Horario: 18 a 20
  • Actividades: Muestra cultural, proyecciones audiovisuales y visitas guiadas por la sede. (Requiere reserva previa)

Indonesia

  • Dirección: Mariscal Ramón Castilla 2901
  • Horario: 18 a 21
  • Actividades: Recorrido por planta baja, shows de danzas, degustación de snacks y café, e interacción fotográfica con títeres y vestimentas tradicionales. (Requiere reserva previa)

Italia (Residencia - Palacio Alvear)

  • Dirección: Av. del Libertador 2100 (esquina Billinghurst)
  • Horario: 18 a 22
  • Actividades: Recorridos guiados por la arquitectura y patrimonio del icónico Palacio Alvear. (Requiere reserva previa)

Líbano

  • Dirección: Av. del Libertador 2354
  • Horario: 18 a 21
  • Actividades: Visitas guiadas acompañadas por una presentación musical del pianista Gustavo Llomplat y un show de danza tradicional dabke a cargo de Rimah. (Requiere reserva previa)

Malasia

  • Dirección: Villanueva 1040
  • Horario: 18 a 22 (en dos turnos: de 18 a 20 y de 20 a 22)
  • Actividades: Muestra de juegos e instrumentos tradicionales, cocina en vivo de roti canai y preparación de teh tarik, oferta gastronómica y paseos por la sede. (Requiere reserva previa)

Pakistán

  • Dirección: Olleros 2143
  • Horario: 19 a 22
  • Actividades: Exhibición de artesanías, productos textiles, accesorios, música tradicional, platos típicos y proyecciones de promoción turística. (Requiere reserva previa)

Panamá

  • Dirección: Av. Santa Fe 1461
  • Horario: 18 a 22
  • Actividades: Danzas folclóricas, muestra fotográfica, degustaciones y recorridos por el edificio. (Requiere reserva previa)

Paraguay

  • Dirección: Av. General Las Heras 2545
  • Horario: 18 a 22
  • Actividades: Entrega de pasaporte ficticio para coleccionar sellos, recorrido por el jardín, propuesta gastronómica y música de arpa en vivo. (Requiere reserva previa)

Portugal (Residencia de la Embajada)

  • Dirección: Av. Ortiz de Ocampo 2831
  • Horario: 18 a 22
  • Actividades: Visitas guiadas sobre la historia y cultura portuguesa, música en vivo, exhibición de vajilla histórica y degustaciones. (Requiere reserva previa)

República Democrática del Congo

  • Dirección: Olleros 2067
  • Horario: 18 a 22
  • Actividades: Muestra de indumentaria cultural, degustación gastronómica y proyección audiovisual. (Requiere reserva previa)

República Dominicana

  • Dirección: Av. Santa Fe 911, piso 6.º B
  • Horario: 18 a 21
  • Actividades: Exhibición de trajes de carnaval y vestimentas típicas, música en vivo, información turística y degustación de productos dominicanos. (Requiere reserva previa)

Serbia

  • Dirección: Montevideo 696
  • Horario: 18 a 21
  • Actividades: Muestra especial dedicada a Nikola Tesla, patrimonio arqueológico, trajes típicos, proyecciones y degustaciones. (Requiere reserva previa)

Turquía (Centro Cultural Yunus Emre)

  • Dirección: 3 de Febrero 1365
  • Horario: 18 a 22
  • Actividades: Experiencias gastronómicas, música turca en vivo y actividades inmersivas. (Requiere reserva previa)

Uruguay (Residencia)

  • Dirección: Av. Figueroa Alcorta 3300
  • Horario: 18 a 21:30
  • Actividades: Recorrido guiado por la planta baja y el primer piso de la residencia oficial, junto a un espectáculo de murga en vivo. (Ingreso por orden de llegada, sujeto a la capacidad de la sede)
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