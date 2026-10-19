La Noche de las Embajadas 2026: qué palacios de Buenos Aires abren sus puertas al público Participan 23 sedes diplomáticas, residencias y centros culturales. Direcciones, horarios y actividades exclusivas para hacer en cada una. Por Agregar C5N en









El imponente Palacio Alvear, sede de la Embajada de Italia. Italia in Argentina

Este sábado 24 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires celebrará una nueva edición de La Noche de las Embajadas. Organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del programa BA24HS, el evento invita a vecinos y turistas a conocer por dentro palacios, casonas emblemáticas y residencias diplomáticas que habitualmente permanecen cerradas al público general, además de participar de distintos intercambios culturales para conocer más sobre cada país.

Durante la jornada, más de 20 representaciones diplomáticas y centros culturales abrirán sus puertas con una propuesta integradora que incluye recorridos guiados por edificios de alto valor arquitectónico, degustaciones gastronómicas típicas, shows de música en vivo, espectáculos de danza, muestras de arte y proyecciones audiovisuales.

La actividad se desarrolla de 18 a 22 y es libre y gratuita. Sin embargo, debido a la alta demanda y la capacidad limitada de las sedes, la gran mayoría de las instituciones requieren inscripción y reserva previa a través de la plataforma Eventbrite. Algunas, como la Embajada de El Salvador, permitirán el acceso por orden de llegada hasta agotar cupos.

La Noche de las Embajadas 2026: todas las embajadas participantes y sus actividades A continuación, el cronograma completo con direcciones, horarios y las propuestas culturales de cada una de las sedes participantes:

Argelia Dirección: Montevideo 1889

Horario: 18 a 22

Actividades: Visita guiada, proyección audiovisual y degustación típica. (Requiere reserva previa) Bolivia Dirección: Av. Corrientes 545, piso 2

Horario: 18 a 22

Actividades: Recorrido exclusivo por las instalaciones de la Embajada. (Requiere reserva previa) Chile Dirección: Tagle 2762

Horario: 18 a 21

Actividades: Presentación sobre la historia del edificio, visitas guiadas por comedores, salones protocolares, el Salón Rojo y la terraza con vista a Plaza Chile. Acceso al Centro Cultural MATTA (CCMATTA). (Requiere reserva previa) Colombia Dirección: Carlos Pellegrini 1363, piso 3

Horario: 18 a 22

Actividades: Recorridos guiados sobre la historia diplomática con Argentina, exhibiciones históricas y proyecciones audiovisuales. (Requiere reserva previa) Costa Rica Dirección: Av. Córdoba 612, 1.º A

Horario: 18 a 22

Actividades: Recorrido guiado por las dependencias de la Embajada. (Requiere reserva previa) El Salvador Dirección: Av. Santa Fe 1385, piso 1

Horario: 18 a 20

Actividades: Degustación de café, presentaciones de coro y danzas tradicionales, taller de cocina y pintura de bolsas de tela. (Ingreso por orden de llegada, sin inscripción) España (Residencia de la Embajada) Dirección: Av. del Libertador 2075

Horario: 18 a 20

Actividades: Visitas guiadas por los históricos salones de la residencia oficial. (Requiere reserva previa) Estados Unidos (ICANA - Instituto Cultural Argentino Norteamericano) Dirección: Maipú 672

Horario: 18 a 22

Actividades: Recorrido por la biblioteca del Lincoln Center, exposición sobre los Padres Fundadores de EE. UU. y trivia interactiva por los 250 años de su independencia. (Requiere reserva previa) Guatemala Dirección: Paraguay 610, piso 5.º A

Horario: 18 a 22

Actividades: Música folclórica, espacios para fotografías, charlas, degustaciones de café e insumos típicos y entrega de souvenirs. (Requiere reserva previa) Honduras Dirección: Av. Santa Fe 936

Horario: 18 a 20

Actividades: Muestra cultural, proyecciones audiovisuales y visitas guiadas por la sede. (Requiere reserva previa) Indonesia Dirección: Mariscal Ramón Castilla 2901

Horario: 18 a 21

Actividades: Recorrido por planta baja, shows de danzas, degustación de snacks y café, e interacción fotográfica con títeres y vestimentas tradicionales. (Requiere reserva previa) Italia (Residencia - Palacio Alvear) Dirección: Av. del Libertador 2100 (esquina Billinghurst)

Horario: 18 a 22

Actividades: Recorridos guiados por la arquitectura y patrimonio del icónico Palacio Alvear. (Requiere reserva previa) Líbano Dirección: Av. del Libertador 2354

Horario: 18 a 21

Actividades: Visitas guiadas acompañadas por una presentación musical del pianista Gustavo Llomplat y un show de danza tradicional dabke a cargo de Rimah. (Requiere reserva previa) Malasia Dirección: Villanueva 1040

Horario: 18 a 22 (en dos turnos: de 18 a 20 y de 20 a 22)

Actividades: Muestra de juegos e instrumentos tradicionales, cocina en vivo de roti canai y preparación de teh tarik, oferta gastronómica y paseos por la sede. (Requiere reserva previa) Pakistán Dirección: Olleros 2143

Horario: 19 a 22

Actividades: Exhibición de artesanías, productos textiles, accesorios, música tradicional, platos típicos y proyecciones de promoción turística. (Requiere reserva previa) Panamá Dirección: Av. Santa Fe 1461

Horario: 18 a 22

Actividades: Danzas folclóricas, muestra fotográfica, degustaciones y recorridos por el edificio. (Requiere reserva previa) Paraguay Dirección: Av. General Las Heras 2545

Horario: 18 a 22

Actividades: Entrega de pasaporte ficticio para coleccionar sellos, recorrido por el jardín, propuesta gastronómica y música de arpa en vivo. (Requiere reserva previa) Portugal (Residencia de la Embajada) Dirección: Av. Ortiz de Ocampo 2831

Horario: 18 a 22

Actividades: Visitas guiadas sobre la historia y cultura portuguesa, música en vivo, exhibición de vajilla histórica y degustaciones. (Requiere reserva previa) República Democrática del Congo Dirección: Olleros 2067

Horario: 18 a 22

Actividades: Muestra de indumentaria cultural, degustación gastronómica y proyección audiovisual. (Requiere reserva previa) República Dominicana Dirección: Av. Santa Fe 911, piso 6.º B

Horario: 18 a 21

Actividades: Exhibición de trajes de carnaval y vestimentas típicas, música en vivo, información turística y degustación de productos dominicanos. (Requiere reserva previa) Serbia Dirección: Montevideo 696

Horario: 18 a 21

Actividades: Muestra especial dedicada a Nikola Tesla, patrimonio arqueológico, trajes típicos, proyecciones y degustaciones. (Requiere reserva previa) Turquía (Centro Cultural Yunus Emre) Dirección: 3 de Febrero 1365

Horario: 18 a 22

Actividades: Experiencias gastronómicas, música turca en vivo y actividades inmersivas. (Requiere reserva previa) Uruguay (Residencia) Dirección: Av. Figueroa Alcorta 3300

Horario: 18 a 21:30

Actividades: Recorrido guiado por la planta baja y el primer piso de la residencia oficial, junto a un espectáculo de murga en vivo. (Ingreso por orden de llegada, sujeto a la capacidad de la sede)