La Noche de las Embajadas 2026: qué palacios de Buenos Aires abren sus puertas al público

Este sábado 24 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires celebrará una nueva edición de La Noche de las Embajadas. Organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del programa BA24HS, el evento invita a vecinos y turistas a conocer por dentro palacios, casonas emblemáticas y residencias diplomáticas que habitualmente permanecen cerradas al público general, además de participar de distintos intercambios culturales para conocer más sobre cada país.
Durante la jornada, más de 20 representaciones diplomáticas y centros culturales abrirán sus puertas con una propuesta integradora que incluye recorridos guiados por edificios de alto valor arquitectónico, degustaciones gastronómicas típicas, shows de música en vivo, espectáculos de danza, muestras de arte y proyecciones audiovisuales.
La actividad se desarrolla de 18 a 22 y es libre y gratuita. Sin embargo, debido a la alta demanda y la capacidad limitada de las sedes, la gran mayoría de las instituciones requieren inscripción y reserva previa a través de la plataforma Eventbrite. Algunas, como la Embajada de El Salvador, permitirán el acceso por orden de llegada hasta agotar cupos.
La Noche de las Embajadas 2026: todas las embajadas participantes y sus actividades
A continuación, el cronograma completo con direcciones, horarios y las propuestas culturales de cada una de las sedes participantes: