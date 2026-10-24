Este es el mejor truco para evitar que los restos de comida tapen la bacha de la cocina Una propuesta económica permite aprovechar materiales reciclados para mejorar la limpieza diaria de la cocina. Por Agregar C5N en









Este es el truco para evitar que los restos de comida tapen la bacha de la cocina. Magnific

Los restos de comida pueden acumularse en las cañerías y provocar obstrucciones.

Un usuario de TikTok compartió una alternativa casera para evitar este problema.

Retirar los residuos de los platos y usar filtros ayuda a mantener limpio el desagüe.

Algunos alimentos, como el aceite, el arroz y la yerba, deben tirarse a la basura. Los problemas con las cañerías suelen empezar con pequeños descuidos cotidianos, especialmente al lavar los platos después de cada comida. Los restos de alimentos que pasan por el desagüe pueden acumularse con el tiempo y dificultar la circulación del agua. Para evitar este inconveniente, existe un truco casero que propone reutilizar materiales que suelen terminar en la basura y mantener los residuos lejos de las tuberías.

La idea fue compartida por la cuenta Bulevar Tienda en TikTok, donde mostró una alternativa sencilla para evitar que la comida llegue directamente a la bacha. Para ponerla en práctica, se necesitan dos elementos fáciles de conseguir: un gancho adhesivo y una botella de plástico que ya no se utilice. La propuesta llamó la atención por su bajo costo y porque permite aprovechar objetos que muchas personas tienen en casa.

El método consiste en adaptar el envase para que funcione como un recipiente auxiliar cerca del desagüe. De esta manera, los restos de comida pueden quedar retenidos antes de llegar a las cañerías, donde podrían acumularse y provocar obstrucciones. Aunque se trata de una solución práctica, es importante mantener limpio el recipiente y vaciarlo con frecuencia para evitar la acumulación de residuos y los malos olores.

Cómo hacer para que los restos de comida no tapen la bacha de la cocina Para reducir las posibilidades de que se tape la bacha, el primer paso es retirar los restos de comida de los platos antes de abrir la canilla. Una espátula de goma o un poco de papel de cocina pueden ayudar a juntar los residuos y tirarlos directamente a la basura. Así, se evita que los alimentos lleguen al desagüe y se acumulen en el interior de las tuberías.

Otra alternativa consiste en colocar una rejilla o un colador atrapa-residuos sobre la salida de agua. Estos accesorios permiten retener los restos sólidos mientras el agua continúa su recorrido. Para que cumplan su función, conviene elegir un modelo con orificios pequeños y limpiarlo después de lavar los platos, ya que dejar los residuos acumulados puede generar suciedad y olores desagradables.

Así es el truco con elementos reciclados para evitar que los restos de comida tapen la bacha. TikTok Por último, hay ciertos productos que nunca deberían tirarse por la bacha, aunque parezcan fáciles de eliminar con agua. El aceite, la grasa, la harina, el arroz, los fideos, la yerba y los restos de café pueden adherirse a las paredes de las cañerías o acumularse en su interior. Incorporar estos cuidados a la rutina diaria ayuda a prevenir obstrucciones y a mantener la cocina limpia sin necesidad de recurrir constantemente a soluciones más costosas.