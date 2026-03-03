Ni leche ni huevos: cual es el alimento más nutritivo del mundo según un experto en longevidad Un pescado azul concentra múltiples micronutrientes clave. Su aporte puede impactar en el bienestar a largo plazo. Por + Seguir en







En redes sociales, el experto explicó que existe un alimento capaz de aportar una amplia variedad de nutrientes esenciales. Freepik

Un especialista en longevidad destacó a un pescado azul como uno de los productos más completos desde el punto de vista nutricional.

Asegura que aporta proteínas de alta calidad y nutrientes clave que suelen escasear después de los 40 años.

Un investigador de Harvard probó una dieta basada casi exclusivamente en este alimento durante un mes.

Su consumo frecuente podría reducir la necesidad de ciertos suplementos, según el experto. La búsqueda del alimento más nutritivo genera debate constante entre profesionales de la salud y especialistas en nutrición. En ese marco, un divulgador enfocado en longevidad sorprendió al señalar que el producto más completo no es la leche materna ni los huevos, como muchos podrían suponer.

La alimentación cumple un rol determinante en el funcionamiento del organismo. Actúa como la fuente de energía diaria y también como el sostén de múltiples procesos biológicos que influyen en el bienestar a largo plazo. Las decisiones que se toman en la mesa, si se sostienen en el tiempo, impactan de forma directa en la calidad de vida.

En redes sociales, el experto David Céspedes explicó que existe un alimento capaz de aportar una amplia variedad de nutrientes esenciales, al punto de que podría sostener una dieta casi exclusiva durante un período determinado sin generar carencias importantes, siempre que se ajusten las calorías.

Embed @dr.davidcespedes ✅ Este es uno de los alimentos más completos que existen. Ricas en proteína de alta calidad, omega 3 natural, vitamina D, B12, calcio y minerales clave, las sardinas pueden cubrir gran parte de tus necesidades nutricionales, especialmente después de los 40. Incluir sardinas en tu alimentación mejora tu perfil de omega 3 y apoya la longevidad. Si quieres más consejos basados en ciencia para cuidar tu salud, sígueme. ♬ sonido original - Dr. David Céspedes Qué alimento es el más nutritivo de todos según un experto en longevidad. El profesional se refiere a las sardinas, un pescado azul con un perfil nutricional especialmente completo. Según detalló, contienen proteína de alto valor biológico, ácidos grasos Omega 3, calcio, vitamina D, vitamina B12, yodo, creatina y coenzima Q10, componentes que suelen encontrarse en niveles bajos en personas mayores de 40 años.

De acuerdo con su explicación, este alimento podría constituir la base de la alimentación durante un mes sin provocar déficits relevantes, siempre que la ingesta energética total esté correctamente calculada. Para respaldar su afirmación, mencionó el caso de Nick Norwitz, investigador vinculado a Universidad de Harvard, quien llevó adelante una experiencia de este tipo controlando el aporte calórico. Luego de ese período, sus niveles de Omega 3 aumentaron de forma significativa, manteniendo parámetros nutricionales adecuados.