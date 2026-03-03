3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Ni leche ni huevos: cual es el alimento más nutritivo del mundo según un experto en longevidad

Un pescado azul concentra múltiples micronutrientes clave. Su aporte puede impactar en el bienestar a largo plazo.

Por
En redes sociales

En redes sociales, el experto explicó que existe un alimento capaz de aportar una amplia variedad de nutrientes esenciales.

Freepik

  • Un especialista en longevidad destacó a un pescado azul como uno de los productos más completos desde el punto de vista nutricional.

  • Asegura que aporta proteínas de alta calidad y nutrientes clave que suelen escasear después de los 40 años.

  • Un investigador de Harvard probó una dieta basada casi exclusivamente en este alimento durante un mes.

  • Su consumo frecuente podría reducir la necesidad de ciertos suplementos, según el experto.

La búsqueda del alimento más nutritivo genera debate constante entre profesionales de la salud y especialistas en nutrición. En ese marco, un divulgador enfocado en longevidad sorprendió al señalar que el producto más completo no es la leche materna ni los huevos, como muchos podrían suponer.

Ferias imperdibles de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Cuales son las mejores ferias y mercados para comprar artesanías en Buenos Aires

La alimentación cumple un rol determinante en el funcionamiento del organismo. Actúa como la fuente de energía diaria y también como el sostén de múltiples procesos biológicos que influyen en el bienestar a largo plazo. Las decisiones que se toman en la mesa, si se sostienen en el tiempo, impactan de forma directa en la calidad de vida.

En redes sociales, el experto David Céspedes explicó que existe un alimento capaz de aportar una amplia variedad de nutrientes esenciales, al punto de que podría sostener una dieta casi exclusiva durante un período determinado sin generar carencias importantes, siempre que se ajusten las calorías.

Embed
@dr.davidcespedes

✅ Este es uno de los alimentos más completos que existen. Ricas en proteína de alta calidad, omega 3 natural, vitamina D, B12, calcio y minerales clave, las sardinas pueden cubrir gran parte de tus necesidades nutricionales, especialmente después de los 40. Incluir sardinas en tu alimentación mejora tu perfil de omega 3 y apoya la longevidad. Si quieres más consejos basados en ciencia para cuidar tu salud, sígueme.

♬ sonido original - Dr. David Céspedes

Qué alimento es el más nutritivo de todos según un experto en longevidad.

El profesional se refiere a las sardinas, un pescado azul con un perfil nutricional especialmente completo. Según detalló, contienen proteína de alto valor biológico, ácidos grasos Omega 3, calcio, vitamina D, vitamina B12, yodo, creatina y coenzima Q10, componentes que suelen encontrarse en niveles bajos en personas mayores de 40 años.

De acuerdo con su explicación, este alimento podría constituir la base de la alimentación durante un mes sin provocar déficits relevantes, siempre que la ingesta energética total esté correctamente calculada. Para respaldar su afirmación, mencionó el caso de Nick Norwitz, investigador vinculado a Universidad de Harvard, quien llevó adelante una experiencia de este tipo controlando el aporte calórico. Luego de ese período, sus niveles de Omega 3 aumentaron de forma significativa, manteniendo parámetros nutricionales adecuados.

Sardina
Estos pescados también contienen selenio, yodo, magnesio e hierro, siendo este último beneficioso para la protección del cabello.

Estos pescados también contienen selenio, yodo, magnesio e hierro, siendo este último beneficioso para la protección del cabello.

El especialista también remarcó que las sardinas proporcionan proteínas suficientes para cubrir requerimientos diarios, además del calcio presente en la espina y la vitamina D característica del pescado azul, particularmente relevante durante los meses con menor exposición solar.

Por último, dio a entender que su consumo habitual podría volver innecesaria la suplementación con Omega 3. A esto se suma la presencia de minerales como selenio, magnesio, potasio, yodo y hierro, fundamentales para funciones como el correcto desempeño de la glándula tiroides y otros procesos metabólicos.

Noticias relacionadas

Brownies saludables en Air Fryer, húmedos y crocantes.

Sencilla y deliciosa: así es la receta de brownies saludables que se puede hacer en la air fryer

Pasillo con armarios verticales, lo último en diseño minimalista.

Adiós a los cuadros en los pasillos de la casa: el nuevo estilo que da la sensación de mayor amplitud

Los sistemas de inteligencia artificial pueden procesar grandes volúmenes de información vinculada al turismo.

La inteligencia artificial reveló cuál es la mejor playa de Uruguay para visitar: ¿la conoces?

Cuenta con varios espejos de agua y la superficie total del valle alcanza las 360 hectáreas.

No es Villa Carlos Paz: el destino argentino poco conocido con sierras y lago

La exploración del área se hace más fácil gracias a los senderos señalizados que permiten el avistaje de aves y el reconocimiento de flora autóctona.

Turismo: la reserva que es un paraíso escondido en Córdoba

El destino bonaerense más famoso para una escapada exprés. 

La escapada gasolera cerca de Buenos Aires para pasar una tarde de lujo en marzo 2026

Rating Cero

Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

¿De qué se trata El mentalista, la histórica serie que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias?
play

De qué se trata El mentalista, la histórica serie de la TV que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias

Con una historia cálida, actuaciones sólidas y una mirada sensible sobre el amor en la madurez, Memorias de Manhattan se convierte en una de esas películas ideales para quienes buscan una propuesta emotiva y reflexiva en Netflix.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento y comienza a recordar su historia: esta es la emotiva película que es tendencia en Netflix

¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con Stephanie Cayo

¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con la actriz Stephanie Cayo

Ashley Tisdale, actriz de Disney devenida empresaria y madre en 2026. 

Qué fue de la vida de Ashley Tisdale, la actriz rubia que brilló en Disney con High School Musical

La conductora reveló qué pasaría en 2026 con la figura de Telefe.

"No se lo esperan...": Yanina Latorre filtró cuál es el futuro de Susana Giménez en televisión

últimas noticias

Ferias imperdibles de Buenos Aires.

Cuales son las mejores ferias y mercados para comprar artesanías en Buenos Aires

Hace 19 minutos
Brownies saludables en Air Fryer, húmedos y crocantes.

Sencilla y deliciosa: así es la receta de brownies saludables que se puede hacer en la air fryer

Hace 19 minutos
Comenzó el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y declararán 100 testigos.

Juicio oral por ARA San Juan: la fiscalía sostuvo que era "una tragedia previsible"

Hace 23 minutos
Héctor Guerrero y Pablo Grillo.

Caso Pablo Grillo: Casación ratificó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero

Hace 25 minutos
Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

Hace 36 minutos