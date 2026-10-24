24 de octubre de 2026 Inicio
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Qué plantas suman color a tu jardín y cómo hacer para que florezcan en la primavera del 2026

Con algunos cuidados básicos y una buena elección de especies, es posible darle más vida y color al jardín durante la primavera.

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Estas son las plantas que le suman color al jardín en la primavera del 2026.

Estas son las plantas que le suman color al jardín en la primavera del 2026.

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  • La floración depende del riego, la luz solar y los nutrientes del suelo.
  • Conocer las necesidades de cada especie ayuda a mantener un jardín saludable.
  • Algunas variedades resistentes permiten sumar color y prolongar la floración.
  • Un suelo bien nutrido y los cuidados adecuados favorecen el crecimiento durante la primavera.

Con la llegada de la primavera, los jardines se convierten en espacios ideales para sumar color y renovar los ambientes al aire libre. Sin embargo, conseguir que las plantas crezcan saludables y den flores abundantes no depende solamente del riego. La exposición al sol, las características del suelo y los nutrientes disponibles también cumplen un papel importante para que cada especie pueda desarrollarse y mostrar todo su potencial durante esta época del año.

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Antes de elegir qué plantas incorporar, es importante conocer sus necesidades y las condiciones del lugar donde van a crecer. Algunas especies necesitan varias horas de luz solar directa, mientras que otras se adaptan mejor a los espacios con sombra parcial. También conviene prestar atención al estado de la tierra, ya que la falta de nutrientes puede afectar el crecimiento y reducir la producción de flores, incluso cuando el riego es adecuado.

Esto es lo que tenés que tener en cuenta para que florezcan las plantas de tu jardín en primavera.

Esto es lo que tenés que tener en cuenta para que florezcan las plantas de tu jardín en primavera.

Otro aspecto fundamental es comprender cómo se produce la floración. Las flores forman parte del proceso reproductivo de las plantas y, en muchas especies, sus colores, formas y aromas ayudan a atraer insectos y animales que transportan el polen. Por eso, mantener un jardín saludable también implica favorecer la presencia de polinizadores, como las abejas y los colibríes, que cumplen una función importante en el desarrollo de numerosas especies vegetales.

Cuáles son las mejores flores para que tu jardín quede colorido esta primavera

Entre las alternativas para renovar los espacios verdes, la abelia grandiflora se destaca por su resistencia y su capacidad para mantener un buen aspecto durante gran parte del año. Es un arbusto que se adapta a distintas condiciones climáticas y no exige cuidados demasiado complejos. Sus flores pequeñas aportan delicadeza al jardín y la convierten en una opción interesante para quienes buscan una planta ornamental sin dedicarle demasiado tiempo al mantenimiento.

Otra especie que puede sumar color es la lantana camara, conocida por sus flores agrupadas y sus tonalidades variadas. Se caracteriza por tolerar el calor y adaptarse a suelos relativamente pobres, aunque necesita condiciones adecuadas de luz y un buen drenaje para desarrollarse. Su floración prolongada también la convierte en una alternativa atractiva para quienes quieren mantener el jardín colorido durante buena parte de la temporada cálida.

La lantana camara es una buena opción para aportar color y no requiere tantos cuidados.

La lantana camara es una buena opción para aportar color y no requiere tantos cuidados.

Para favorecer la floración, conviene revisar el estado del suelo y evaluar si necesita un aporte adicional de nutrientes. Los fertilizantes equilibrados, que contienen nitrógeno, fósforo y potasio, pueden ayudar cuando se aplican de acuerdo con las necesidades de cada planta y las indicaciones del producto. En definitiva, elegir especies adaptadas al clima, proporcionarles la luz adecuada y mantener una nutrición equilibrada son medidas que ayudan a disfrutar de un jardín más saludable y lleno de color durante la primavera de 2026.

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