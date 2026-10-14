14 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La marca de sushi que cumple 25 años y sigue expandiéndose

Desde que nació en Argentina en 2001, SushiClub acompañó la evolución del sushi en el país, amplió su propuesta gastronómica y llevó su concepto a otros mercados, mientras continúa abriendo nuevos espacios y formatos.

Por
Una expansión que llevó a la marca a distintos puntos de la Argentina y también al exterior. 

Una expansión que llevó a la marca a distintos puntos de la Argentina y también al exterior. 

SushiClub nació en Argentina en 2001, en un contexto económico complejo y cuando el sushi todavía era poco habitual para buena parte del público local. Durante estos 25 años, la marca acompañó la expansión de esta gastronomía en el país y cumplió un papel en la popularización del sushi fusión, con creaciones propias que se convirtieron en clásicos, como el Buenos Aires Roll. Desde entonces, su recorrido estuvo marcado por la evolución de la propuesta gastronómica y por una expansión que llevó a la marca a distintos puntos de la Argentina y también al exterior.

Cocina artesanal, atención cercana y un ambiente cálido. 
Te puede interesar:

Cocina de barrio y sabores de primavera en una casona de Caballito

El paso del tiempo también modificó la propuesta. A la combinación de sushi y cocina de tendencia asiática se incorporaron nuevas preparaciones, alternativas vegetarianas y veganas y opciones con una mirada más atenta al cuidado del medioambiente. La carta se fue ampliando más allá de los rolls, con entradas, platos calientes, pokes, sashimis, niguiris y una propuesta de coctelería que completa la experiencia en los salones. La idea de renovación también aparece en lanzamientos y relanzamientos que recuperan preparaciones de distintas etapas de la marca.

Ese recorrido no quedó limitado a la Argentina. SushiClub también llevó su propuesta a otros mercados y hoy tiene presencia internacional. Uno de los ejemplos más recientes puede encontrarse en Miami, donde desembarcó en Brickell con un formato fast casual que adapta la experiencia al ritmo de ese barrio. El local propone dine-in, take away y delivery, con una carta que incluye rolls propios, niguiris, sashimis y preparaciones de inspiración asiática, entre ellas el Miami Roll, el Acevichado y el Crunchy Hamachi.

Mientras tanto, la expansión continúa dentro del país. Durante 2026, el año de su 25° aniversario, SushiClub inauguró nuevas sedes en distintos puntos y desarrolló formatos pensados para cada lugar. Lanusita incorporó un nuevo restó con salón, patio y Deli&Take; en Funes, la marca transformó la presencia que ya tenía con un nuevo espacio que reúne salón y Deli&Take; y en Madero Este sumó un punto dedicado exclusivamente a delivery y take away. A esto se agrega la apertura de una nueva sede en Devoto.

Qué comer en SushiClub

Las estrellas de la carta son los combinados, porque reúnen distintos sabores en una misma experiencia. El Combinado SushiClub concentra algunos de los más emblemáticos de la marca, con Buenos Aires, Placer Real, Feel, Honey, Philadelphia, sashimi y niguiris de salmón. El recorrido también puede ir hacia propuestas más nuevas y exóticas, como el Combinado BackRoll, que reúne cuatro versiones de esta línea —Crazy, Milano, Pink Floyd y Three—, o hacia una alternativa veggie con el Combinado BIO-Veggie, que combina Crispy Green, Fresh Fusion, Camembert, Niguiri Palta Thai y Sweet Tree.

La carta también sale del universo del sushi con opciones como las Causitas Mar Adentro, con pulpo glaseado sobre puré de papa al ají amarillo y salsa de leche de tigre; los Mariscos al Fuego, con langostinos, calamar y papines andinos; y el Salmón Teriyaki. A esto se suman pokes, niguiris, sashimis y una línea de opciones vegetarianas y veganas.

Para acompañar, la propuesta incluye cócteles clásicos y de autor, vinos y espumantes. La parte dulce tiene clásicos de la casa como la Degustación de Chocolates y Pasión de Chocolate.

Dónde queda SushiClub

SushiClub cuenta con más de 40 espacios entre la Argentina y el exterior. En el país tiene presencia en CABA, GBA, la Costa Atlántica y distintas ciudades del interior, con restaurantes, locales Deli&Take y formatos destinados al delivery y take away.

La expansión internacional llevó la marca a mercados como Estados Unidos, México y Paraguay, con Miami como uno de sus puntos más destacados. La lista completa de sedes y sus respectivos formatos se puede consultar en la web oficial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cada argentino come entre 400 y 430 huevos por año, 

Nuevo récord: Argentina es la líder mundial de consumo de huevo por persona

El producto central son loa paninis de inspiración italiana, preparados en el momento..

Programación musical, canchas de tejo y paninis napolitanos en Paseo de la Infanta

Carnes seleccionadas, embutidos artesanales, vegetales de estación y una cava de vinos curada.

La parrilla de mercado que ahora conquista los mediodías con platos especiales y carnes premium

Joseba Arguiñano compartió un sencillo truco para quitar el olor a ajo de las manos después de cocinar.

Así es el truco para sacarse el olor a ajo de las manos cuando cocinas

Comares, uno de los pueblos blancos de Málaga, ofrece una experiencia de intercambio para quienes buscan vivir durante unas semanas en un entorno rural.

Cual es el pueblo de Málaga que ofrece trabajo y vivienda para hacer mudarte allí

Es es el pueblo de España que ofrece trabajo y vivienda para mudarse.

Este pueblo de España ofrece un trabajo particular y vivienda para mudarse allí: cual es

Rating Cero

¿Qué famosos se gustan?

Inesperado romance entre dos famosos de MasterChef: "Hacen la pareja perfecta"

Los protagonistas se habían casado semanas atrás.

¿Vuelta atrás? La versión de una posible reconciliación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La joven quedó apuntada como la tercera en discordia tras la sorpresiva separación de la pareja.

Quién es Josefina Lynch, la nueva apuntada por haber generado la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El momento cobró otra dimensión cuando se conoció la ruptura.

"Estoy harta de ir de mis suegros": el mensaje que leyó Julieta Prandi antes de separarse de Emanuel Ortega

Mandé a decir que no venga: qué pasó con el invitado mega famoso de Mario Pergolini que no fue

"Mandé a decir que no venga": qué pasó con el invitado mega famoso de Mario Pergolini que no fue

El joven piloto de automovilismo hizo una publicación en Instagram.

Reapareció Valentín Yan y lanzó un nuevo mensaje dedicado a Gustavo Yankelevich y Franco Yan

últimas noticias

El cantante habló después de varios rumores de infidelidades y enojos

La particular actitud que tuvo Emanuel Ortega tras la escandalosa separación con Julieta Prandi

Hace 2 minutos
La Justicia multó al Gobierno por incumplir la ley de Financiamiento Universitario.

Financiamiento universitario: la Justicia impuso multas de $100.000 por día al Gobierno por incumplir la ley

Hace 3 minutos
El Reino Unido insiste en la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas.

El Reino Unido anunció actos por los 45° años de la Guerra de Malvinas y habló de "liberación"

Hace 4 minutos
¿Qué famosos se gustan?

Inesperado romance entre dos famosos de MasterChef: "Hacen la pareja perfecta"

Hace 19 minutos
La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves frente al Congreso.

Estudiantes del Nacional Buenos Aires tomaron el colegio en la previa a la Marcha Universitaria

Hace 21 minutos