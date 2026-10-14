La marca de sushi que cumple 25 años y sigue expandiéndose Desde que nació en Argentina en 2001, SushiClub acompañó la evolución del sushi en el país, amplió su propuesta gastronómica y llevó su concepto a otros mercados, mientras continúa abriendo nuevos espacios y formatos. Por Agregar C5N en









Una expansión que llevó a la marca a distintos puntos de la Argentina y también al exterior.

SushiClub nació en Argentina en 2001, en un contexto económico complejo y cuando el sushi todavía era poco habitual para buena parte del público local. Durante estos 25 años, la marca acompañó la expansión de esta gastronomía en el país y cumplió un papel en la popularización del sushi fusión, con creaciones propias que se convirtieron en clásicos, como el Buenos Aires Roll. Desde entonces, su recorrido estuvo marcado por la evolución de la propuesta gastronómica y por una expansión que llevó a la marca a distintos puntos de la Argentina y también al exterior.

El paso del tiempo también modificó la propuesta. A la combinación de sushi y cocina de tendencia asiática se incorporaron nuevas preparaciones, alternativas vegetarianas y veganas y opciones con una mirada más atenta al cuidado del medioambiente. La carta se fue ampliando más allá de los rolls, con entradas, platos calientes, pokes, sashimis, niguiris y una propuesta de coctelería que completa la experiencia en los salones. La idea de renovación también aparece en lanzamientos y relanzamientos que recuperan preparaciones de distintas etapas de la marca.

Ese recorrido no quedó limitado a la Argentina. SushiClub también llevó su propuesta a otros mercados y hoy tiene presencia internacional. Uno de los ejemplos más recientes puede encontrarse en Miami, donde desembarcó en Brickell con un formato fast casual que adapta la experiencia al ritmo de ese barrio. El local propone dine-in, take away y delivery, con una carta que incluye rolls propios, niguiris, sashimis y preparaciones de inspiración asiática, entre ellas el Miami Roll, el Acevichado y el Crunchy Hamachi.

Mientras tanto, la expansión continúa dentro del país. Durante 2026, el año de su 25° aniversario, SushiClub inauguró nuevas sedes en distintos puntos y desarrolló formatos pensados para cada lugar. Lanusita incorporó un nuevo restó con salón, patio y Deli&Take; en Funes, la marca transformó la presencia que ya tenía con un nuevo espacio que reúne salón y Deli&Take; y en Madero Este sumó un punto dedicado exclusivamente a delivery y take away. A esto se agrega la apertura de una nueva sede en Devoto.

Qué comer en SushiClub Las estrellas de la carta son los combinados, porque reúnen distintos sabores en una misma experiencia. El Combinado SushiClub concentra algunos de los más emblemáticos de la marca, con Buenos Aires, Placer Real, Feel, Honey, Philadelphia, sashimi y niguiris de salmón. El recorrido también puede ir hacia propuestas más nuevas y exóticas, como el Combinado BackRoll, que reúne cuatro versiones de esta línea —Crazy, Milano, Pink Floyd y Three—, o hacia una alternativa veggie con el Combinado BIO-Veggie, que combina Crispy Green, Fresh Fusion, Camembert, Niguiri Palta Thai y Sweet Tree.

La carta también sale del universo del sushi con opciones como las Causitas Mar Adentro, con pulpo glaseado sobre puré de papa al ají amarillo y salsa de leche de tigre; los Mariscos al Fuego, con langostinos, calamar y papines andinos; y el Salmón Teriyaki. A esto se suman pokes, niguiris, sashimis y una línea de opciones vegetarianas y veganas. Para acompañar, la propuesta incluye cócteles clásicos y de autor, vinos y espumantes. La parte dulce tiene clásicos de la casa como la Degustación de Chocolates y Pasión de Chocolate. Dónde queda SushiClub SushiClub cuenta con más de 40 espacios entre la Argentina y el exterior. En el país tiene presencia en CABA, GBA, la Costa Atlántica y distintas ciudades del interior, con restaurantes, locales Deli&Take y formatos destinados al delivery y take away. La expansión internacional llevó la marca a mercados como Estados Unidos, México y Paraguay, con Miami como uno de sus puntos más destacados. La lista completa de sedes y sus respectivos formatos se puede consultar en la web oficial.