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Preocupación por la salud de Felipe Pettinato: fue internado de urgencia en un hospital público

Pía Shaw reveló detalles del delicado momento que atraviesa el hijo de Roberto Pettinato y confirmó que permanece internado tras una recaída.

Internaron a Felipe Pettinato: qué le pasó.

Internaron a Felipe Pettinato: qué le pasó.

Felipe Pettinato volvió a ser internado en las últimas horas debido a una situación vinculada con su salud mental. Después de varios años atravesados por problemas personales, de salud y conflictos judiciales, el hijo de Roberto Pettinato sufrió una recaída que derivó en su traslado a un hospital público.

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
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La información fue dada a conocer por Pía Shaw durante el programa SQP, donde confirmó que el mediático se encuentra hospitalizado y brindó algunos detalles sobre el delicado momento que atraviesa.

Según explicó la periodista, la internación está relacionada con una problemática de salud que Pettinato viene intentando superar desde hace tiempo. "Tiene que ver con su salud mental, algo que viene trabajando en lo personal y rodeado de su familia", señaló.

En ese sentido, Shaw señaló que la internación se produjo en las últimas horas y que actualmente permanece en un hospital público, aunque prefirió mantener en reserva el nombre del establecimiento.

Ante esta información, sus compañeros quisieron saber si la nueva internación estaba relacionada con el consumo de sustancias, teniendo en cuenta sus antecedentes. Sin embargo, la periodista evitó confirmar esa versión y se limitó a señalar: "Tiene que ver con lo que viene atravesando en los últimos años".

Qué pasó con la causa judicial de Felipe Pettinato

El 20 de abril de 2026, Felipe Pettinato recibió una condena de tres años de prisión en suspenso por su responsabilidad en el incendio que terminó con la vida de Melchor Rodrigo, su amigo y neurólogo. La tragedia ocurrió el 16 de mayo de 2022, cuando se desató un fuego en el departamento del mediático, un episodio que dio inicio a una investigación judicial que se extendió durante casi cuatro años.

Felipe Pettinato vía Instagram.

Felipe Pettinato vía Instagram.

Tras analizar lo sucedido, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 lo encontró culpable del delito de incendio culposo seguido de muerte. Si bien los jueces consideraron que tuvo responsabilidad en el hecho, descartaron que hubiera actuado con la intención de provocar la muerte de su amigo.

Sin embargo, esta no era la única causa que enfrentaba el hijo de Roberto Pettinato. En abril de 2024 había sido condenado a nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple, a raíz de un hecho ocurrido en 2018 que involucró a una menor de 15 años. Por ese motivo, la Justicia decidió unificar ambas condenas y fijar una pena de tres años de cumplimiento condicional.

Esto significa que Pettinato no deberá cumplir la condena en una cárcel, siempre que respete las condiciones establecidas por la Justicia. Entre ellas, tendrá que mantener un domicilio fijo, someterse al control judicial y continuar con su tratamiento de rehabilitación por consumo de sustancias durante el plazo de tres años.

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