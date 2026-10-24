El actor sorprendió con una transformación física impactante para su nueva película, en la que interpreta a una persona mayor de 70 años. El intérprete se aleja de su imagen habitual en Hollywood con una caracterización que llamó la atención.

Dwayne Johnson, conocido mundialmente como The Rock, sorprendió con un cambio de imagen radical para su próximo proyecto cinematográfico. El actor dejó atrás su apariencia musculosa en una producción que marca un nuevo desafío dentro de su carrera en Hollywood, ya que interpretará a un anciano.

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La metamorfosis del intérprete llamó la atención por los detalles del maquillaje, las prótesis y los cambios físicos que acompañan a su nueva caracterización. Detrás de esta apuesta se encuentra el director Benny Safdie, con quien Johnson ya había trabajado en una película dramática.

La propuesta representa una nueva colaboración entre Johnson y Benny Safdie después de The Smashing Machine, el drama biográfico de 2025 en el que la figura hollywoodense interpretó al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr. En aquella ocasión, el estadounidense también se alejó de sus personajes habituales para explorar una faceta más dramática.

El elenco de Lizard Music incluye, además, a Rachel McAdams, Jeff Goldblum, Colman Domingo, Regina Hall y Alicia Silverstone. Según la información difundida sobre el proyecto, el estreno en Estados Unidos está previsto para el 25 de diciembre de 2027.

El cambio de imagen de Dwayne Johnson corresponde a Lizard Music, una película basada en la novela infantil homónima de Daniel Pinkwater, publicada en 1976. En esta historia, el actor interpreta a Chicken Man, conocido en español como el Hombre Pollo, un anciano excéntrico que mantiene una relación muy particular con una gallina llamada Claudia.

Las primeras imágenes del rodaje muestran a The Rock con el cabello grisáceo, el rostro cubierto de arrugas y una apariencia muy diferente de la que suele lucir en sus películas de acción. Para conseguir este resultado, la producción recurrió al trabajo del especialista en maquillaje y prótesis Kazu Hiro, reconocido por sus transformaciones de actores en la pantalla grande.

Además del maquillaje, Johnson había anticipado que estaba perdiendo peso para adaptarse a las características de su rol. Se trata de una decisión que refuerza el cambio de registro del intérprete, habitualmente asociado con figuras de gran fuerza física y escenas de acción. La trama de Lizard Music gira en torno a un niño que descubre una misteriosa emisión televisiva nocturna protagonizada por lagartos que interpretan música.

A partir de ese hallazgo, comienza una aventura que lo lleva a conocer al Hombre Pollo y a adentrarse en un universo tan extraño como fascinante.