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Detalles y diseño a la moda: así es la habitación de Laurita Fernández

El ambiente combina colores neutros, textiles suaves y detalles decorativos que le dan un estilo moderno y acogedor.

Conocé cómo es la habitación de Laurita Fernández.

Conocé cómo es la habitación de Laurita Fernández.

@holasoylaurita
  • La habitación combina comodidad, elegancia y diseño moderno.
  • La cama se destaca por sus tonos neutros y textiles suaves.
  • Una lámpara de fibras naturales aporta calidez al ambiente.
  • Los cuadros y los detalles decorativos completan el estilo del dormitorio.

La decoración de una habitación puede decir mucho sobre los gustos de una persona, desde la elección de los colores hasta los objetos que ocupan cada rincón. En el caso de Laurita Fernández, su dormitorio combina comodidad y tendencias actuales en un ambiente donde cada detalle parece tener su lugar. La conductora comparte algunos espacios de su casa a través de sus publicaciones y permite descubrir una propuesta que apuesta por la sencillez, las texturas y los materiales naturales.

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El sector principal está organizado alrededor de una cama king size, vestida con sábanas blancas y tonos crudos que aportan una sensación de amplitud y tranquilidad. El respaldo tapizado mantiene un diseño simple, mientras que los almohadones negros y otros de texturas suaves generan un contraste que rompe con la uniformidad de los colores claros. Sobre la cama, una manta tejida con flecos suma un detalle cálido y relajado.

Así es la habitación de Laurita Fernández.

Así es la habitación de Laurita Fernández.

A ambos lados se encuentran mesas de luz de líneas modernas, acompañadas por lámparas negras que combinan funcionalidad y estilo. La elección del mobiliario sigue una estética minimalista, sin recargar el ambiente con elementos innecesarios. De esta manera, el dormitorio mantiene una imagen ordenada y armoniosa, en la que los textiles y los pequeños contrastes tienen un papel importante.

Cómo es el cuarto de Laurita Fernández

Uno de los elementos más destacados de la habitación es la lámpara colgante que ocupa el centro de la escena. Su estructura circular, confeccionada con fibras naturales entretejidas en tonos tierra, aporta volumen y una textura diferente al conjunto. Además de iluminar, funciona como una pieza decorativa que suma calidez y acompaña las tendencias actuales en diseño de interiores.

La pared ubicada detrás de la cama también tiene un detalle protagonista: un cuadro abstracto de gran tamaño, con matices marrones, grises y neutros. La obra se integra con el resto de la decoración sin alterar la armonía visual. En el suelo, los revestimientos claros se combinan con alfombras de pelo corto, mientras que los detalles en madera y los adornos discretos completan la propuesta.

Así es la habitación de Laurita Fernández.

Así es la habitación de Laurita Fernández.

La habitación de Laurita Fernández reúne distintas ideas de decoración que buscan equilibrar el confort con una estética moderna. Los colores sobrios, las fibras naturales y la combinación de materiales permiten crear un espacio cálido sin necesidad de sumar demasiados elementos. Así, el dormitorio se convierte en un ejemplo de cómo los pequeños detalles pueden marcar la diferencia y darle personalidad a uno de los ambientes más íntimos de la casa.

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