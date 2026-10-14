Cocina de barrio y sabores de primavera en una casona de Caballito Casa planes, el restaurante de los chefs Eduardo “Cabito” Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo ofrece cocina artesanal, atención personalizada y una carta que recorre desde el brunch hasta la cena, con nuevos cócteles y opciones frescas para la temporada. Por Agregar C5N en









Cocina artesanal, atención cercana y un ambiente cálido.

En Caballito, Casa Planes propone una experiencia gastronómica que recupera el espíritu de los restaurantes de barrio; con cocina artesanal, atención cercana y un ambiente cálido. El proyecto de los chefs Eduardo “Cabito” Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo —también al frente de Casa Bellucci y Mondongo y Coliflor— abrió sus puertas en 2026 con una propuesta que abarca desayunos, brunch, meriendas, almuerzos, cenas y coctelería.

El restaurante funciona en una casona remodelada de Planes al 1400, ambientada con mesas clásicas, mantelería de tela, lámparas bajas y tonos rosa viejo, terracota y azul pastel. La atención personalizada y la elaboración artesanal forman parte de la identidad del lugar, que trabaja con materias primas seleccionadas, como los huevos 100 % orgánicos y libres de jaula de La Morenita, en Los Cardales, y los tomates orgánicos de Finca Isis, en Mendoza.

Qué pedir en Casa Planes La carta reúne clásicos de la cocina porteña y opciones que acompañan la llegada de la primavera. Entre las entradas se destacan el petit brie al horno con vegetales, miel y pesto, la fainá de ricotta con mortadela y rúcula y la humita con cuartirolo. Para quienes prefieren pastas, hay ñoquis gratinados con cuatro quesos y fetuccini Scarparo. También sobresalen la carne al horno con papas, boniato y vegetales, el osobuco de cerdo con aligot y el pastel de papa de la Abuela Alicia.

La temporada también llega a la barra con Primera Primavera, preparado con Aperol, almíbar de frutilla, soda y espumante, y Espera que vuelvo, con Chardonnay, almíbar de pera y manzana, soda y limón. Para una alternativa sin alcohol, la carta incluye pomelada, y licuados de frutas de temporada. Entre las opciones para compartir aparecen, además, la schiacciata con quesos y pomodoro para sopear y el tostado de jamón y queso en pan brioche.

Un brunch para disfrutar sin apuro El brunch ofrece cuatro alternativas: Eggs Brunch, Toast Brunch, English Muffin Brunch y French Toast Brunch. Todas incluyen infusión, exprimido de naranja o Carpano con soda, yogur con granola y huevos a elección. Se pueden pedir con bacon y panceta ahumada, en versión shakshuka, florentinos con espinaca y parmesano, turcos con yogur y especias o revueltos con palta y aceite de oliva. Una propuesta que mantiene el sello artesanal de Casa Planes y suma opciones para disfrutar de una mañana o una tarde con calma.

Dónde queda Casa Planes Casa Planes está en Planes 1400, Caballito, y abre de martes a domingos, de 9 a 00 h