El pueblito que está muy cerca de Buenos Aires que permite relajarse sin viajar demasiado

A pocos kilómetros de Luján, este sitio se erige como un clásico paraje de pulperías y artesanías. Ideal para hacer una escapada en el día.

Cortinez está ubicado a 75 kilómetros de CABA

Cortinez está ubicado a 75 kilómetros de CABA, en la ruta 7. 

  • Cortinez es un paraje rural del Partido de Luján, a solo 75 km de CABA.
  • Es un destino predilecto para escapadas gracias a su ambiente de campo y tranquilidad.
  • Su gran atractivo es su gastronomía rural en pulperías, con platos típicos y picadas abundantes.
  • El acceso a Cortinez es uno de los más directos y cómodos para una escapada rápida desde CABA.

Cortinez es uno de los parajes rurales más emblemáticos de la provincia y accesible desde la Ciudad de Buenos Aires. Este pequeño pueblo se erige como un destino predilecto para las escapadas de fin de semana, gracias a su atmósfera de campo inalterada y, sobre todo, su conocida propuesta gastronómica rural.

El Palmar destaca por sus palmares y fauna típica del litoral argentino.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el "santuario" de palmeras que enamora a sus visitantes

Con sus calles de tierra y el silencio que lo caracteriza, este pueblo tiene menos de 1500 habitantes y es una postal encantadora de un pueblo tranquilo y acogedor. Es un símbolo del "turismo de pulperías", donde la tradición se saborea en platos caseros, picadas abundantes y la calidez del almacén de campo.

El cartel de su antigua estación de tren, que supo ser el corazón del lugar, indica Cortines, pero el nombre de la localidad termina en “z”, en honor a Segundo Santiago Cortínez quien fue juez, Diputado Nacional y colaboró en las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca.

Dónde queda Cortinez

Cortínez escapadas

Cortinez es una localidad rural que pertenece al partido de Luján, ubicada en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra sobre la Ruta Nacional 7 (RN 5), lo que garantiza un acceso directo y rápido.

Está ubicado a solo 12 kilómetros de la ciudad de Luján y a corta distancia de la Autopista del Oeste. Este destino está situado a aproximadamente 75 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Cortinez

Su circuito gastronómico es el gran atractivo de este paraje, atrayendo a cientos de visitantes al año. El pueblo cuenta con famosas pulperías y almacenes de ramos generales que sirven platos de campo tradicionales, como asado, locro, empanadas y picadas de fiambres y quesos artesanales.

Es el lugar ideal para un almuerzo campestre. Durante los fines de semana se realizan ferias de productores locales donde se pueden adquirir productos artesanales como dulces, miel y conservas.

Cortinez pueblo

El corazón del pueblo es la antigua Estación Cortines, un hermoso ejemplo de arquitectura ferroviaria que le dio origen al pueblo. El paseo por sus inmediaciones es perfecto para la fotografía y la contemplación. Sus tranquilas calles de tierra y los caminos vecinales invitan a realizar caminatas o andar en bicicleta, disfrutando de los vastos campos y el aire puro que caracteriza a estos destinos rurales. Dada su proximidad, se puede combinar la visita a Cortinez con un paseo por la histórica Basílica de Luján.

Cómo llegar a Cortinez

El acceso a Cortinez es uno de los más directos y cómodos para una escapada rápida. El viaje dura aproximadamente 1 hora (75 km). Para llegar es necesario tomar la Autopista Acceso Oeste y continuar hasta que se transforma en la Ruta Nacional 7. Cortines se encuentra directamente sobre la RN 7, con un acceso bien señalizado.

También hay servicios de transporte de media distancia, como la Línea 57, o empresas que van a Mercedes/Luján que tienen parada en la ruta a la altura de Cortines.

