Turismo en Córdoba: el rincón del olivo que ofrece un descanso pleno en medio de las sierras

Es un destino ideal para la desconexión y un turismo en contacto con la naturaleza. Se pueden realizar cabalgatas y visitas a plantaciones de olivo.

Cerca de Mina Clavero, en la provincia de Córdoba , se encuentra Luyaba, un pequeño y apacible paraje ubicado en el Valle de Traslasierra . Este lugar ofrece todo lo necesario para un viaje de relax en contacto con la naturaleza.

A diferencia de las localidades turísticas más concurridas de la zona, se distingue por su ritmo lento y su profundo arraigo a la producción rural , especialmente al cultivo del olivo . Esto la convierte en un destino perfecto para el descanso pleno y la desconexión .

La tradición del olivo en la zona se remonta a décadas, con olivares centenarios que aún se mantienen productivos. Algunos productores abren sus puertas para realizar visitas guiadas a las fincas y plantas de elaboración permitiendo a los visitantes conocer el proceso de la aceituna a la botella, y, por supuesto, realizar degustaciones .

Luyaba es, sin duda, un oasis para quienes buscan un turismo más íntimo, sensorial y auténtico . Combina la serenidad de las sierras con el placer de la buena comida y ofrece una experiencia donde el tiempo parece detenerse bajo la sombra de un olivo centenario.

Luyaba se encuentra en el extremo sur del Valle de Traslasierra , en el Departamento San Javier. Enclavada entre las Sierras Grandes y las Sierras de Pocho , el paraje disfruta de un clima seco y soleado, ideal para el cultivo. Se encuentra a unos 215 km al sudoeste de la ciudad de Córdoba Capital y a alrededor de 900 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires .

Qué puedo hacer en Luyaba

La oferta de Luyaba está centrada en la tranquilidad y el contacto con la naturaleza. Debido a la baja contaminación lumínica y la calma del entorno, es un excelente sitio para la observación de aves y disfrutar de cielos nocturnos y la infinidad de estrellas.

De día, los caminos rurales que atraviesan los olivares y se adentran en las sierras son ideales para realizar caminatas y paseos a caballo. Es la mejor forma de apreciar el paisaje serrano sin distracciones.

cabalgatas pixabay

Cerca de Luyaba se encuentran arroyos con aguas cristalinas que bajan de las Sierras Grandes y son perfectos para refrescarse en verano. Hay una amplia oferta de alojamiento como cabañas, posadas y estancias rurales, en los que se destaca la atención del servicio y la tranquilidad.

Cómo llegar a Luyaba

A esta localidad se accede principalmente por la Ruta Provincial 14 y luego a través de caminos vecinales que la conectan con localidades cercanas como La Paz y San Javier.

El viaje en auto desde CABA dura aproximadamente entre 8 a 10 horas. Se debe tomar la RN8 o RN9 hasta la ciudad de Córdoba. Desde allí, la ruta más espectacular es el Camino de las Altas Cumbres, que cruza las sierras y desciende directamente al Valle de Traslasierra, conectando finalmente con la Ruta 14 hacia Luyaba.

Pero la forma más directa es tomar un vuelo hasta el Aeropuerto Internacional de Córdoba (Pajas Blancas) y después alquilar un auto para cubrir los restantes 215 km (aproximadamente 3 horas) cruzando las Altas Cumbres.