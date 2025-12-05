Turismo en Argentina: el pueblito súper sereno para descansar en medio de su naturaleza

En el departamento San Javier , dentro del territorio santafesino, se encuentra un pueblo que mantiene intacta la calma que lo caracteriza desde su fundación. Con poco más de cuatro mil habitantes, Alejandra se consolidó como un punto de turismo en Argentina donde la vida rural convive con el legado histórico que dio forma a su identidad. Su atmósfera se sostiene en un paisaje amplio, silencioso y rodeado de naturaleza, lo que lo convierte en un sitio privilegiado para quienes desean apartarse del movimiento urbano.

El origen de la localidad se remonta a 1870 , cuando una ley provincial respaldó un contrato de colonización impulsado por la firma inglesa Thomson Bonar & Cía. , que dio nacimiento a la antigua “Alexandra Colony” . A partir de ese proyecto comenzaron a asentarse familias y establecimientos rurales que moldearon la estructura del pueblo. Aunque el paso del tiempo transformó la zona, aún se conservan rastros de aquel período que permiten reconstruir la etapa fundacional.

Alejandra combina esa historia con un entorno natural que invita al descanso. Sus calles tranquilas, su ritmo pausado y la presencia de construcciones centenarias generan una sensación de conexión con la tradición santafesina. Cada punto del pueblo ofrece una forma distinta de acercarse a sus raíces, desde los edificios religiosos hasta sus espacios culturales.

El pueblo se ubica a 237 kilómetros de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz , dentro del corredor que atraviesa el departamento San Javier. Se trata de un punto accesible dentro del territorio provincial, rodeado de paisaje rural y caminos que mantienen la dinámica de las pequeñas localidades del litoral.

Alejandra integra el mapa de pequeñas localidades de Argentina que destacan por su naturaleza serena y su legado cultural.

Entre sus atractivos principales sobresalen lugares que permiten recorrer tanto la historia como la cultura local. El Antiguo Templo Metodista conserva parte del pasado religioso vinculado a la colonización inglesa. La Casa de la Cultura y el Museo de Campo reúne objetos, documentos y piezas que reflejan la vida cotidiana de los primeros habitantes. Otro punto significativo es la cruz erigida en honor a Andrés Weguelin , figura asociada a los inicios del asentamiento.

Además de sus espacios culturales y religiosos, el recorrido por Alejandra permite apreciar un entorno marcado por la naturaleza abierta y la quietud rural. Las calles tranquilas y el paisaje que rodea al pueblo acompañan cada visita, generando un ambiente donde el tiempo parece avanzar de forma más lenta. Este marco potencia la experiencia de quienes desean sumergirse en una localidad donde la calma es parte esencial de su identidad.

La presencia de sitios históricos como el templo, el museo y la cruz conmemorativa funciona como eje para comprender la evolución del pueblo desde sus primeros asentamientos, pero también invita a observar cómo esa herencia convive hoy con una comunidad que preserva tradiciones y ritmos propios. La combinación entre memoria, vida cotidiana y serenidad convierte a Alejandra en un destino donde el valor principal radica en su paisaje, su historia y la posibilidad de disfrutar un ambiente apartado del movimiento urbano.

Cómo llegar a Alejandra

Para viajar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia Alejandra, el trayecto más directo comienza tomando la Autopista Rosario–Buenos Aires (RN 9/AU Panamericana) en dirección al norte. Tras atravesar Rosario, el camino continúa por la Autopista Rosario–Santa Fe (AU 01) hasta llegar a la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, punto clave para ingresar a la red vial que conecta con el departamento San Javier.

Desde allí, el viaje sigue por la Ruta Nacional 11, que acompaña gran parte del corredor costero santafesino, y luego se enlaza con los caminos provinciales que conducen a las localidades distribuidas en la zona norte. Estos tramos finales atraviesan áreas rurales amplias y silenciosas que anticipan el ambiente apacible del destino, hasta desembocar en el pueblo de Alejandra.