29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Este destino del norte de Brasil tiene playas y una naturaleza ideal para hacer deportes extremos: cómo llegar

Cuenta con lugares paradisíacos y vientos constantes, ideales para deportes extremos. Ubicado a 100 kilómetors de Natal, es el destino perfecto para los amantes del mar y la tranquilidad.

Por
En sus playas

En sus playas, el viento sopla con fuerza casi todo el año.

REVISTA BANCORBRAS
  • São Miguel do Gostoso es uno de los destinos más encantadores del nordeste brasileño, ideal para combinar relax, aventura y naturaleza.
  • Sus playas amplias y los vientos constantes lo posicionan entre los mejores lugares del país para practicar kitesurf y windsurf.
  • Este pequeño pueblo pesquero conserva su esencia tranquila, sin ruidos ni turismo masivo, con una destacada oferta gastronómica local.
  • Está ubicado a 100 kilómetros de Natal y se puede llegar fácilmente por carretera, convirtiéndose en una escapada perfecta para quienes buscan mar, sol y deportes extremos.
Castro aseguró que otros gobernadores lo felicitaron por el operativo.
Te puede interesar:

El gobernador Castro aseguró que la operación en Río de Janeiro fue un "éxito" y minimizó las muertes

En el norte de Brasil, un pequeño rincón costero atrae cada vez más visitantes que buscan tener una experiencia que incluya tanto el descanso como la adrenalina. Se trata de São Miguel do Gostoso, una localidad que sorprende por su ambiente relajado, sus playas de arena blanca y su entorno natural perfecto para disfrutar del mar y practicar deportes al aire libre.

A poco más de 100 kilómetros de Natal, este destino conserva los toques característicos de los pueblos pesqueros tradicionales del nordeste brasileño. Su ritmo pausado y su hospitalidad lo convierten en un refugio ideal tanto para quienes buscan tranquilidad como para los fanáticos de la aventura. En sus playas, el viento sopla con fuerza casi todo el año, creando las condiciones ideales para practicar kitesurf o windsurf, dos de las actividades más populares de la zona.

A pesar del creciente interés turístico, São Miguel do Gostoso mantiene una identidad simple y auténtica. Calles de tierra, bares sin música fuerte, gastronomía casera y una comunidad local amable conforman el encanto de este destino que enamora a quienes lo visitan.

SAO MIGUEL DE GOSTOSO -

Cuál es la playa de Brasil en Rio Grande do Norte que es perfecta para hacer deportes extremos

São Miguel do Gostoso es un municipio del estado de Rio Grande do Norte, en la región nordeste de Brasil. Este pequeño pueblo, con unos 10.000 habitantes, se caracteriza por su espíritu bohemio y su conexión con la naturaleza. Su principal atractivo son las playas de aguas cálidas y los vientos constantes, lo que lo convierte en uno de los mejores puntos del país para los deportes acuáticos.

En sus extensas costas se pueden realizar actividades como kitesurf, windsurf, snorkel y paseos en jet ski, ideales para quienes disfrutan de la acción y la aventura. Los principiantes pueden tomar clases en las escuelas locales, mientras que los más experimentados aprovechan las ráfagas de viento que soplan durante todo el año.

Las playas más visitadas son Ponta do Santo Cristo, Cardeiro, Xêpa, Maceió y Tourinhos, cada una con un encanto particular. Algunas son perfectas para practicar deportes acuáticos, mientras que otras son más tranquilas, ideales para nadar o descansar frente al mar.

SAO MIGUEL DO GOSTOSO-

Más allá de las playas, la propuesta gastronómica también es protagonista. Los pequeños restaurantes ofrecen platos típicos con pescados frescos y frutas locales, mientras que los bares y alojamientos mantienen un ambiente relajado, sin grandes ruidos ni multitudes. Caminar por la arena al atardecer o charlar con los habitantes del lugar son experiencias que completan la visita.

Para llegar, la forma más práctica es viajar hasta Natal, capital del estado, y desde ese lugar continuar por la ruta. El trayecto es de aproximadamente 100 kilómetros y puede hacerse en auto, taxi o transfer privado. El viaje dura alrededor de una hora y media y atraviesa paisajes de selva, dunas y costa, lo que convierte el recorrido en parte del atractivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

impactantes videos: asi se desarrollo el minuto a minuto de la masacre en rio de janeiro, que dejo al menos 120 muertos
play

Impactantes videos: así se desarrolló el minuto a minuto de la masacre en Río de Janeiro, que dejó al menos 120 muertos

Su detención fue parte de la operación Arur Betach, nombrehebreo que significa “maldito el que confía”

Masacre en Río de Janeiro: quién es la influencer detenida vinculada al Comando Vermelho

play

C5N en Brasil: cómo se encuentra Río de Janeiro el día después de la masacre en el "Operación Contención"

El operativo contra Comando Vermelho dejó 81 detenidos y más de 120 muertos.

Masacre en Río de Janeiro: qué es Comando Vermelho y cómo expandió su poder

El operativo logró detener a 81 personas, pero no localizó al líder de Comando Vermelho.

"Operación Contención": cómo se planeó el megaoperativo en Río de Janeiro y por qué salió mal

play

Bronca y repudio entre familiares y vecinos contra el gobernador Castro por la masacre en Río de Janeiro

Rating Cero

 “Ataque 13” llegó el martes 21 de octubre a Netflix, y se convirtió en un entretenimiento garantizado que te mantiene atrapado de principio a fin. 
play

Terror puro: de qué se trata Ataque 13, la película con adolescentes que llegó a Netflix y te dejará asustado

La nueva película de “Los 4 Fantásticos” estará disponible a partir del miércoles 5 de noviembre en Disney+.

Confirmado por Marvel: cuándo es el estreno de Los 4 Fantásticos primeros pasos en streaming

Furor en Netflix: una de las últimas películas de Diane Keaton es una secuela imperdible para desconectar de la rutina a pura risa.
play

Furor en Netflix: una de las últimas películas de Diane Keaton que te hará desconectar de la rutina a pura risa

Lourdes Fernández y Fabiana Cantilo hablaron sin filtros en un vivo de Instagram

El sincericidio de Fabiana Cantilo en vivo con Lourdes de Bandana: "No te creo nada"

La serie de Netflix combina suspenso y drama social, consolidándose como un éxito.
play

Es súper inquietante, tiene solo 4 capítulos y es uno de los éxitos de Netflix

La actriz deslumbró en Los Ángeles con un look completamente renovado.

La impresionante transformación de la protagonista de Euphoria: parece otra persona

últimas noticias

Qué se puede hacer en esta localidad bonaerense.

El destino poco conocido cerca de Buenos Aires para degustar delicias artesanales

Hace 7 minutos
play
 “Ataque 13” llegó el martes 21 de octubre a Netflix, y se convirtió en un entretenimiento garantizado que te mantiene atrapado de principio a fin. 

Terror puro: de qué se trata Ataque 13, la película con adolescentes que llegó a Netflix y te dejará asustado

Hace 8 minutos
Los pollos al verdeo más destacados de la Ciudad de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que ofrecen pollo al verdeo

Hace 10 minutos
Su detención fue parte de la operación Arur Betach, nombrehebreo que significa “maldito el que confía”

Masacre en Río de Janeiro: quién es la influencer detenida vinculada al Comando Vermelho

Hace 17 minutos
La nueva película de “Los 4 Fantásticos” estará disponible a partir del miércoles 5 de noviembre en Disney+.

Confirmado por Marvel: cuándo es el estreno de Los 4 Fantásticos primeros pasos en streaming

Hace 23 minutos