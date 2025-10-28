28 de octubre de 2025 Inicio
Playa de Brasil: este es el destino que aparece como la tendencia para 2026 por su paisaje paradisíaco

Este lugar resurge como el sitio más buscado por los turistas argentinos para el verano 2026. Tiene tanto balnearios, como precios accesibles y una movida nocturna que vuelve a poner a este país en el centro de las tendencias.

Por
Atardeceres

Atardeceres, morro y paisajes se llevan la atención de los turistas.

Pousada Rosa
  • Praia do Rosa, al sur de Florianópolis, se posiciona como el nuevo punto turístico favorito para los jóvenes argentinos en 2026.
  • El destino combina playas extensas, buena vida nocturna y alojamiento accesible, lo que impulsa su popularidad.
  • Los vuelos económicos y la estabilidad de precios en dólares hacen que resulte una opción conveniente para vacacionar.
  • Surf, trekking y bares con vista al mar completan una oferta que mezcla descanso, naturaleza y diversión.
De qué se trata este enigmático sitio en Salta.
Praia do Rosa, un clásico de los años 2000, vuelve a quedarse con la atención de los viajeros argentinos y promete convertirse en el destino más elegido del próximo verano. Ubicada a poco más de una hora de Florianópolis, esta playa mezcla naturaleza virgen, precios accesibles y un ambiente joven que recuerda a los destinos más icónicos del litoral brasileño.

En los últimos meses, creció notablemente la demanda entre grupos de amigos de Buenos Aires y alrededores que buscan una escapada con mar, sol y movimiento. La ventaja cambiaria y la posibilidad de conseguir vuelos directos por precios moderados reavivaron el interés por este paraíso del sur de Brasil, conocido por su arena blanca, sus olas y su ambiente relajado.

El resurgimiento de Praia do Rosa también responde a una tendencia relacionada con la búsqueda de experiencias más auténticas y sostenibles, lejos de los grandes centros turísticos. Caminar por el pueblo, disfrutar de los morros y contemplar los atardeceres desde los miradores se volvió parte del encanto que atrae a quienes buscan equilibrar el descanso con la diversión.

Praia do Rosa
Cuál es la playa de Brasil ideal para visitar en 2026

Praia do Rosa se destaca por su entorno natural y por la energía intensa que se respira entre jóvenes turistas. Con una extensión de más de tres kilómetros, está dividida en sectores que ofrecen opciones tanto para quienes buscan tranquilidad como para los amantes del surf o la vida nocturna.

Los precios competitivos son otro punto a favor. Vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires rondan los 300 dólares, mientras que el alojamiento en hostels o posadas cuesta en promedio 700 dólares por diez días. Así, un viaje completo puede realizarse por unos 1.000 dólares, lo que lo convierte en un destino atractivo frente a las opciones locales.

Praia do Rosa
Para quienes la visitan, Praia do Rosa resulta práctica y accesible, ya que todo se recorre caminando y no hace falta vehículo para moverse por el centro o llegar a las playas principales. Además, la gastronomía local mezcla platos típicos brasileños con opciones internacionales, ideal para quienes buscan variedad sin gastar demasiado.

Por último, el surf sigue siendo una de las actividades más populares, junto con los paseos por los senderos naturales que conectan con otras playas o miradores panorámicos. Al caer la tarde, el centro del pueblo cobra vida con bares, restaurantes y boliches al aire libre que concentran la movida nocturna. Algo que además le da lugar a que se consolide como el nuevo punto de encuentro de la juventud que llega a este destino atraído por sus instalaciones, paisajes y clima festivo.

