Está cerca de Buenos Aires y es un destino perfecto para recorrer estancias y queserías

A pocos kilómetros de la Ciudad, este destino combina paisajes rurales, experiencias gastronómicas y paseos por la naturaleza para una escapada ideal.

La región ofrece una experiencia de turismo gastronómico

Turismo Cañuelas
  • Cañuelas se encuentra a 75 km de la Ciudad de Buenos Aires, ideal para una escapada corta.
  • Es conocida por su Ruta del Queso y el Dulce de Leche, símbolo de la producción local.
  • Sus estancias y queserías ofrecen degustaciones, recorridos y experiencias rurales.
  • Combina tradición, naturaleza y gastronomía, en un entorno tranquilo y pintoresco.
Te puede interesar:

A menos de dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cañuelas se presenta como una de las escapadas rurales más atractivas de la provincia. Este destino logra un equilibrio entre el paisaje pampeano y las costumbres que caracterizan a la vida en el campo. Su propuesta se apoya en dos pilares inconfundibles: la producción artesanal y la hospitalidad de sus habitantes.

El corazón de la región late en su Ruta del Queso y el Dulce de Leche, un circuito turístico que pone en valor los sabores típicos de la zona. Allí, distintos productores locales abren las puertas de sus queserías y estancias, permitiendo conocer de cerca los procesos de elaboración y probar los productos recién hechos. En cada visita se respira tradición y se saborea la historia que distingue a esta localidad bonaerense.

Además de su perfil gastronómico, Cañuelas invita a desconectarse del ritmo urbano y a recorrer caminos rurales rodeados de verde. Entre sus atractivos se destaca la Capilla Nuestra Señora de la Asunción, una joya arquitectónica que conserva la identidad del pueblo y ofrece una postal única de la vida tranquila del interior.

La Ruta del Queso
La Ruta del Queso y el Dulce de Leche reúne a los productores locales más reconocidos de la región.

Dónde queda Cañuelas

Ubicada a tan solo 75 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, Cañuelas forma parte del corredor sur bonaerense. Su cercanía con la capital la convierte en un punto estratégico para quienes buscan un descanso breve sin alejarse demasiado y facilita el acceso desde autopistas y rutas principales.

Qué puedo hacer en Cañuelas

Entre las principales actividades que ofrece Cañuelas se destacan los recorridos por estancias tradicionales, donde se puede conocer el estilo de vida rural y participar de experiencias típicas del campo argentino. Algunas de ellas invitan a disfrutar de asados criollos, paseos en sulky y jornadas de descanso entre árboles y caballos, en un entorno que conserva el espíritu pampeano.

Otra de las propuestas imperdibles es visitar las queserías locales, donde los productores explican el proceso artesanal que da vida a los reconocidos quesos de la región. Estos recorridos suelen incluir degustaciones, permitiendo descubrir la variedad de sabores que distingue a Cañuelas dentro de la Ruta del Queso y el Dulce de Leche. También hay fábricas familiares que elaboran dulces caseros, una oportunidad ideal para conocer recetas transmitidas de generación en generación.

Además, el entorno natural invita a disfrutar de actividades al aire libre como cabalgatas, caminatas por los campos o picnics bajo la sombra de los eucaliptos. En el centro del pueblo, los restaurantes y almacenes de campo ofrecen platos típicos con productos regionales, que complementan la experiencia con una propuesta gastronómica auténtica. Cada rincón de Cañuelas transmite calma y hospitalidad, haciendo de este destino un espacio perfecto para desconectar del ritmo urbano.

Cómo llegar a Cañuelas

Las estancias y campos de Cañuelas ofrecen experiencias gastronómicas y paisajísticas únicas.

Llegar es sencillo: desde la Ciudad de Buenos Aires se puede tomar un colectivo o conducir por la autopista Ezeiza-Cañuelas, en un viaje que no supera las dos horas. Quienes elijan transporte público encontrarán varias líneas que conectan diariamente con el destino. De esta manera, Cañuelas se consolida como una opción accesible para escapadas de fin de semana o paseos gastronómicos de un solo día.

