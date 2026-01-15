Este concierto único en el mundo es una de las mejores actividades para hacer en Buenos Aires: de qué se trata Una forma distinta de escuchar repertorios conocidos. Buenos Aires suma propuestas culturales a lo largo de todo el año. Por + Seguir en







La programación se despliega a lo largo del año con funciones que atraviesan distintos géneros y épocas. Turismo Buenos Aires

La ciudad suma en 2026 una propuesta musical distinta, con conciertos a la luz de las velas en salas históricas.

El formato prioriza arreglos instrumentales y cercanía con el público, con repertorios que van del cine al rock y la música clásica.

Los recitales se desarrollan en espacios culturales de Buenos Aires, con agendas repartidas a lo largo del año.

La experiencia apunta a una escucha atenta y a un clima íntimo, lejos de los grandes montajes habituales. Buenos Aires suma en 2026 una serie de conciertos que proponen una manera diferente de vivir la música en vivo. Bajo una iluminación cálida y con arreglos acústicos, estas funciones se afianzan como una alternativa cultural para quienes buscan planes nocturnos más tranquilos y centrados en el sonido.

Se trata de los shows de "Candlelight", una iniciativa que se apoya en un formato que ya se replica en distintas ciudades del mundo y que encuentra en la capital de nuestro país un entorno ideal. Teatros y auditorios con valor patrimonial funcionan como marco para presentaciones donde los instrumentos de cuerda toman protagonismo.

La programación se despliega a lo largo del año con funciones que atraviesan distintos géneros y épocas, manteniendo una lógica común: música interpretada en vivo, cercanía con los intérpretes y una atmósfera que invita a bajar el ritmo cotidiano.

Candlelight buenos aires Baires Secreta Como son los conciertos destacados para hacer en Buenos Aires durante el 2026 Durante 2026, Buenos Aires será sede de conciertos instrumentales que recorren bandas sonoras de cine, obras clásicas y homenajes a referentes de la música popular. El formato se apoya en cuartetos de cuerda y pequeñas formaciones, lo que permite una escucha detallada y un vínculo más directo con cada interpretación.

Entre las propuestas se incluyen funciones dedicadas a compositores clásicos como Vivaldi o Mozart, así como recitales centrados en universos culturales muy reconocibles, desde sagas cinematográficasl, como la banda sonora de El Señor de los Anillos, hasta repertorios del rock internacional y el tango. Las versiones se adaptan a un lenguaje acústico que prioriza la melodía y la armonía.

Candlelight buenos aires Fever Newsroom Los conciertos se realizan en salas como el Teatro Margarita Xirgu, el Centro Asturiano de Buenos Aires y otros espacios con condiciones acústicas adecuadas para este tipo de presentaciones. La elección de estos escenarios remarca el carácter cultural del ciclo y aporta un entorno cuidado, sin grandes despliegues técnicos. A lo largo del año, la agenda se organiza con fechas distribuidas entre enero y abril, y continúa sumando funciones en distintos meses. La propuesta se instala así como una opción estable dentro de la oferta porteña, pensada para públicos diversos y para quienes buscan una experiencia musical distinta, centrada en la escucha y el clima del lugar.