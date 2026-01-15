15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Este concierto único en el mundo es una de las mejores actividades para hacer en Buenos Aires: de qué se trata

Una forma distinta de escuchar repertorios conocidos. Buenos Aires suma propuestas culturales a lo largo de todo el año.

Por
La programación se despliega a lo largo del año con funciones que atraviesan distintos géneros y épocas.

La programación se despliega a lo largo del año con funciones que atraviesan distintos géneros y épocas.

Turismo Buenos Aires
  • La ciudad suma en 2026 una propuesta musical distinta, con conciertos a la luz de las velas en salas históricas.
  • El formato prioriza arreglos instrumentales y cercanía con el público, con repertorios que van del cine al rock y la música clásica.
  • Los recitales se desarrollan en espacios culturales de Buenos Aires, con agendas repartidas a lo largo del año.
  • La experiencia apunta a una escucha atenta y a un clima íntimo, lejos de los grandes montajes habituales.

Buenos Aires suma en 2026 una serie de conciertos que proponen una manera diferente de vivir la música en vivo. Bajo una iluminación cálida y con arreglos acústicos, estas funciones se afianzan como una alternativa cultural para quienes buscan planes nocturnos más tranquilos y centrados en el sonido.

Esta playa se encuentra junto a la desembocadura de un río.
Te puede interesar:

Turismo en la Costa Atlántica 2026: el lugar maravilloso que tiene playas inmensas

Se trata de los shows de "Candlelight", una iniciativa que se apoya en un formato que ya se replica en distintas ciudades del mundo y que encuentra en la capital de nuestro país un entorno ideal. Teatros y auditorios con valor patrimonial funcionan como marco para presentaciones donde los instrumentos de cuerda toman protagonismo.

La programación se despliega a lo largo del año con funciones que atraviesan distintos géneros y épocas, manteniendo una lógica común: música interpretada en vivo, cercanía con los intérpretes y una atmósfera que invita a bajar el ritmo cotidiano.

Candlelight buenos aires

Como son los conciertos destacados para hacer en Buenos Aires durante el 2026

Durante 2026, Buenos Aires será sede de conciertos instrumentales que recorren bandas sonoras de cine, obras clásicas y homenajes a referentes de la música popular. El formato se apoya en cuartetos de cuerda y pequeñas formaciones, lo que permite una escucha detallada y un vínculo más directo con cada interpretación.

Entre las propuestas se incluyen funciones dedicadas a compositores clásicos como Vivaldi o Mozart, así como recitales centrados en universos culturales muy reconocibles, desde sagas cinematográficasl, como la banda sonora de El Señor de los Anillos, hasta repertorios del rock internacional y el tango. Las versiones se adaptan a un lenguaje acústico que prioriza la melodía y la armonía.

Candlelight buenos aires

Los conciertos se realizan en salas como el Teatro Margarita Xirgu, el Centro Asturiano de Buenos Aires y otros espacios con condiciones acústicas adecuadas para este tipo de presentaciones. La elección de estos escenarios remarca el carácter cultural del ciclo y aporta un entorno cuidado, sin grandes despliegues técnicos.

A lo largo del año, la agenda se organiza con fechas distribuidas entre enero y abril, y continúa sumando funciones en distintos meses. La propuesta se instala así como una opción estable dentro de la oferta porteña, pensada para públicos diversos y para quienes buscan una experiencia musical distinta, centrada en la escucha y el clima del lugar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uruguay sigue sorprendiendo con sus postales que son ideales para quienes hacen Turismo allí

Arquitectura modelada: este edificio uruguayo está cerca de Punta del Este y es ideal para una escapada

En Córdoba hay un hermoso destino para disfrutar de un paseo en la naturaleza.

Turismo en Córdoba: el destino hermoso para disfrutar de un paseo en la naturaleza

Vinchina, el secreto mejor guardado del turismo argentino.

Turismo en Argentina: el pueblito de 3.000 habitantes que está escondido y es un paraíso

Tiene pocos habitantes y es fácil de llegar desde CABA. 

Tiene 200 habitantes, mucha calma, gastronomía y naturaleza: la escapada relax ideal para enero 2026

play

Retiro: gran recambio turístico con el arranque de la segunda quincena de enero

Esta es una de las paradas obligatorias dentro del Turismo en Buenos Aires

Tiene túneles especiales, allí se fundó la UBA y es la iglesia más antigua de Buenos Aires: como se llama

Rating Cero

La fragancia de Julia Roberts: lujo floral y precio en Argentina.

Este es el perfume favorito de Julia Roberts: cuánto sale en Argentina

Marvel y Sony cancelaron definitivamente la película de Spider-Woman que iba a dirigir Olivia Wilde, anunciada en 2020.

Cual es la inesperada decisión que tomó Marvel pensando en Spider-Woman

A pesar de la exposición pública del actor argentino, Campuzano mantiene un perfil bajo.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja española de Joaquín Furriel

El actor estadounidense ya le puso voz y movimiento a Kratos en el famoso videojuego.

El elegido: Ryan Hurst será el encargado de dar vida a Kratos en la adaptación de God of War

Una película con Idris Elba, crimen y mucho misterio llegó a Netflix y es tendencia.
play

Esta película con Idris Elba, crimen y mucho misterio llegó a Netflix y es tendencia: como encontrarla

Esta serie de Colombia llegó a Netflix y tiene una emotiva lucha por las mujeres.
play

Esta serie de Colombia llegó a Netflix y tiene una emotiva lucha por las mujeres: de cual se trata

últimas noticias

Impresionantes videos del diluvio en la provincia de Buenos Aires: rige el alerta amarilloi

Los impactantes videos del diluvio en playas y ciudades de la provincia de Buenos Aires

Hace 22 minutos
La conductora apuntó duramente contra el novio de la cantante.

La tajante advertencia de Moria Casán a Lali Espósito sobre su casamiento: "No puedo..."

Hace 39 minutos
Edenor y Edesur se refirió a los cortes de luz.

Las explicaciones de Edenor y Edesur por el masivo apagón en el AMBA: por qué se cortó la luz

Hace 42 minutos
La interrupción del servicio eléctrico ocurrió medio de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda récord.

Comida, internet y accidentes: ¿qué hacer ante un corte de suministro eléctrico?

Hace 57 minutos
La fragancia de Julia Roberts: lujo floral y precio en Argentina.

Este es el perfume favorito de Julia Roberts: cuánto sale en Argentina

Hace 1 hora