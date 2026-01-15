15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Arquitectura modelada: este edificio uruguayo está cerca de Punta del Este y es ideal para una escapada

Cada vez más viajeros lo suman a sus recorridos como una escapada corta pero memorable, ideal para salir de la rutina y conocer otra cara de la costa uruguaya.

Por
Uruguay sigue sorprendiendo con sus postales que son ideales para quienes hacen Turismo allí

Uruguay sigue sorprendiendo con sus postales que son ideales para quienes hacen Turismo allí

Instagram @museocasapueblo
  • Casapueblo está a pocos kilómetros de Punta del Este y es una de las obras más emblemáticas de Uruguay.
  • Fue creada por Carlos Páez Vilaró como una “escultura habitable”, sin planos y de forma artesanal.
  • La construcción creció durante 36 años hasta alcanzar trece niveles con terrazas y vistas al mar.
  • Hoy funciona como museo, hotel, galería y espacio cultural con salas de exposición y miradores.

Muy cerca de uno de los destinos más emblemáticos del verano en Uruguay se esconde una obra arquitectónica que llama la atención tanto por su forma como por su historia. Lejos del ruido y del ritmo intenso de Punta del Este, este edificio se convirtió en un punto de interés para quienes buscan combinar descanso, paisaje y una experiencia cultural diferente.

Esta playa se encuentra junto a la desembocadura de un río.
Te puede interesar:

Turismo en la Costa Atlántica 2026: el lugar maravilloso que tiene playas inmensas

Su diseño, inconfundible y casi escultórico, lo transformó con el paso del tiempo en un verdadero ícono de la región. No es solo un lugar para visitar: es también una excusa perfecta para descubrir un entorno más tranquilo, rodeado de naturaleza y con una impronta artística que lo distingue de cualquier otra construcción cercana.

Como es el edificio de Uruguay con una arquitectura modelada que es perfecto para visitar

Museo Casapueblo, Uruguay

A poco más de diez kilómetros de Punta del Este se levanta Casapueblo, un conjunto arquitectónico único que se convirtió en uno de los grandes símbolos culturales del Uruguay.

Creado por el artista Carlos Páez Vilaró, el lugar nació como su casa de verano y su taller, pero con el tiempo pasó a ser también su residencia permanente y un espacio abierto al público. Hoy funciona como museo, galería de arte, cafetería y hotel, y es visitado por miles de personas cada año.

El propio Páez Vilaró solía decir que la imaginó y construyó como una “escultura habitable”, sin planos previos y guiado más por la intuición que por reglas técnicas, al punto de que luego un arquitecto tuvo que estudiar durante semanas cómo traducir su forma a dibujos formales.

Aunque no era arquitecto, Páez Vilaró fue un artista multifacético (pintor, ceramista, escultor, muralista, escritor y compositor) y eso se refleja en cada rincón del complejo. Con ayuda de pescadores de la zona, levantó Casapueblo de manera artesanal, sin usar plomada ni líneas rectas en su interior. Año tras año, la construcción fue creciendo y transformándose, siempre adaptándose al paisaje y manteniendo un carácter orgánico e imprevisible. Muchas de las nuevas habitaciones surgieron por una razón práctica y afectiva: alojar a los amigos que lo visitaban para pasar temporadas junto a él.

Después de 36 años de trabajo, Casapueblo alcanzó su forma definitiva con trece niveles escalonados en terrazas que ofrecen una de las vistas más famosas del atardecer sobre el océano Atlántico. El edificio, concebido casi como un laberinto de cúpulas, pasadizos, túneles y miradores, fue armado con cemento encalado y estuco, e integra objetos y recuerdos de los viajes del artista en sus paredes.

En su interior funciona un complejo cultural con varias salas de exposiciones, una sala de proyecciones, espacios panorámicos como la Terraza de la Sirena y el Mirador del Hipocampo, además de una cafetería y una boutique, lo que completa la experiencia de uno de los lugares más singulares de la costa uruguaya.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La programación se despliega a lo largo del año con funciones que atraviesan distintos géneros y épocas.

Este concierto único en el mundo es una de las mejores actividades para hacer en Buenos Aires: de qué se trata

En Córdoba hay un hermoso destino para disfrutar de un paseo en la naturaleza.

Turismo en Córdoba: el destino hermoso para disfrutar de un paseo en la naturaleza

Vinchina, el secreto mejor guardado del turismo argentino.

Turismo en Argentina: el pueblito de 3.000 habitantes que está escondido y es un paraíso

Tiene pocos habitantes y es fácil de llegar desde CABA. 

Tiene 200 habitantes, mucha calma, gastronomía y naturaleza: la escapada relax ideal para enero 2026

play

Retiro: gran recambio turístico con el arranque de la segunda quincena de enero

Esta es una de las paradas obligatorias dentro del Turismo en Buenos Aires

Tiene túneles especiales, allí se fundó la UBA y es la iglesia más antigua de Buenos Aires: como se llama

Rating Cero

La fragancia de Julia Roberts: lujo floral y precio en Argentina.

Este es el perfume favorito de Julia Roberts: cuánto sale en Argentina

Marvel y Sony cancelaron definitivamente la película de Spider-Woman que iba a dirigir Olivia Wilde, anunciada en 2020.

Cual es la inesperada decisión que tomó Marvel pensando en Spider-Woman

A pesar de la exposición pública del actor argentino, Campuzano mantiene un perfil bajo.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja española de Joaquín Furriel

El actor estadounidense ya le puso voz y movimiento a Kratos en el famoso videojuego.

El elegido: Ryan Hurst será el encargado de dar vida a Kratos en la adaptación de God of War

Una película con Idris Elba, crimen y mucho misterio llegó a Netflix y es tendencia.
play

Esta película con Idris Elba, crimen y mucho misterio llegó a Netflix y es tendencia: como encontrarla

Esta serie de Colombia llegó a Netflix y tiene una emotiva lucha por las mujeres.
play

Esta serie de Colombia llegó a Netflix y tiene una emotiva lucha por las mujeres: de cual se trata

últimas noticias

Impresionantes videos del diluvio en la provincia de Buenos Aires: rige el alerta amarilloi

Los impactantes videos del diluvio en playas y ciudades de la provincia de Buenos Aires

Hace 24 minutos
La conductora apuntó duramente contra el novio de la cantante.

La tajante advertencia de Moria Casán a Lali Espósito sobre su casamiento: "No puedo..."

Hace 41 minutos
Edenor y Edesur se refirió a los cortes de luz.

Las explicaciones de Edenor y Edesur por el masivo apagón en el AMBA: por qué se cortó la luz

Hace 44 minutos
La interrupción del servicio eléctrico ocurrió medio de temperaturas cercanas a los 36 grados y una demanda récord.

Comida, internet y accidentes: ¿qué hacer ante un corte de suministro eléctrico?

Hace 59 minutos
La fragancia de Julia Roberts: lujo floral y precio en Argentina.

Este es el perfume favorito de Julia Roberts: cuánto sale en Argentina

Hace 1 hora