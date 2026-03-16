Esta es la cascada más linda de Tierra del Fuego: el sonido del agua te relaja en cada rincón

Existe un rincón al sur del país, escondido entre bosques milenarios y montañas, que ofrece una experiencia de desconexión total para una escapada inolvidable.

El sur argentino posee un magnetismo difícil de explicar; sus paisajes deslumbrantes, como sus glaciares y sus lagos de un azul profundo, lo convierten en un destino con un encanto especial . Cada rincón de la Patagonia invita a la contemplación y ofrece un refugio de paz en uno de los puntos más australes del planeta.

Tierra del Fuego se destaca como el escenario perfecto para un viaje distinto. Visitar el "Fin del Mundo" implica estar en el punto donde la tierra parece terminar y el cielo volverse más inmenso. Allí, se encuentran escenarios naturales deslumbrantes como la Cascada Haruwen .

La Cascada Haruwen se encuentra ubicada en el corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego, aproximadamente a unos 36 kilómetros de la ciudad de Ushuaia . Se sitúa dentro del área de la Reserva Natural y Cultural del mismo nombre, en el Valle de Tierra Mayor.

Este entorno geográfico está rodeado por la imponente Cordillera de los Andes y extensos bosques de lengas y ñires, típicos de la región fueguina, que enmarcan el salto de agua en un cuadro natural de ensueño.

Este destino es un verdadero paraíso para quienes buscan senderismo de baja dificultad . El camino hacia la cascada es una caminata breve y amigable que atraviesa bosques y turbas. Al llegar, el salto de agua se revela como un rincón de absoluta serenidad, ideal para hacer fotos o simplemente sentarse a escuchar el sonido del agua golpeando las piedras.

El área de Haruwen es conocida por ser un punto de encuentro para los amantes de las actividades al aire libre. Durante los meses de verano, el predio es ideal para pasar el día en familia, aprovechando los espacios habilitados para descansar. El terreno invita a explorar los alrededores, conocer especies botánicas nativas y observar las aves autóctonas que suelen acompañar el recorrido de los turistas.

Cascada Haruwen (2) Complejo Haruwen, en Ushuaia, Tierra del Fuego.

Tras la caminata, se puede disfrutar de la gastronomía local en los centros invernales cercanos, que durante la temporada estival funcionan como paradores turísticos. Incluso hay un pequeño museo, recomendado para los viajeros.

Cerca de este punto, los viajeros pueden complementar su itinerario visitando otros atractivos icónicos como el Lago Fagnano o la famosa Laguna Esmeralda, cuyo sendero de inicio se encuentra a pocos kilómetros de distancia.

Cómo llegar a la Cascada Haruwen

Para llegar a la Cascada Haruwen desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe emprender una travesía de más de 3.000 kilómetros. El recorrido principal se realiza a través de la Ruta Nacional 3, que atraviesa toda la costa patagónica.

Para un viaje más corto, se puede tomar un vuelo hasta el Aeropuerto Internacional de Ushuaia. Desde la ciudad, se pueden contratar excursiones o combis que se dirigen hacia los valles, o alquilar un vehículo particular para recorrer los kilómetros que separan el centro urbano de la zona de Haruwen, circulando siempre por la Ruta Nacional 3 en dirección norte.

Es fundamental tener en cuenta que el recorrido final hacia la Cascada requiere de una caminata de 5 kilómetros por un sendero que está señalado casi en su totalidad. Durante el trayecto se deben cruzar dos ríos; por eso es importante la vestimenta y el calzado que se elige para esta aventura.