Estas son las propuestas que tiene la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar en la segunda quincena de enero 2026 de forma gratuita Buenos Aires ofrece esta temporada una variada agenda de propuestas que reúnen y potencian los rasgos más emblemáticos de su identidad urbana.







Planes para hacer en CABA en 2026.

Buenos Aires despliega en verano una agenda cultural y recreativa al aire libre para vecinos y turistas.

Bajo “Verano en Buenos Aires” y el plan BA 24 horas, suma festivales, recitales y propuestas nocturnas.

Afters BA, festivales musicales, atardeceres en parques y actividades en el Parque de la Ciudad destacan en enero.

Plazas y espacios públicos ofrecen propuestas gratuitas para jóvenes, familias y niños en distintos barrios. Durante la temporada de verano, la Ciudad presenta una amplia agenda de propuestas pensadas tanto para vecinos como para turistas. La iniciativa combina la esencia urbana porteña con una programación diversa que incluye festivales, recitales y múltiples actividades culturales. Parques, plazas y anfiteatros se transforman en escenarios abiertos que funcionan como puntos de encuentro para vivir la cultura al aire libre.

Las actividades se desarrollan bajo el lema “Verano en Buenos Aires” y forman parte del plan BA 24 horas, una estrategia orientada a fortalecer la vida nocturna de la capital. El proyecto apunta a ofrecer un entorno más seguro y dinámico, con medidas como la ampliación de los horarios del transporte público y la incorporación de nuevas opciones recreativas, lo que permite sostener una agenda activa durante todo el día.

Quienes deseen organizar sus salidas con anticipación pueden consultar toda la información a través de las plataformas digitales oficiales de la Ciudad. En el sitio buenosaires.gob.ar/VeranoEnBuenosAires se encuentra el detalle completo de la programación, con fechas, horarios y ubicaciones de cada evento, facilitando el acceso a un verano cargado de propuestas culturales y entretenimiento para todos.

Qué podés hacer en Buenos Aires en la segunda quincena de enero 2026 Durante el verano, la Ciudad ofrece una agenda amplia y diversa de actividades culturales y recreativas pensadas para distintos públicos y momentos del día. Entre las propuestas se encuentran los Afters BA, encuentros que combinan gastronomía y música en zonas emblemáticas de distintos barrios porteños. Estos eventos se desarrollan los miércoles de enero, de 18 a 22, y están orientados a quienes buscan un espacio distendido para disfrutar después del trabajo, con ediciones en Chacarita, San Telmo y Belgrano.

La programación musical incluye festivales de gran convocatoria como el Billboard Summer Festival, que se realiza durante dos jornadas en el Parque Berlín, en los Bosques de Palermo. Con una grilla que recorre distintos géneros y reúne artistas emergentes y populares, el evento transforma el espacio verde en un polo musical al aire libre. Además, los parques y plazas de la Ciudad se convierten en escenarios para los llamados “Atardeceres”, una propuesta que suma música, baile, freestyle, gastronomía y actividades recreativas. Los sábados están pensados para un público joven, con DJs y bandas en vivo, mientras que los domingos ofrecen un perfil más familiar con folklore, peñas y karaoke, en distintos espacios verdes de barrios como Chacarita, Caballito y Colegiales.

Parque de la Ciudad Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires El Parque de la Ciudad se suma a la agenda como uno de los grandes puntos de encuentro del verano, con un predio de 23 hectáreas que ofrece juegos de agua, zonas de sombra y refresco, inflables, camas elásticas y actividades deportivas, además de un patio gastronómico. A esto se agregan las propuestas en anfiteatros reacondicionados, dirigidas a adolescentes de 13 a 17 años, que combinan danzas y músicas urbanas con jornadas temáticas inspiradas en el manga, el animé y la cultura pop asiática durante febrero. También se desarrollan iniciativas como Verano Joven BA, que une gastronomía, música en vivo y puestas de sol en la Costanera Norte, y Corrientes 24 horas, que transforma la avenida en un escenario nocturno con cine, milonga y música en vivo los sábados de enero y febrero. Por último, la Ciudad impulsa Verano en las Plazas, una programación que se despliega durante cinco semanas en distintos barrios y comunas. Todos los jueves y viernes, desde las 17, plazas y parques albergan actividades para niñas, niños y familias, con juegos, desafíos deportivos, talleres creativos, búsquedas del tesoro, artistas itinerantes y espectáculos al aire libre. De esta manera, el espacio público se consolida como un punto central del verano porteño, con propuestas gratuitas que acercan el arte, la cultura y la recreación a cada rincón de la Ciudad.