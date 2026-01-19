20 de enero de 2026 Inicio
Brutal golpiza a una arbitra en un partido de fútbol amateur

La joven fue atacada sobre el cierre de un encuentro que se disputó en la ciudad de Bahía Blanca.

Por
Un dirigente cercano relató que la joven vive un calvario. 

Un dirigente cercano relató que la joven vive un calvario. 

Un partido de fútbol amateur entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy de Bahía Blanca terminó en un escándalo que se viralizó en redes sociales por la brutal pelea generalizada que dejó dos personas heridas, entre ellas la árbitra del partido, Victoria Cruz de 20 años y el jugador Rodrigo Ortega, de 24. El hecho ocurrió durante un encuentro de eliminación directa y obligó a la intervención de efectivos de la Comisaría Primera.

laura lavega: el cierre de la agencia de discapacidad no es un reordenamiento, es un retroceso politico
Laura Lavega: "El cierre de la Agencia de Discapacidad no es un reordenamiento, es un retroceso político"

Según informaron medios locales, Ortega sufrió lesiones en la zona de la ingle y en la pierna izquierda, por lo que debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Penna para una evaluación médica más profunda. Por su parte, el director de la Escuela Arbitral de la Agrupación Independiente de Árbitros, Gustavo Ruíz Díaz informó que la joven arbitra se encuentra bien pero realizó una salvedad en cuanto a su estado emocional y anímico. “Hoy está triste, deprimida, y es lógico“, declaró.

Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales muestran el momento en el que la jueza fue tirada al suelo, en medio de corridas, empujones y gritos entre jugadores y allegados. Mientras la joven intentaba protegerse, un jugador de La Banda del Moy trató de resguardarla de los golpes, pero la situación se desbordó. Hasta el momento, no se pudo determinar quiénes fueron los autores de las agresiones y la investigación continúa para establecer responsabilidades.

Por su parte, uno de los equipos de fútbol involucrados en la agresión publicó un descargo en las redes sociales: “Solamente queremos pedir disculpas a la gente por lo ocurrido ayer en la Liga Potrero, que ante una mala acción se reaccionó. No vamos a buscar culpables ni decirles quién tuvo la culpa de lo ocurrido (sabemos qué pasó y hasta hubo una mujer quemada que intentaba separar pero no vamos a victimizarnos)”.

moy bahía blanca

En el mismo mensaje, la Banda del Moy agregó: “Nosotros vamos a hacernos cargo de lo nuestro y vamos a tomar medidas para que no vuelva a suceder, solo decirles que somos un equipo que venimos hace 10 años jugando y lamentablemente es la primera vez que pasa algo así. Volvemos a repetir, mil disculpas a la gente que fue a ver un partido de fútbol y terminó en lo que terminó."

