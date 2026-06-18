Estas son las escapadas cerca de Buenos Aires ideales para hacer con la familia en las vacaciones de invierno A pocos KM de CABA hay espacios recreativos para pasear en contacto con la naturaleza y tener experiencias divertidas el próximo receso escolar. Por Agregar C5N en









Estas son las actividades ideales para hacer con los chicos en la naturaleza estas vacaciones de invierno. Freepik

Las vacaciones de invierno son una oportunidad para hacer una escapada familiar sin alejarse demasiado de Buenos Aires. Existen propuestas que combinan naturaleza, actividades recreativas y opciones pensadas para los más chicos. Desde estancias y hoteles de campo hasta complejos en el Delta y destinos de playa, hay alternativas para distintos presupuestos. Muchos de estos lugares ofrecen espacios de juegos, granjas educativas y actividades para toda la familia. Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchas familias comienzan a buscar opciones para salir de la rutina y compartir algunos días de descanso sin necesidad de recorrer largas distancias. A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existen propuestas que combinan naturaleza, entretenimiento y actividades especialmente pensadas para los chicos, lo que las convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan una pausa durante el receso escolar.

Freepik. Entre las opciones más elegidas aparecen las estancias, los complejos ubicados en espacios naturales y los destinos que ofrecen actividades recreativas para todas las edades. La posibilidad de realizar una escapada corta también permite organizar el viaje sin una planificación demasiado extensa.

Qué escapadas son destacadas para hacer con niños en las vacaciones de invierno Uno de los destinos que suele captar la atención de las familias es Open Door, ubicado a unos 70 kilómetros de Buenos Aires. Allí se puede disfrutar de un día de campo o pasar la noche rodeado de espacios verdes, con propuestas que incluyen paseos a caballo, recorridos por la laguna y visitas a una granja. Además, cuenta con salón de juegos, plaza y actividades para los más chicos.

Otra alternativa cercana es el Delta de Tigre, donde la experiencia comienza con la navegación por los canales que caracterizan a la zona. Durante las vacaciones de invierno suelen organizarse actividades vinculadas a la exploración de la naturaleza, pensadas especialmente para los niños.

Tigre forma parte del Delta del Paraná. Para quienes prefieren combinar bosque y playa, Cariló sigue siendo una de las opciones más buscadas. A unos 362 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, ofrece la posibilidad de disfrutar del mar, realizar caminatas entre los bosques y participar de propuestas recreativas orientadas al público infantil.

También aparece Campana como una opción atractiva para una escapada rural corta. A apenas una hora de la Capital Federal, cuenta con amplios espacios verdes, una laguna y actividades recreativas para toda la familia, además de piscina cubierta climatizada y áreas deportivas. Por último, la localidad de Solís, en el partido de San Andrés de Giles, ofrece una experiencia de campo ideal para quienes buscan tranquilidad. Allí se encuentra la Estancia Don Pedro, donde los chicos pueden conocer animales, recorrer los espacios abiertos y disfrutar de un entorno pensado para el descanso familiar. La escapada a una hora y media de Buenos Aires para realizar un hermoso paseo costero.