Tesoro escondido: el castillo en Entre Ríos que inspiró "El Principito"

Rodeado de un entorno natural privilegiado, está ubicado en un predio natural de 98 hectáreas que deslumbra con sus selvas en galería, lomadas verdes y vistas únicas.

En el corazón de Concordia, Entre Ríos, se esconde uno de los rincones más fascinantes del litoral argentino: el Castillo de San Carlos , escenario de uno de los episodios más encantadores en la vida de Antoine de Saint-Exupéry, el aviador y escritor francés que dio vida a El Principito.

Este pueblo bonaerense es ideal para disfrutar de la gastronomía local y hacer una escapada de relax

Rodeado de un entorno natural privilegiado, el Parque San Carlos es un predio natural de 98 hectáreas que deslumbra con sus selvas en galería, lomadas verdes y vistas únicas hacia las islas de piedra de Salto Chico. Este paisaje, que cautiva tanto a locales como a visitantes, se consolidó con el paso de los años como un espacio clave para el turismo, la educación y la cultura en la región.

En el centro de este parque se alza el Castillo de San Carlos, construido en 1888 por Édouard Demachy, hijo de un acaudalado banquero francés. El imponente palacete, de 27 habitaciones, combinaba el lujo europeo con el paisaje entrerriano: mármoles, terciopelos, cristales y avanzados sistemas de calefacción y agua corriente para la época, lo convertían en una residencia única en la Argentina de fines del siglo XIX.

En 1929, el destino cruzó a Antoine de Saint-Exupéry con este escenario. Por entonces piloto de la compañía Aéropostale, el escritor debió realizar un aterrizaje de emergencia en una planicie cercana a Concordia tras una avería en su avión Latécoère 25.

Allí fue asistido por Suzanne y Edda Fuchs Valon, hijas de la familia francesa que habitaba el castillo. El encuentro, inesperado y profundamente humano, dejó una huella imborrable en el autor, quien quedó fascinado tanto por la calidez de las jóvenes —a quienes llamaría “las princesitas argentinas”— como por la belleza del entorno.

Con el paso del tiempo, muchos investigadores sostuvieron que aquella experiencia fue una de las fuentes de inspiración de El Principito. El historiador Eduardo Tisocco, especialista en la vida del escritor, afirma que “el entorno de ensoñación del lugar está presente en El Principito. Hay algo de esas islas, de esos cielos, en las páginas del libro”.

Años más tarde, en 1941, Saint-Exupéry le escribiría a su amigo, el cineasta Jean Renoir, sugiriéndole filmar una película en este escenario, al que definió como “el castillo de leyenda”.

De la ruina al renacer

Tras un incendio ocurrido en 1938 y décadas de abandono, el Castillo de San Carlos atravesó un largo período de deterioro. Sin embargo, en 2013, la Municipalidad de Concordia impulsó su recuperación, restaurándolo y poniéndolo en valor como patrimonio histórico y cultural.

“San Carlos es un hito de la memoria colectiva. Nos identifica más allá de las diferencias sociales, políticas o económicas. Es el sitio emblemático de Concordia, reconocido y querido por todos”, destaca Silvina Molina, licenciada en Turismo y jefa del Parque San Carlos.

Desde su reapertura, el predio recibe más de cincuenta mil visitantes al año, entre turistas nacionales e internacionales, funcionarios, embajadores, influencers y estudiantes.

Hoy, el Parque San Carlos no solo conserva su historia, sino que la transforma en experiencia. Visitas guiadas temáticas, teatralizaciones, títeres históricos y recorridos literarios inspirados en Saint-Exupéry permiten a los visitantes sumergirse en un relato donde la realidad y la fantasía se entrelazan.

Datos útiles

Ubicación

Concordia se encuentra a aproximadamente 430 km de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos. Forma parte de la región litoral y está rodeada por localidades como San Salvador, Federación y Colón, integrando la ruta del vino entrerriana.