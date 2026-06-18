Este pueblo bonaerense es ideal para disfrutar de la gastronomía local y hacer una escapada de relax A menos de 2 horas de CABA está Villars, el paraje rural de General Las Heras con restaurantes ideales para disfrutar del asado del domingo y conectar con el silencio del campo. Por Agregar C5N en









Este plan para pasar el día en el campo es perfecto para encontrar tranquilidad y asados generosos a pocas horas de CABA. Conoce la Provincia

Villars, en el partido de General Las Heras, se consolidó como uno de los destinos rurales más recomendados para una escapada de fin de semana. La localidad atrae visitantes por sus empanadas cortadas a cuchillo, sus platos de campo y su ambiente tranquilo. El pueblo también conserva una fuerte identidad vinculada a la historia ferroviaria de la provincia de Buenos Aires. Sus calles, espacios verdes y ritmo pausado lo convierten en una alternativa para quienes buscan desconectarse de la ciudad. Cada vez más personas eligen realizar escapadas cortas para alejarse por unas horas del movimiento de los grandes centros urbanos. En ese escenario, Villars se convirtió en una de las opciones más valoradas dentro de la provincia de Buenos Aires gracias a una propuesta que combina gastronomía, historia y tranquilidad en un entorno típicamente rural.

Santiago Lucchelli Ubicado en el partido de General Las Heras, este pueblo de poco más de mil habitantes mantiene muchas de las características que distinguen a las localidades del interior bonaerense. Sus calles con casi nada de tránsito, la vida comunitaria y los espacios abiertos invitan a bajar el ritmo y disfrutar de una jornada diferente sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Así es la escapada a Villars, el destino gastronómico destacado de Buenos Aires Uno de los principales atractivos de Villars es su propuesta gastronómica, que logró posicionar al pueblo como una referencia para quienes disfrutan de la cocina tradicional de campo. Entre los lugares más conocidos aparece Rosendo Asador de Campo, un establecimiento que ganó reconocimiento por sus empanadas de carne cortadas a cuchillo, consideradas por muchos visitantes como una parada obligada durante la visita.

La oferta culinaria incluye además carnes a las brasas, platos al disco, guisos, pastas caseras y postres elaborados de manera artesanal. La experiencia suele completarse con largas sobremesas y un ambiente que acompaña la propuesta gastronómica de la localidad. Otro de los espacios frecuentados por turistas es El Encuentro, un restaurante familiar que funciona principalmente durante los fines de semana y que mantiene recetas tradicionales de la cocina bonaerense.

Más allá de la gastronomía, Villars conserva una relación estrecha con el ferrocarril. La estación local, inaugurada en 1908 por la Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires, fue durante décadas uno de los principales motores del desarrollo de la zona. Actualmente, en ese edificio funciona el Museo Ferroviario Estación Villars, donde se exhiben fotografías, documentos y objetos que permiten conocer la historia del pueblo. Además, el regreso del servicio ferroviario en 2022 fue celebrado por los vecinos como un acontecimiento que volvió a conectar a la localidad con una parte central de su identidad.

Oscar Hernan Gauna