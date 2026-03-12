12 de marzo de 2026 Inicio
Conocé Córdoba: el refugio colonial para conocer en otoño 2026

Este enclave del norte cordobés mezcla patrimonio del siglo XVIII, tradición religiosa vinculada a la Virgen del Rosario y sabores típicos en un entorno que hace viajar a la época colonial

Villa Tulumba fue condecorado como uno de los pueblos más lindos del mundo por la Organización Mundial de Turismo (OMT) en la edición Best Tourism Villages 2024.
  • Villa Tulumba es una localidad del centro-norte de Córdoba a 150 kilómetros de la capital provincial y 820 kilómetros de Buenos Aires.

  • El pueblo fue condecorado como uno de los más lindos del mundo por la Organización Mundial de Turismo en la edición Best Tourism Villages 2024.

  • Entre sus atractivos destacan el casco histórico considerado "museo a cielo abierto", las famosas "cuatro esquinas" que inspiraron a múltiples artistas, las casas de la familia Reynafé vinculadas al asesinato de Facundo Quiroga en 1835, y la iglesia Nuestra Señora del Rosario de 1881 con tabernáculo barroco jesuítico del siglo XVII.

  • El pueblo representó un centro neurálgico para "El Camino Real" que unía localidades, poblaciones, estancias y postas, destacándose además por su gastronomía con colaciones caseras, empanadas de hojaldre y chivito asado.

Entre calles empedradas, farolas y antiguas casonas del siglo XVIII y XIX, Villa Tulumba es un "museo a cielo abierto" detenido en el tiempo. Recorrer sus calles es un pasaporte al pasado reflejando la época de las colonias. Se trata de uno de los pueblos más antiguos de Córdoba que da la sensación de haberse detenido en el tiempo, con sus orígenes en antiguas estancias concedidas como merced a los primeros conquistadores españoles.

Villa Tulumba fue condecorado como uno de los pueblos más lindos del mundo por la Organización Mundial de Turismo (OMT) en la edición Best Tourism Villages 2024, la cual reconoce los destinos rurales donde el turismo se adoptó como herramienta para el crecimiento sostenible y preservación del patrimonio cultural y natural. Ya había sido reconocido previamente como "Pueblo Auténtico" en 2017 y "Poblado Histórico Nacional" en 2022. Representó un centro neurálgico para lo que fue "El Camino Real", vía que cumplía la función de unir localidades, poblaciones, estancias y postas donde se producía intercambio de productos y servicios como el correo.

En el corazón del casco histórico se encuentran las Cuatro Esquinas, uno de los puntos más pintorescos que sirvió de inspiración para las obras de múltiples artistas, siendo imposible no pararse un momento e imaginar el paso de carretas y caballos, o las damas y caballeros vestidos de época. Luego se puede continuar por la Calle Real hasta la casa de la familia Reynafé, una de las más influyentes del país, autores intelectuales del asesinato del caudillo riojano Facundo Quiroga en 1835. En este recorrido, no puede quedar fuera la exquisita gastronomía con colaciones caseras, empanadas de hojaldre y chivito asado, favoritos de turistas y locales.

VILLA TULUMBA-

Dónde queda Villa Tulumba

Villa Tulumba es una localidad y municipio del centro-norte de la provincia de Córdoba, cabecera del departamento Tulumba. Se encuentra a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 820 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Este pueblo con alrededor de 3.200 habitantes y más de 400 años de antigüedad todavía conserva su identidad colonial con calles empedradas, farolas añejas y casonas de adobe de los siglos XVIII y XIX que lo convierten en un verdadero museo a cielo abierto.

Qué puedo hacer en Villa Tulumba

Las experiencias disponibles en este pueblo colonial reconocido mundialmente permite vivir una experiencia ligada a la historia, arquitectura, religión y gastronomía:

  • Recorrer el casco histórico de Villa Tulumba de punta a punta, verdadera joya arquitectónica y cultural cuya arquitectura se remonta a la época colonial
  • Contemplar las antiguas casonas de adobe de los siglos XVIII y XIX que conservan la identidad colonial
  • Visitar las famosas "cuatro esquinas", uno de los puntos más pintorescos que sirvió de inspiración para las obras de múltiples artistas
  • Continuar por la Calle Real hasta las casas de la familia Reynafé, una de las más influyentes del país
  • Conocer la casa en Los Manantiales donde vivió don Guillermo Reynafé, padre de los políticos y militares involucrados en la tragedia de Barranca Yaco
  • Aprender sobre la historia del asesinato del caudillo riojano Facundo Quiroga en 1835 vinculada a la familia Reynafé
  • Visitar la iglesia Nuestra Señora del Rosario construida en 1881, considerada una de las más imponentes de la provincia de Córdoba
  • Contemplar la imagen de la Virgen del Rosario tallada en madera consagrada en 1650 por el portugués Antonio Ataide, conservada en perfecto estado
  • Admirar el antiguo tabernáculo barroco de arte jesuítico del siglo XVII tallado en madera de cedro y pintado en hojas de oro por los guaraníes de las misiones
  • Conocer el Cristo articulado con rasgos mestizos que data del 1800, realizado probablemente por un descendiente de los sanavirones
  • Degustar la exquisita gastronomía local con colaciones caseras tradicionales
  • Probar las empanadas de hojaldre, favoritas de turistas y locales
  • Recorrer los sitios que formaban parte del antiguo Camino Real que unía localidades, poblaciones, estancias y postas
Villa tulumba

Cómo llegar a Villa Tulumba

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires el viaje en auto se realiza tomando la Ruta Nacional 9 y Autopista Córdoba-Rosario, en un trayecto de aproximadamente entre 9 y 10 horas recorriendo 820 kilómetros. Otras opciones son viajar en micro de larga distancia o avión hasta Córdoba capital, ubicada a 150 kilómetros del pueblo, y desde ese lugar trasladarse hasta Villa Tulumba para descubrir este refugio del pasado colonial del norte cordobés.

