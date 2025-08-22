Está a una hora de Buenos Aires y es ideal para conocerlo en una escapada de fin de semana

Qué actividades se pueden hacer en este bello pueblo cercano a Buenos Aires. SANANTONIODEARECO.COM

Cuando la rutina agota, es inevitable querer hacer una escapada de fin de semana. Esto le ocurre a miles de argentinos, que se encuentran inmersos en su trabajo y sus obligaciones del día a día, y les encantaría poder desconectarse del bullicio del territorio porteño. Afortunadamente, existen diversos sitios cercanos a la Ciudad de Buenos Aires que son ideales para pasar un buen rato.

Uno de ellos es Villa Lía, un pequeño pueblo rural que combina historia, tranquilidad y una rica oferta gastronómica. Con calles adoquinadas y construcciones coloniales, parece un sitio detenido en el tiempo, y transporta a los visitantes a otra época con sus capillas y antiguos almacenes.

En esta localidad se mantienen las tradiciones gauchas, y se respira un ambiente silencioso, ideal para un buen descanso. La oferta de alojamiento del pueblo es variada, desde hoteles boutique hasta estancias tradicionales, en los que se ofrecen actividades y servicios adicionales.

Villa Lía el pueblo para situarse en la década del 30 El lugar ideal para despejarse y hacer turismo Municipalidad de San Antonio de Areco. Dónde queda Villa Lía Villa Lía es un pueblo del partido de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se ubica a 127 km de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con casi 1200 habitantes.

Qué puedo hacer en Villa Lía Se pueden llevar a cabo diferentes actividades durante una visita a Villa Lía: