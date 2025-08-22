Está a una hora de Buenos Aires y es ideal para conocerlo en una escapada de fin de semana

Cuando la rutina agota, es inevitable querer hacer una escapada de fin de semana. Esto le ocurre a miles de argentinos, que se encuentran inmersos en su trabajo y sus obligaciones del día a día, y les encantaría poder desconectarse del bullicio del territorio porteño. Afortunadamente, existen diversos sitios cercanos a la Ciudad de Buenos Aires que son ideales para pasar un buen rato.
Uno de ellos es Villa Lía, un pequeño pueblo rural que combina historia, tranquilidad y una rica oferta gastronómica. Con calles adoquinadas y construcciones coloniales, parece un sitio detenido en el tiempo, y transporta a los visitantes a otra época con sus capillas y antiguos almacenes.
En esta localidad se mantienen las tradiciones gauchas, y se respira un ambiente silencioso, ideal para un buen descanso. La oferta de alojamiento del pueblo es variada, desde hoteles boutique hasta estancias tradicionales, en los que se ofrecen actividades y servicios adicionales.
Dónde queda Villa Lía
Villa Lía es un pueblo del partido de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se ubica a 127 km de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con casi 1200 habitantes.
Qué puedo hacer en Villa Lía
Se pueden llevar a cabo diferentes actividades durante una visita a Villa Lía:
- Recorrer sus calles con historia: sus adoquines y edificaciones coloniales reflejan la influencia de los inmigrantes europeos que poblaron la zona.
- Visitar la Capilla San José: ubicada en la Plaza José Hernández y construida en 1929, es uno de los puntos más emblemáticos del pueblo.
- Explorar el Museo y Centro Cultural "Los Rostros de la Pampa": un espacio que narra la historia de la región y la herencia cultural de sus primeros habitantes.
- Conocer los Almacenes de Ramos Generales: sitios como los almacenes de Pascual y Caunedo conservan su esencia histórica, recordando la importancia de estos comercios en la vida social del pueblo.
- Disfrutar de la gastronomía local: los restaurantes ofrecen platos típicos como asado, empanadas y guisos, ideales para quienes buscan una experiencia culinaria auténtica.
- Celebraciones: Durante todo el año se celebran diversas fiestas y eventos que mantienen viva esta cultura, como la Fiesta de la Flor, el Festival de la Guitarra y el Encuentro de Tropillas.
Cómo llegar a Villa Lía
Para acceder a este destino desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la Ruta Nacional 8 en dirección a San Antonio de Areco. Luego, al llegar a la Ruta Provincial 41, se debe girar en dirección a Baradero y recorrer aproximadamente 18 kilómetros hasta llegar a Villa Lía.