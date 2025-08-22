22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Está a una hora de Buenos Aires y es ideal para conocerlo en una escapada de fin de semana

Ubicado en la Provincia, este pueblo mantiene sus tradiciones y ofrece un entorno ideal para el descanso.

Por
Qué actividades se pueden hacer en este bello pueblo cercano a Buenos Aires.

Qué actividades se pueden hacer en este bello pueblo cercano a Buenos Aires.

SANANTONIODEARECO.COM

Cuando la rutina agota, es inevitable querer hacer una escapada de fin de semana. Esto le ocurre a miles de argentinos, que se encuentran inmersos en su trabajo y sus obligaciones del día a día, y les encantaría poder desconectarse del bullicio del territorio porteño. Afortunadamente, existen diversos sitios cercanos a la Ciudad de Buenos Aires que son ideales para pasar un buen rato.

Uno de los pueblos rodeados de sierras.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el pueblito escondido que enamora con su naturaleza y tranquilidad

Uno de ellos es Villa Lía, un pequeño pueblo rural que combina historia, tranquilidad y una rica oferta gastronómica. Con calles adoquinadas y construcciones coloniales, parece un sitio detenido en el tiempo, y transporta a los visitantes a otra época con sus capillas y antiguos almacenes.

En esta localidad se mantienen las tradiciones gauchas, y se respira un ambiente silencioso, ideal para un buen descanso. La oferta de alojamiento del pueblo es variada, desde hoteles boutique hasta estancias tradicionales, en los que se ofrecen actividades y servicios adicionales.

Villa Lía el pueblo para situarse en la década del 30
El lugar ideal para despejarse y hacer turismo

El lugar ideal para despejarse y hacer turismo

Dónde queda Villa Lía

Villa Lía es un pueblo del partido de San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se ubica a 127 km de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con casi 1200 habitantes.

Qué puedo hacer en Villa Lía

Se pueden llevar a cabo diferentes actividades durante una visita a Villa Lía:

  • Recorrer sus calles con historia: sus adoquines y edificaciones coloniales reflejan la influencia de los inmigrantes europeos que poblaron la zona.
  • Visitar la Capilla San José: ubicada en la Plaza José Hernández y construida en 1929, es uno de los puntos más emblemáticos del pueblo.
  • Explorar el Museo y Centro Cultural "Los Rostros de la Pampa": un espacio que narra la historia de la región y la herencia cultural de sus primeros habitantes.
  • Conocer los Almacenes de Ramos Generales: sitios como los almacenes de Pascual y Caunedo conservan su esencia histórica, recordando la importancia de estos comercios en la vida social del pueblo.
  • Disfrutar de la gastronomía local: los restaurantes ofrecen platos típicos como asado, empanadas y guisos, ideales para quienes buscan una experiencia culinaria auténtica.
  • Celebraciones: Durante todo el año se celebran diversas fiestas y eventos que mantienen viva esta cultura, como la Fiesta de la Flor, el Festival de la Guitarra y el Encuentro de Tropillas.
VILLA LIA-

Cómo llegar a Villa Lía

Para acceder a este destino desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la Ruta Nacional 8 en dirección a San Antonio de Areco. Luego, al llegar a la Ruta Provincial 41, se debe girar en dirección a Baradero y recorrer aproximadamente 18 kilómetros hasta llegar a Villa Lía.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué se va a ofrecer en esta nueva edición de Cafecito BA.

Qué hacer en Buenos Aires el 23 y 24 de agosto: el evento con amplia variedad de café a $3.000

General Daniel Cerri combina historia, naturaleza y arquitectura, consolidándose como un destino de turismo destacado en Argentina.

Turismo en Argentina: el bello pueblito escondido que tiene mucho verde e historia

Qué actividadesse llevarán a cabo en este festival.

Qué hacer gratis en Buenos Aires: el festival de tango que no te podés perder hasta el 2 de septiembre

Cuando cerró la estación de tren, esta localidad de Salta fue desapareciendo hasta transformarse en un pueblo fantasma.

Viajar a Salta: el pueblo que quedó olvidado pero que es precioso

En San Luis hay un pueblo que no solo impacta por la belleza, sino también por la cantidad de oro que la rodea.

Turismo en Argentina: el pueblito donde hay "pepitas" de oro en el agua

Cómo llegar a este bello pueblo cercano a Buenos Aires.

Escapada de Buenos Aires: el pueblito oculto que te lleva a un viaje al pasado

Rating Cero

Esta película sueca causa furor en Netflix.
play

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

La producción logra equilibrar momentos de humor con secuencias de alta tensión emocional.
play

Está en Netflix y es una serie buenísima: tiene mucho romance y te atrapa

La Voz Argentina le saca poder al jurado.

La Voz cambia: el golpe de efecto que impactará a Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda!

Michael Jackson.

La impresionante transformación de Michael Jackson: así se veía antes de los retoques

Thunderbolts, es la aventura protagonizada por Florence Pugh sufrió un injusto fracaso en cines. Ahora tiene una nueva oportunidad de triunfar, pues acaba de anunciarse que se estrenará en Disney+ el 27 de agosto de 2025.

Uno de los últimos estrenos de Marvel llega al streaming con buenas críticas: de cuál se trata

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

La Voz Argentina sufrirá cambios drásticos en los próximos días: qué decisión tomó Telefe

últimas noticias

play

El ministro de Interior de Chile aseguró que los dos hinchas internados "están fuera de riesgo"

Hace 16 minutos
play
Esta película sueca causa furor en Netflix.

De estudiante a criminal: la película de Netflix que tiene adrenalina de principio a fin

Hace 21 minutos
play

Tras el allanamiento por la causa de las coimas, largas filas en ANDIS para recibir una pensión

Hace 28 minutos
Con esta opción no va a ser necesario depender de efectivo ni pasar por casas de cambio.

Asi funciona Bolsillo CLP, la billetera virtual que se puede utilizar en Chile

Hace 35 minutos
Cada vez más personas recurren a la tecnología para relacionarse.

Adiós a Tinder: la nueva app que pocos conocen y le compite de igual a igual

Hace 36 minutos