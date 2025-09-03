Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: qué debés saber antes de implementarla Los hábitos de belleza de la famosa actriz que generaron tendencia: tips, consejos y secretos estéticos. Por







La rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: la reconocida actriz y empresaria, compartió con sus seguidores su hábito de cuidado facial.

Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: la reconocida actriz y empresaria, compartió con sus seguidores su hábito de cuidado facial, destacando productos de su propia línea. Su enfoque se centra en la hidratación, la protección solar y el uso de herramientas como el gua sha para mejorar la circulación, ¿qué debés saber antes de implementarla?

Si buscas una rutina enfocada en la hidratación y protección solar, la rutina de la influencer puede ser una excelente opción. Sin embargo, recordá que cada persona es única, por lo que es fundamental adaptar cualquier rutina a tus necesidades específicas.

Antes de adoptar el consejo de Alba, es importante considerar tu tipo de epidermis y posibles alergias a los ingredientes. Si tienes piel sensible, realiza una prueba de parche antes de usar nuevos productos. Además, consulta con un dermatólogo si tienes condiciones específicas de la dermis.

Embed - Jessica Alba’s Self-Care Beauty Routine | My Beauty Tips | British Vogue Cómo es la rutina de skincare de Jessica Alba y qué saber si la querés llevar a cabo La rutina de Alba comienza con una limpieza suave utilizando el Calm On Foaming Cream Cleanser, que contiene ácido hialurónico para hidratar la piel. Luego, aplica un tónico calmante y un suero con vitamina C para iluminar el rostro. La hidratación es clave en su rutina, por lo que utiliza una crema facial ligera y un aceite nutritivo para sellar la humedad. No olvida el protector solar, esencial para proteger el rostro de los daños solares.