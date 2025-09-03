Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: qué debés saber antes de implementarla

Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: la reconocida actriz y empresaria, compartió con sus seguidores su hábito de cuidado facial, destacando productos de su propia línea. Su enfoque se centra en la hidratación, la protección solar y el uso de herramientas como el gua sha para mejorar la circulación, ¿qué debés saber antes de implementarla?
Si buscas una rutina enfocada en la hidratación y protección solar, la rutina de la influencer puede ser una excelente opción. Sin embargo, recordá que cada persona es única, por lo que es fundamental adaptar cualquier rutina a tus necesidades específicas.
Antes de adoptar el consejo de Alba, es importante considerar tu tipo de epidermis y posibles alergias a los ingredientes. Si tienes piel sensible, realiza una prueba de parche antes de usar nuevos productos. Además, consulta con un dermatólogo si tienes condiciones específicas de la dermis.
Cómo es la rutina de skincare de Jessica Alba y qué saber si la querés llevar a cabo
La rutina de Alba comienza con una limpieza suave utilizando el Calm On Foaming Cream Cleanser, que contiene ácido hialurónico para hidratar la piel. Luego, aplica un tónico calmante y un suero con vitamina C para iluminar el rostro. La hidratación es clave en su rutina, por lo que utiliza una crema facial ligera y un aceite nutritivo para sellar la humedad. No olvida el protector solar, esencial para proteger el rostro de los daños solares.
¿Dónde conseguir los productos? Los productos de Honest Beauty están disponibles en línea a través de su sitio web oficial y en tiendas selectas. Algunos productos también pueden encontrarse en tiendas físicas especializadas en cosmética natural.