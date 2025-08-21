21 de agosto de 2025 Inicio
Qué es la Hiperemia facial, la nueva moda para lucir la piel como nunca antes

Una técnica que activa la circulación mejora la absorción de activos. El enrojecimiento leve se convierte en un aliado de la estética.

Su éxito se encuentra en combinar sencillez con resultados visibles.

El mundo de la estética no deja de incorporar nuevas tendencias que buscan mejorar la salud y apariencia de la piel. Una de las prácticas que está generando mayor interés es la llamada hiperemia facial, un procedimiento que aprovecha el enrojecimiento controlado de la piel para optimizar la absorción de cremas y potenciar los resultados de los tratamientos.

¿Cómo hacer para que tu piel luzca de la mejor manera en cualquier momento del año?.
Efecto cara lavada: cómo hacer para que tu piel luzca de la mejor manera en cualquier momento del año

La creciente popularidad de esta técnica responde a un objetivo claro: conseguir que los productos cosméticos penetren mejor y actúen con mayor eficacia. Expertas en belleza aseguran que la hiperemia, al aumentar el flujo sanguíneo en el rostro, facilita que los principios activos lleguen de manera más directa al riego sanguíneo, lo que permite conseguir una piel más receptiva y revitalizada.

Con masajes manuales, tecnología específica o técnicas complementarias, la hiperemia facial se convierte en una muy buena opción que se puede desarrollar tanto en cabinas profesionales como en rutinas de cuidado en casa. Su éxito se encuentra en combinar sencillez con resultados visibles, lo que explica por qué se convirtió en tendencia dentro del universo del cuidado de la piel.

Hiperemia facial belleza

De qué se trata la Hiperemia facial, la nueva tendencia en belleza

La hiperemia facial consiste en provocar un aumento de la circulación sanguínea en la piel del rostro, generando un leve enrojecimiento que, lejos de ser negativo, prepara la epidermis para aprovechar mejor los tratamientos aplicados. Según especialistas en antiaging, luego de limpiar y preparar la piel, se recurre a masajes de pellizqueo u otros movimientos que estimulan esta afluencia sanguínea, favoreciendo que los activos penetren con mayor facilidad.

El efecto calor es muy importante, ya que al aumentar la temperatura de la piel, esta se vuelve más permeable, lo que permite que fórmulas con moléculas pequeñas, como las contenidas en liposomas, exosomas o nanosfera, logren una absorción más profunda. No obstante, expertas aclaran que esta técnica no sustituye a procedimientos como el microneedling o la mesoterapia, aunque sí aporta beneficios visibles cuando se utiliza de manera constante.

Hiperemia facial belleza

Además del trabajo manual, la aparatología estética también se sirve de la hiperemia para obtener resultados. Existen dispositivos que estimulan el colágeno activando fibroblastos o que ayudan a inhibir enzimas relacionadas con la aparición de manchas. En algunos casos, como con la técnica LPG, el aumento de la circulación arterial, venosa y linfática genera efectos de drenaje, firmeza y mejora de la textura cutánea, logrando un enrojecimiento localizado que confirma la activación del tejido.

Para quienes prefieren rutinas caseras, el automasaje es una alternativa fácil y efectiva. Movimientos ascendentes desde el cuello hacia la frente, combinando deslizamientos, toques suaves y pellizqueos, favorecen la vasodilatación y aumentan la receptividad de la piel. Por otro lado, los profesionales advierten que debe hacerse con cuidado, ya que un masaje mal realizado puede afectar la firmeza del tejido.

Los especialistas recomiendan realizar ciclos de varias aplicaciones, por ejemplo, unas diez en el caso de LPG, para potenciar al máximo los beneficios de esta práctica, que ya se afianza como un secreto de belleza buscado por quienes desean una piel más luminosa.

