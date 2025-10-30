30 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Esta playa norteña de Brasil tiene precios bajos y te hará disfrutar del verano de una manera especial: cuál es

Los viajeros que buscan autenticidad encuentran aquí el equilibrio justo entre naturaleza, cultura y hospitalidad.

Por
Los detalles sobre el turismo en Brasil que no podés pasar por alto

Los detalles sobre el turismo en Brasil que no podés pasar por alto

Expedia.com.ar
  • Este destino destaca por sus playas de aguas cálidas y arenas finas, como Apaga Fogo, Praia d’Ajuda y Parracho, cada una con su propio estilo.
  • Además de sus paisajes, ofrece una rica propuesta cultural con galerías, teatro, festivales y una gastronomía variada que combina sabores locales e internacionales.
  • Su ambiente tranquilo y bohemio, junto con precios accesibles, lo convierten en un destino ideal para disfrutar tanto del descanso como de la vida nocturna.
  • Llegar forma parte del encanto: se accede volando a Porto Seguro, cruzando el río Buranhém en ferry y continuando por la ruta BA-986, en un trayecto total de unos 40 minutos.
Conocé más sobre el paseo en subte ideal para quienes hacen Turismo por la ciudad porteña
Te puede interesar:

Cómo es el paseo del Subte A que te hará viajar a una época clásica de Buenos Aires

Brasil vuelve a posicionarse como uno de los destinos favoritos para quienes buscan disfrutar del verano sin gastar de más. Entre sus playas paradisíacas, hay una en el norte del país que destaca no solo por su belleza natural, sino también por ofrecer precios accesibles y un ambiente ideal para el turismo.

Con aguas turquesas y una energía relajada que invita a desconectarse, este destino se presenta como una alternativa perfecta frente a los lugares más concurridos del país. Este rincón costero promete una experiencia distinta, combinando paisajes de ensueño con la calidez típica del nordeste brasileño.

Cuál es la playa del norte de Brasil que tiene buenos precios para visitar

Arraial d'Ajuda, Brasil

Arraial d’Ajuda está ubicado en el estado de Bahía, en el nordeste de Brasil, y se encuentra a tan solo 7,5 kilómetros de Porto Seguro, aunque ambas localidades están separadas por el río Buranhém.

Su mayor atractivo son las playas de aguas cálidas y arena fina, cada una con su propio ambiente: Apaga Fogo, perfecta para familias por sus piscinas naturales cuando baja la marea; Praia d’Ajuda, con bares y un ambiente animado junto al mar; y Parracho, punto de encuentro nocturno con fiestas, DJs y espectáculos en vivo.

Pero Arraial no es solo sol y playa. El pueblo también ofrece una propuesta cultural diversa, con galerías de arte, espacios teatrales, centros culturales y un festival de cine que atrae visitantes cada año. La gastronomía es otro de sus encantos: se puede disfrutar desde la tradicional moqueca bahiana hasta platos internacionales, en un entorno relajado y a precios accesibles. Esa combinación de cultura, sabor y paisajes naturales lo convierte en un destino encantador y versátil.

Una de las razones por las que muchos viajeros lo consideran especial es su acceso particular. No se llega de forma directa, y eso le otorga un aire más exclusivo.

La manera más sencilla es volar hasta Porto Seguro y tomar el ferry que cruza el río Buranhém. Luego, solo resta seguir por la ruta BA-986. El recorrido completo lleva unos 40 minutos y forma parte de la experiencia: cruzar el río, dejar atrás el bullicio y sumergirse en el ritmo tranquilo de Arraial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Córdoba hay una cueva con una historia intrigante para descubrir y hacer trekking.

Viajar a Córdoba: la cueva mágica para disfrutar el paisaje y hacer senderismo

En sus playas, el viento sopla con fuerza casi todo el año.

Este destino del norte de Brasil tiene playas y una naturaleza ideal para hacer deportes extremos: cómo llegar

Es un destino de referencia global junto con Maimará de Jujuy.

Turismo en Argentina: el pueblo correntino que fue destacado a nivel mundial

De qué se trata este enigmático sitio en Salta.

Viajar a Salta: el ovnipuerto creado para recibir extraterrestes

A pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar de las Pampas se consolida como un destino ideal para descansar en contacto con la naturaleza.

La escapada de Buenos Aires a una playa en medio del bosque: ideal para ir en noviembre 2025

Su nombre proviene de la palabra española alcázar.

Turismo en Argentina: el cerro poco conocido que es una verdadera maravilla

Rating Cero

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Una producción de Netflix que no te podés perder.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una de las series del año

Nicki Nicole mostró un cambio de look que simboliza una etapa de renovación.

La impresionante transformación de Nicki Nicole en medio de su romance con Lamine Yamal

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

últimas noticias

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado en el Congreso Nacional estipula que los fondos para educación aumenten entre 4,4% y 8% en términos reales, dependiendo de la inflación proyectada. 

Presupuesto 2026 en educación: por tercer año consecutivo, se destinará menos del 1% del PBI

Hace 13 minutos
La tendencia minimalista combina elegancia y comodidad sin necesidad de brillos ni adornos excesivos.

Adiós a la ropa con brillos: así es la tendencia que se robará las miradas para recibir el Año Nuevo 2026

Hace 16 minutos
Los detalles sobre el turismo en Brasil que no podés pasar por alto

Esta playa norteña de Brasil tiene precios bajos y te hará disfrutar del verano de una manera especial: cuál es

Hace 17 minutos
La causa pasará al fuero federal.

Triple femicidio en Florencio Varela: la causa pasará a la Justicia Federal

Hace 25 minutos
Ahora, “Curiosidad alimentaria” es un éxito, y el reconocimiento en las redes le ha permitido difundir más información en distintos medios de comunicación.

Por qué no debés guardar las sobras del asado en el horno

Hace 29 minutos