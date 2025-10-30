Cómo es el paseo del Subte A que te hará viajar a una época clásica de Buenos Aires

Brasil vuelve a posicionarse como uno de los destinos favoritos para quienes buscan disfrutar del verano sin gastar de más. Entre sus playas paradisíacas , hay una en el norte del país que destaca no solo por su belleza natural, sino también por ofrecer precios accesibles y un ambiente ideal para el turismo .

Con aguas turquesas y una energía relajada que invita a desconectarse, este destino se presenta como una alternativa perfecta frente a los lugares más concurridos del país. Este rincón costero promete una experiencia distinta, combinando paisajes de ensueño con la calidez típica del nordeste brasileño.

Arraial d’Ajuda está ubicado en el estado de Bahía , en el nordeste de Brasil, y se encuentra a tan solo 7,5 kilómetros de Porto Seguro, aunque ambas localidades están separadas por el río Buranhém.

Su mayor atractivo son las playas de aguas cálidas y arena fina, cada una con su propio ambiente: Apaga Fogo, perfecta para familias por sus piscinas naturales cuando baja la marea; Praia d’Ajuda, con bares y un ambiente animado junto al mar; y Parracho, punto de encuentro nocturno con fiestas, DJs y espectáculos en vivo.

Pero Arraial no es solo sol y playa. El pueblo también ofrece una propuesta cultural diversa, con galerías de arte, espacios teatrales, centros culturales y un festival de cine que atrae visitantes cada año. La gastronomía es otro de sus encantos: se puede disfrutar desde la tradicional moqueca bahiana hasta platos internacionales, en un entorno relajado y a precios accesibles. Esa combinación de cultura, sabor y paisajes naturales lo convierte en un destino encantador y versátil.

Una de las razones por las que muchos viajeros lo consideran especial es su acceso particular. No se llega de forma directa, y eso le otorga un aire más exclusivo.

La manera más sencilla es volar hasta Porto Seguro y tomar el ferry que cruza el río Buranhém. Luego, solo resta seguir por la ruta BA-986. El recorrido completo lleva unos 40 minutos y forma parte de la experiencia: cruzar el río, dejar atrás el bullicio y sumergirse en el ritmo tranquilo de Arraial.