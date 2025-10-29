Turismo en Argentina: el pueblo correntino que fue destacado a nivel mundial

Su población participa activamente en la gestión turística guiando excursiones, ofreciendo hospedaje familiar y difundiendo la cultura guaraní y las tradiciones locales.

Colonia Carlos Pellegrini, un pequeño pueblo correntino de tan solo 1.200 habitantes enclavado a orillas de la Laguna Iberá en el corazón de los Esteros del Iberá, fue distinguido por ONU Turismo como uno de los Mejores Pueblos Rurales del Mundo 2025 dentro del programa Best Tourism Villages. Este reconocimiento internacional destaca el equilibrio entre turismo, naturaleza y cultura local que logró esta comunidad argentina, posicionándola como un modelo de desarrollo sustentable gracias a su forma de conservar el ambiente y el bienestar comunitario

El galardón recibido el 17 de octubre en Huzhou, China, premia especialmente a destinos que promueven un crecimiento inclusivo, generan empleo local y preservan los ecosistemas naturales, características que definen a Carlos Pellegrini.

Fundado oficialmente el 29 de noviembre de 1923 aunque con orígenes anteriores como asentamiento de cazadores, este poblado se consolidó en los últimos años como epicentro del ecoturismo nacional gracias a su riqueza natural reconocida internacionalmente, famosa por la abundancia y fácil avistaje de aves y vida silvestre a escasos metros de distancia.

Su población participa activamente en la gestión turística guiando excursiones, ofreciendo hospedaje familiar y difundiendo la cultura guaraní y las tradiciones locales. Recorrer sus calles de arena y casas de barro da la sensación de volver atrás en el tiempo, como una pintura viviente donde actualmente un 90% de la población depende del ecoturismo, combinando observación de fauna silvestre, gastronomía típica guaraní y hospitalidad rural en el principal acceso a uno de los humedales más relevantes de Sudamérica.

Pellegrini, Corrientes Wikipedia

Dónde queda Carlos Pellegrini, Corrientes

Colonia Carlos Pellegrini se encuentra en el centro de la provincia de Corrientes, enclavada a orillas de la Laguna Iberá en el corazón de los Esteros del Iberá, uno de los humedales más relevantes de Sudamérica. Este pequeño pueblo está ubicado a 120 kilómetros de la ciudad de Mercedes, a 200 kilómetros de Posadas y a 360 kilómetros de la ciudad capital de la provincia de Corrientes.

El poblado se asienta como puerta de entrada al Parque Nacional y Provincial Iberá, en tierras que originalmente pertenecieron al estanciero y ex gobernador provincial Juan Ramón Vidal, quien en la década de 1910 decidió donarlas para el asentamiento de nuevos núcleos humanos.

El pueblo, que recibió su nombre en honor al presidente nacional Carlos Pellegrini, se caracteriza por su amanzanamiento habitual en damero y por estar rodeado de esteros, pastizales, montes y costas que conforman un ecosistema único de extraordinaria biodiversidad.

Qué puedo hacer en Carlos Pellegrini, Corrientes

Carlos Pellegrini ofrece una amplia variedad de actividades centradas en el ecoturismo y la naturaleza:

Realizar excursiones en lancha por la Laguna Iberá para observar de cerca la fauna silvestre en su ambiente natural.

Disfrutar de paseos en kayak navegando por las aguas tranquilas de los esteros rodeados de vegetación de agua.

Participar en safaris nocturnos para observar especies que desarrollan su actividad durante la noche, como yacarés y otras especies nocturnas.

Realizar cabalgatas por los caminos rurales y senderos que atraviesan los diferentes ambientes del Iberá.

Practicar avistaje de aves en uno de los destinos más reconocidos internacionalmente para observar la abundante fauna de los humedales.

Recorrer los diversos senderos del Parque Nacional y Provincial Iberá que permiten apreciar diferentes ambientes naturales como pastizales, montes y costas de estero.

Observar fauna silvestre a escasos metros de distancia, incluyendo especies que fueron repobladas gracias a la política conservacionista provincial desde 1983.

Alojarse en posadas, alojamientos rurales y hosterías con servicios de alta calidad hotelera y variados precios que reflejan la hospitalidad pellegrinense.

Degustar la gastronomía de origen guaraní con platos típicos como Mbaipy, Chipa So`o, Chipa Mboka y Mbejú.

Disfrutar de espectáculos de chamamé, la danza típica declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Caminar por las callecitas de arena del pueblo entre casas de barro que mantienen la arquitectura tradicional correntina.

Conocer la historia local visitando el antiguo embarcadero donde se conserva semi hundida la balsa a vapor holandesa que llegó en 1914.

Participar en tours guiados por habitantes locales que comparten sus conocimientos sobre la cultura guaraní y las tradiciones de la región.

Fotografiar la laguna Iberá desde diferentes perspectivas y en distintos momentos del día para capturar la riqueza del paisaje.

Pellegrini, Corrientes Parque Iberá

Cómo llegar a Carlos Pellegrini, Corrientes

Para llegar a Colonia Carlos Pellegrini desde la ciudad capital de Corrientes se deben recorrer 360 kilómetros. Todos los trayectos son accesibles por rutas provinciales que conducen al corazón de los Esteros del Iberá. El acceso es por vía terrestre en auto atravesando el Puente Bailey construido en la década de 1970.

El camino hacia Carlos Pellegrini permite apreciar el paisaje de los esteros correntinos hasta llegar a este pueblo que, a pesar de haber estado aislado durante décadas, cuenta actualmente con excelente infraestructura turística y vías de acceso que facilitan la llegada de visitantes nacionales e internacionales atraídos por su reconocimiento como uno de los Mejores Pueblos Rurales del Mundo.