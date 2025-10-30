30 de octubre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el destino con un río atrapado entre las piedras para disfrutar el verano

En San Luis, una formación rocosa canaliza el cauce del río y crea pozos naturales en un paisaje poco explorado.

Por
El paraje se encuentra en San Luis

El paraje se encuentra en San Luis, a pocos kilómetros de El Trapiche.

  • Siete Cajones se encuentra a aproximadamente 3 km de la localidad de El Trapiche.

  • El río corre encajonado entre rocas y forma grandes piletas naturales aptas para el baño.

  • Está a 1.043 msnm y su cauce tiene unos 20 m de ancho en el tramo citado.

  • El acceso se realiza por camino de tierra transitable, aunque se recomienda informarse sobre las condiciones de crecida.

La experiencia de visitar Siete Cajones, en la provincia de San Luis, revela que este rincón realmente muestra un río “atrapado entre las piedras”, gracias a la geología y al curso del agua que ha esculpido en el tiempo los famosos pozos. La propuesta se conjunta con naturaleza, tranquilidad y un escenario diferente al típico balneario de verano.

Históricamente, la zona no contaba con una difusión masiva como destino turístico, lo que le ha permitido conservar un aire auténtico y poco concurrido. Su cercanía con la ciudad de San Luis capital y con otros destinos serranos, como La Florida y El Trapiche, la convierte en una alternativa atractiva para quienes desean escaparse del bullicio urbano.

El entorno serrano de la provincia de San Luis se caracteriza por su mezcla de montañas bajas, ríos y ambiente natural y este paraje se integra de forma singular al turismo de naturaleza. Su combinación de formaciones rocosas, aguas claras y vegetación autóctona suman valor para la visita.

Siete Cajones 3
Las piletas naturales de Siete Cajones ofrecen un entorno ideal para el descanso y el contacto con la naturaleza.

Las piletas naturales de Siete Cajones ofrecen un entorno ideal para el descanso y el contacto con la naturaleza.

Dónde queda Siete Cajones

El paraje conocido como Siete Cajones se encuentra a solo 3 kilómetros de la localidad de El Trapiche, en la provincia de San Luis. Allí, el río Río Grande corre entre formaciones rocosas a unos 1043 metros sobre el nivel del mar, generando pozos de gran profundidad y un ancho aproximado de 20 metros.

Qué puedo hacer en Siete Cajones

El principal atractivo del lugar es sumergirse en las piscinas naturales formadas por el río entre las rocas, donde el agua se filtra y queda retenida en pozos de profundidad considerable.

Los visitantes pueden también disfrutar del paisaje serrano, caminar por los senderos de monte nativo y relajarse en un entorno poco intervenido. En la zona hay también pequeños servicios, como kioscos o cabañas, que permiten extender la estadía.

Es recomendable informarse localmente sobre las condiciones del agua antes de bañarse, porque algunas zonas con corrientes pueden generar remansos peligrosos; siempre es clave respetar las indicaciones del lugar.

Siete Cajones 1
El lugar combina paisajes serranos, vegetación autóctona y aguas cristalinas.

El lugar combina paisajes serranos, vegetación autóctona y aguas cristalinas.

Cómo llegar a Siete Cajones

El acceso se realiza desde la ciudad de San Luis capital por la Ruta Provincial 9, que conecta con El Trapiche. Desde allí, se debe tomar un desvío señalizado por camino de tierra hacia Siete Cajones, a unos 3 km del centro del pueblo. El tramo final es transitable con cualquier vehículo, aunque se aconseja verificar las condiciones del camino, especialmente en temporada de lluvias o crecidas.

