Cómo es el paseo del Subte A que te hará viajar a una época clásica de Buenos Aires

La iniciativa busca acercar a vecinos y turistas a la historia de la capital, mostrando cómo la modernidad convive con la memoria de la ciudad.

Conocé más sobre el paseo en subte ideal para quienes hacen Turismo por la ciudad porteña

Conocé más sobre el paseo en subte ideal para quienes hacen Turismo por la ciudad porteña

  • La Línea A del subte porteño ofrece un viaje edición especial por el Día de la Independencia, combinando historia, sonidos y estética de otra época.
  • La experiencia incluye ambientación de época, música en vivo y relatos de guías especializados sobre los coches de madera.
  • El recorrido se realizará de la madrugada del 8 al 9 de julio, entre las estaciones Perú y Acoyte, con tres salidas de 40 minutos cada una y entrada gratuita.
  • Desde 2017, SBASE organiza estos recorridos culturales para poner en valor la memoria histórica del subte y ofrecer una forma original de disfrutar la ciudad.
El Subte A de Buenos Aires propone una experiencia que va más allá del simple traslado urbano: un paseo que permite recorrer la ciudad mientras se revive parte de su historia. Este trayecto se presenta como una oportunidad para descubrir a través del Turismo interno rincones clásicos y detalles arquitectónicos que muchas veces pasan desapercibidos para los pasajeros habituales.

Con vagones y estaciones que conservan elementos de épocas pasadas, el recorrido ofrece un viaje en el tiempo que combina transporte, cultura y patrimonio. Este tipo de recorridos demuestra cómo los espacios cotidianos pueden transformarse en auténticos escenarios culturales.

Cómo es la visita al Subte A clásico que tiene Buenos Aires

Linea A subte CABA recorrido histórico

En pleno corazón de la ciudad, el subte porteño se transforma en una verdadera cápsula del tiempo. Con una propuesta que ya se ha convertido en tradición, la Línea A ofrece un viaje edición especial con motivo del Día de la Independencia.

Más que un simple recorrido por Buenos Aires, la experiencia busca rescatar la memoria colectiva, combinando sonidos, materiales y estética de otra época con relatos históricos y sorpresas a bordo, todo en un entorno cuidado y con entrada gratuita, organizado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE).

La edición especial se realizará durante la madrugada del martes 8 al miércoles 9 de julio, una vez finalizado el servicio habitual, entre las estaciones Perú y Acoyte, con tres salidas programadas de aproximadamente 40 minutos cada una.

La propuesta incluye ambientación de época, música en vivo y relatos de guías especializados que reconstruyen la historia de los famosos coches de madera.

Desde 2017, SBASE organiza estos recorridos culturales, con el objetivo de poner en valor la relevancia histórica y técnica de las unidades. La iniciativa no solo promueve la memoria de un medio de transporte emblemático, sino que también propone una forma original de disfrutar la ciudad con todos los sentidos.

  • Horarios: 00:00, 00:50 y 1:40 del miércoles 9

  • Duración del recorrido: 40 minutos

  • Cupos limitados y entrada gratuita

